EEUU interceptó seis barcos que intentaban violar el bloqueo a los puertos de Irán durante la operación para liberar Ormuz

Pete Hegseth detalló en el Pentágono los primeros resultados del Proyecto Libertad, que busca restablecer el tránsito comercial por la vía marítima cerrada desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. ( REUTERS/Kevin Lamarque)

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, reveló el martes que seis embarcaciones intentaron burlar el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes durante el primer día del Proyecto Libertad, la operación para reabrir el estrecho de Ormuz, pero fueron interceptadas y obligadas a dar marcha atrás.

“Seis barcos intentaron romper el bloqueo desde puertos iraníes cuando comenzó el Proyecto Libertad, y todos fueron interceptados", afirmó Hegseth ante la prensa en el Pentágono, en una conferencia conjunta con el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

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La operación, lanzada el lunes, busca restablecer el tránsito comercial por el estrecho, cerrado efectivamente por Irán desde el inicio del conflicto el 28 de febrero. Por el estrecho circula aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural. El ejército estadounidense informó que dos buques mercantes con bandera estadounidense lograron atravesarlo el lunes, primer día del plan, aunque el Pentágono reconoció que fuerzas iraníes atacaron embarcaciones civiles durante la operación y que Washington respondió hundiendo seis pequeñas lanchas.

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