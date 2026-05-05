Cultura

El escritor Sergio Ramírez lamentó que “ya no exista el periodismo independiente” en Nicaragua

El galardonado autor reflexionó sobre el estado del periodismo al recibir el Premio Ortega y Gasset

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El escritor Sergio Ramírez lamentó que “ya no exista el periodismo independiente” en Nicaragua
El escritor Sergio Ramírez lamentó que “ya no exista el periodismo independiente” en Nicaragua

El escritor, periodista y abogado Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) recibió este lunes en Barcelona el Premio Ortega y Gasset de Periodismo y afirmó que recoge el galardón “como homenaje” a todos sus compatriotas compañeros de profesión que se han visto obligados a ejercer el oficio desde fuera de las fronteras del país.

El también premio Cervantes (2017) lamentó que en Nicaragua “ya no exista el periodismo independiente”.

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Ramírez, que fue despojado de su nacionalidad nicaragüense por el Gobierno de Daniel Ortega, reside en España y escribe en el diario EL PAÍS desde hace más de 30 años.

“Gracias por premiar mis palabras en mi búsqueda sin concesiones de la verdad”, añadió al recibir el galardón.

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El periodista Sergio Ramírez recibe el premio de manos de la conselera delegada de Prisa Media, Pilar Gil (EFE/Alejandro García)
El periodista Sergio Ramírez recibe el premio de manos de la conselera delegada de Prisa Media, Pilar Gil (EFE/Alejandro García)

Ramírez ha vinculado su trayectoria, tanto periodística como literaria, a la defensa de la democracia y de los derechos humanos, especialmente en su Nicaragua natal, de la que tuvo que exiliarse.

El Premio Ortega y Gasset de Periodismo lo organiza el grupo de comunicación español PRISA, editor, entre otros medios, de EL PAÍS, y este año los galardones tienen una edición especial por el 50 aniversario de ese periódico.

Este 2026 el galardón también lo recibieron la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura 2015, y el periodista estadounidense Martin Baron.

Fuente EFE

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