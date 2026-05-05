América Latina

Las exportaciones uruguayas cayeron un 12% en abril aunque crecieron en el primer cuatrimestre de 2026

La celulosa fue el principal producto exportado del mes, pero cayó un 15% interanual; las ventas de carne también se redujeron fuertemente

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La planta de celulosa de "Paso de los Toros", de la multinacional finlandesa UPM, en Durazno, Uruguay, el martes 6 de junio de 2023, en el día de su inauguración. (AP Foto/Matilde Campodónico)
La planta de celulosa de "Paso de los Toros", de la multinacional finlandesa UPM, en Durazno, Uruguay, el martes 6 de junio de 2023, en el día de su inauguración. (AP Foto/Matilde Campodónico)

Las exportaciones uruguayas en abril totalizaron los USD 944 millones, lo que significa que en el mes se redujeron un 12%, según el informe difundido este martes por Uruguay XXI. Esto provocó que se interrumpa el ritmo de crecimiento mensual que se había observado entre enero y abril.

Sin embargo, si se tiene en cuenta el acumulado del año, las ventas al exterior en el primer cuatrimestre del año tuvieron un incremento interanual del 4%. Alcanzaron los USD 4.122 millones.

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Entre enero y abril, la carne de vaca fue el principal producto exportado (hubo solicitudes por USD 837 millones) y en segundo lugar apareció la celulosa (USD 739 millones). El top cinco lo completaron los concentrados de bebidas, los productos lácteos y el trigo.

La carne bovina apareció como el segundo producto más exportado por Uruguay en abril (EFE/Federico Anfitti)
La carne bovina apareció como el segundo producto más exportado por Uruguay en abril (EFE/Federico Anfitti)

¿Qué pasó en abril? La celulosa fue el principal producto exportado de Urugua: representó el 21% de las ventas al exterior pero registró una caída interanual del 15% en dólar. También hubo una baja en el volumen exportado.

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“Esta evolución se dio en un contexto internacional caracterizado por presión a la baja en los precios de la pulpa y menor presión de la demanda, especialmente desde China, principal mercado del producto. En particular, durante los primeros meses de 2026 se observaron descensos en los precios internacionales y niveles elevados de inventarios", dice el informe de Uruguay XXI.

Los principales compradores (China, la Unión Europea y Estados Unidos) diminuyeron la cantidad comprada, al tiempo que se destacó el crecimiento de otros mercados alternativos, como Turquía.

Exportaciones uruguay

En el mes, la carne bovina apareció como el segundo producto más exportado, con ventas por USD 160 millones. Esto representó un 17% el total de lo exportado y una caída interanual del 29%. ¿Por qué sucedió esto? Parte de la explicación es que Estados Unidos –el principal destino en abril de 2025– redujo sus compras hasta un 50%.

También se observaron caídas en la Unión Europea, Brasil y Japón.

Pero la caída de la venta de carne al exterior no se explicó únicamente por el “deterioro” de la demanda internacional. Hubo otros factores que también incidieron: las “restricciones de oferta y una menor actividad industrial a nivel local”, dice el informe de Uruguay XXI.

Una vista aérea muestra contenedores apilados en el puerto, en Montevideo, Uruguay el 3 de enero de 2024. REUTERS/Mariana Greif
Una vista aérea muestra contenedores apilados en el puerto, en Montevideo, Uruguay el 3 de enero de 2024. REUTERS/Mariana Greif

Es que, en abril, la faena bovina se redujo un 45%.

“A esto se sumó un contexto de precios del ganado gordo históricamente elevados y de menor disponibilidad de ganado terminado para faena. Diversos informes indican que varias plantas redujeron su operativa debido a que los precios del ganado alcanzaron niveles difíciles de sostener para la ecuación industrial, mientras que las exportaciones de ganado bovino en pie se mantuvieron elevadas y registraron un incremento de 35% interanual en abril”, señala el informe de Uruguay XXI.

Las exportaciones de concentrado de bebidas se ubicaron en tercer lugar en abril (incrementaron un 13%), seguido de los productos lácteos y el arroz.

En cuanto a los destinos, China fue el principal comprador de las ventas de los exportadores uruguayos. Hubo colocaciones por USD 175 millones, lo que significó una caída del 16%. Esta caída se explicó principalmente por “menores colocaciones de celulosa, subproductos cárnicos y soja, parcialmente compensadas por el crecimiento de la carne bovina y de lana y tejidos”.

Brasil se ubicó en segundo lugar, con una caída interanual del 15%.

En tercer lugar aparece la Unión Europea, que también registró una caída interanual del 34%. Las ventas hacia este destino estuvieron concentradas en celulosa y carne.

Este mercado se mira con atención, porque desde el 1° de mayo entró a regir la aplicación del acuerdo previsional entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien los efectos aún “no son visibles” se trata de algo “relevante para monitorear en los próximos meses”.

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