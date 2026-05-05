Estados Unidos

Antisemitismo en Nueva York: pintaron cruces esvásticas en centros judíos y sinagogas

Los incidentes de este tipo aumentaron un 182% entre enero de 2025 y enero de 2026, según cifras recientes de la policía de la ciudad estadounidense

Guardar
Un cartel verde de un campamento de verano sobre un muro de hormigón con grafitis rojos y negros que incluyen la palabra 'Hitler' y varias esvásticas
Un muro con un cartel de un campamento de verano y grafitis antisemitas, incluyendo esvásticas y la palabra 'Hitler', es visto en Nueva York, causando preocupación en la comunidad local

Grafitis antisemitas, incluidas esvásticas, fueron hallados en centros judíos, sinagogas y viviendas privadas de Nueva York, confirmaron este lunes la policía y funcionarios de la alcaldía.

El incidente es el más reciente caso de vandalismo antisemita contra la comunidad judía de Nueva York. Antes se encontraron pintadas en parques infantiles, lugares de culto y el metro.

PUBLICIDAD

Ventanas de un edificio con grafitis de una esvástica negra y un círculo rojo; se ve un cartel de 'Cuidado con el perro' y parte de una pared de ladrillo
Una esvástica y un círculo de grafiti rojo fueron pintados con aerosol en las ventanas de un edificio, incluyendo un cartel de 'Cuidado con el perro', como un acto de vandalismo en Nueva York

Un muro frente al Centro Judío del barrio de Rego Park, en el distrito de Queens, fue pintado con una esvástica y las palabras “heil Hitler”, según imágenes publicadas en redes sociales.

Una portavoz de la policía confirmó a la AFP que “en varios lugares se habían dibujado esvásticas con pintura en aerosol”. Agregó que no había detenidos y que la investigación sigue en curso.

PUBLICIDAD

Cuatro personas observan una esvástica negra pintada con aerosol en la pared de ladrillo de una sinagoga; se ve una placa y un cartel de vigilancia
Líderes del Consejo Nacional de Young Israel reaccionan ante una esvástica pintada con aerosol en la pared exterior de una sinagoga, condenando el acto de antisemitismo

El alcalde izquierdista de Nueva York, Zohran Mamdani, escribió en redes sociales que estaba “horrorizado e indignado por las esvásticas pintadas en viviendas y en una sinagoga en Forest Hills, incluso en una placa en honor a los sobrevivientes de la Noche de los Cristales Rotos”.

La Noche de los Cristales Rotos, o Kristallnacht, fue un pogromo antijudío en la Alemania nazi en 1938, durante el cual los seguidores de Adolf Hitler atacaron viviendas y negocios judíos.

Una casa de ladrillo con un garaje blanco. En la puerta del garaje, un grafiti de una esvástica negra dentro de un círculo rojo
Un garaje de una casa en Nueva York aparece vandalizado con una esvástica pintada con aerosol

“Esto no es solo vandalismo, es un acto deliberado de odio antisemita destinado a infundir miedo”, añadió Mamdani, señalando que la Unidad de Delitos de Odio de la policía de la ciudad está investigando.

Mamdani, quien ha calificado a Israel de “régimen de apartheid”, ha sido acusado por algunos judíos de alentar el antisemitismo con su política. Él niega esos señalamientos.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. REUTERS/Madison Swart
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. REUTERS/Madison Swart

Los incidentes antisemitas aumentaron un 182% entre enero de 2025 y enero de 2026, según cifras recientes de la policía de Nueva York. La ciudad alberga la mayor comunidad judía fuera de Israel.

Mamdani ha prometido “mantenerse firme junto a nuestros vecinos judíos para erradicar el azote del antisemitismo de nuestra ciudad”.

Alrededor del 82% de los votantes judíos —incluidos dos tercios que votaron por Mamdani— expresaron preocupación por el “aumento del antisemitismo en la ciudad”, según una nueva encuesta del grupo Jewish Majority.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Nueva Yorkesvásticassinagogasantisemitas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones primarias en Indiana, Ohio y Michigan: cargos en disputa, candidatos y contexto

Votantes en tres estados clave eligen hoy a los postulantes que avanzarán a las generales de noviembre, en un proceso que puede redefinir el panorama político y legislativo a nivel nacional y local

Elecciones primarias en Indiana, Ohio y Michigan: cargos en disputa, candidatos y contexto

Nueva York registra el menor número de homicidios de su historia durante los primeros cuatro meses del año

Un descenso sostenido en los asesinatos y otros delitos graves durante los primeros meses del año impulsa la percepción de mayor seguridad y eficacia policial, según las estadísticas informadas por el Departamento de Policía local

Nueva York registra el menor número de homicidios de su historia durante los primeros cuatro meses del año

Los Ángeles anuncia 10 Zonas de Aficionados para el Mundial 2026

La ciudad ofrecerá transmisiones de partidos, actividades culturales y espacios para celebrar la el evento deportivo en puntos estratégicos, con acceso gratuito y precios accesibles

Los Ángeles anuncia 10 Zonas de Aficionados para el Mundial 2026

El rascacielos que oculta las vistas del Empire State Building: polémica y enojo por la obra en Manhattan

La construcción de la torre “262 Fifth Avenue” provoca reacciones acerca de la pérdida de paisajes históricos y el acceso restringido, mientras residentes y expertos discuten sobre la transformación del entorno urbano neoyorquino

El rascacielos que oculta las vistas del Empire State Building: polémica y enojo por la obra en Manhattan

Panamá abre consulta pública para definir protocolo ante aumento de interacciones con cocodrilos

El documento plantea acciones que van desde monitoreo hasta captura en casos de alto riesgo.

Panamá abre consulta pública para definir protocolo ante aumento de interacciones con cocodrilos

TECNO

Los riesgos invisibles de usar IA en el trabajo, según Harvard: dolor de cabeza, fatiga y más

Los riesgos invisibles de usar IA en el trabajo, según Harvard: dolor de cabeza, fatiga y más

Qué significan los códigos 35800, 9875 y 7424 en Netflix

En solo 30 minutos se agotó el Steam Controller de Valve

Qué significan las letras P, R, N, D, S y L en la caja automática del coche

Jugar a ser un BTS es posible: videojuegos en los que la banda de K-pop ha sido protagonista

ENTRETENIMIENTO

Blake Lively pone punto final a su disputa con Justin Baldoni y hace un triunfal regreso en la Met Gala 2026

Blake Lively pone punto final a su disputa con Justin Baldoni y hace un triunfal regreso en la Met Gala 2026

“En la Zona Gris”: El elenco estelar de Henry Cavill y Jake Gyllenhaal enfrenta el golpe más peligroso al ritmo inconfundible de Guy Ritchie

“Nunca quise ser una estrella de rock”: Sting habló sobre su rechazo al estereotipo del rockstar

La canción de Los Beatles que marcó la carrera de Bruce Springsteen y nunca olvidó

La confesión de Noel Gallagher sobre uno de sus temas: “No me gusta. La escribí por error para el último álbum”

MUNDO

Arabia Saudita se sumó al apoyo internacional a los Emiratos tras los ataques iraníes, pese a la crisis por la salida de la OPEP

Arabia Saudita se sumó al apoyo internacional a los Emiratos tras los ataques iraníes, pese a la crisis por la salida de la OPEP

EEUU interceptó seis barcos que intentaban violar el bloqueo a los puertos de Irán durante la operación para liberar Ormuz

Irán amenaza con más ataques en el estrecho de Ormuz y su canciller viaja a China, el mayor comprador de petróleo persa

Hantavirus en un crucero: dos nuevos casos, cinco bajo sospecha y la búsqueda contrarreloj de los pasajeros de un vuelo

Las 10 personas más ricas del mundo en mayo de 2026, según Forbes