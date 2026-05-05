El escritor Sergio Ramírez lamentó que “ya no exista el periodismo independiente” en Nicaragua

El escritor, periodista y abogado Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942) recibió este lunes en Barcelona el Premio Ortega y Gasset de Periodismo y afirmó que recoge el galardón “como homenaje” a todos sus compatriotas compañeros de profesión que se han visto obligados a ejercer el oficio desde fuera de las fronteras del país.

El también premio Cervantes (2017) lamentó que en Nicaragua “ya no exista el periodismo independiente”.

PUBLICIDAD

Ramírez, que fue despojado de su nacionalidad nicaragüense por el Gobierno de Daniel Ortega, reside en España y escribe en el diario EL PAÍS desde hace más de 30 años.

“Gracias por premiar mis palabras en mi búsqueda sin concesiones de la verdad”, añadió al recibir el galardón.

PUBLICIDAD

El periodista Sergio Ramírez recibe el premio de manos de la conselera delegada de Prisa Media, Pilar Gil (EFE/Alejandro García)

Ramírez ha vinculado su trayectoria, tanto periodística como literaria, a la defensa de la democracia y de los derechos humanos, especialmente en su Nicaragua natal, de la que tuvo que exiliarse.

El Premio Ortega y Gasset de Periodismo lo organiza el grupo de comunicación español PRISA, editor, entre otros medios, de EL PAÍS, y este año los galardones tienen una edición especial por el 50 aniversario de ese periódico.

PUBLICIDAD

Este 2026 el galardón también lo recibieron la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich, Premio Nobel de Literatura 2015, y el periodista estadounidense Martin Baron.

Fuente EFE

PUBLICIDAD