Las exportaciones uruguayas cayeron un 12% en abril aunque crecieron en el primer cuatrimestre de 2026

La planta de celulosa de "Paso de los Toros", de la multinacional finlandesa UPM, en Durazno, Uruguay, el martes 6 de junio de 2023, en el día de su inauguración. (AP Foto/Matilde Campodónico)

Las exportaciones uruguayas en abril totalizaron los USD 944 millones, lo que significa que en el mes se redujeron un 12%, según el informe difundido este martes por Uruguay XXI. Esto provocó que se interrumpa el ritmo de crecimiento mensual que se había observado entre enero y abril.

Sin embargo, si se tiene en cuenta el acumulado del año, las ventas al exterior en el primer cuatrimestre del año tuvieron un incremento interanual del 4%. Alcanzaron los USD 4.122 millones.

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Entre enero y abril, la carne de vaca fue el principal producto exportado (hubo solicitudes por USD 837 millones) y en segundo lugar apareció la celulosa (USD 739 millones). El top cinco lo completaron los concentrados de bebidas, los productos lácteos y el trigo.

La carne bovina apareció como el segundo producto más exportado por Uruguay en abril (EFE/Federico Anfitti)

¿Qué pasó en abril? La celulosa fue el principal producto exportado de Urugua: representó el 21% de las ventas al exterior pero registró una caída interanual del 15% en dólar. También hubo una baja en el volumen exportado.

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“Esta evolución se dio en un contexto internacional caracterizado por presión a la baja en los precios de la pulpa y menor presión de la demanda, especialmente desde China, principal mercado del producto. En particular, durante los primeros meses de 2026 se observaron descensos en los precios internacionales y niveles elevados de inventarios", dice el informe de Uruguay XXI.

Los principales compradores (China, la Unión Europea y Estados Unidos) diminuyeron la cantidad comprada, al tiempo que se destacó el crecimiento de otros mercados alternativos, como Turquía.

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En el mes, la carne bovina apareció como el segundo producto más exportado, con ventas por USD 160 millones. Esto representó un 17% el total de lo exportado y una caída interanual del 29%. ¿Por qué sucedió esto? Parte de la explicación es que Estados Unidos –el principal destino en abril de 2025– redujo sus compras hasta un 50%.

También se observaron caídas en la Unión Europea, Brasil y Japón.

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Pero la caída de la venta de carne al exterior no se explicó únicamente por el “deterioro” de la demanda internacional. Hubo otros factores que también incidieron: las “restricciones de oferta y una menor actividad industrial a nivel local”, dice el informe de Uruguay XXI.

Una vista aérea muestra contenedores apilados en el puerto, en Montevideo, Uruguay el 3 de enero de 2024. REUTERS/Mariana Greif

Es que, en abril, la faena bovina se redujo un 45%.

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“A esto se sumó un contexto de precios del ganado gordo históricamente elevados y de menor disponibilidad de ganado terminado para faena. Diversos informes indican que varias plantas redujeron su operativa debido a que los precios del ganado alcanzaron niveles difíciles de sostener para la ecuación industrial, mientras que las exportaciones de ganado bovino en pie se mantuvieron elevadas y registraron un incremento de 35% interanual en abril”, señala el informe de Uruguay XXI.

Las exportaciones de concentrado de bebidas se ubicaron en tercer lugar en abril (incrementaron un 13%), seguido de los productos lácteos y el arroz.

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En cuanto a los destinos, China fue el principal comprador de las ventas de los exportadores uruguayos. Hubo colocaciones por USD 175 millones, lo que significó una caída del 16%. Esta caída se explicó principalmente por “menores colocaciones de celulosa, subproductos cárnicos y soja, parcialmente compensadas por el crecimiento de la carne bovina y de lana y tejidos”.

Brasil se ubicó en segundo lugar, con una caída interanual del 15%.

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En tercer lugar aparece la Unión Europea, que también registró una caída interanual del 34%. Las ventas hacia este destino estuvieron concentradas en celulosa y carne.

Este mercado se mira con atención, porque desde el 1° de mayo entró a regir la aplicación del acuerdo previsional entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien los efectos aún “no son visibles” se trata de algo “relevante para monitorear en los próximos meses”.

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