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San Lorenzo y Deportivo Riestra afrontarán duelos importantes para su futuro en la Copa Sudamericana: todo lo que hay que saber

El Ciclón jugará en Ecuador en busca de meter un pie en los octavos de final. Además, el equipo de Bajo Flores recibirá a Gremio

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Deportivo Riestra recibirá a Gremio (Photo by SILVIO AVILA / AFP)
Deportivo Riestra recibirá a Gremio (Photo by SILVIO AVILA / AFP)
                                                 

Deportivo Riestra y Gremio se enfrentarán este martes a las 19 en el Estadio Pedro Bidegaín en busca de un triunfo que les permita acercarse a tener un lugar en la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El árbitro será el paraguayo Mario Díaz De Vivar y la transmisión correrá por cuenta de D Sports.

Ambos equipos llegan con cuatro puntos en el Grupo F, aunque el conjunto brasileño ocupa la segunda posición tras haber superado por la mínima al equipo argentino en la segunda fecha.

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El club porteño, bajo la conducción de Guillermo Duró, viene de lograr un triunfo por 2 a 1 frente a Montevideo City Torque y destaca por su solidez defensiva como local.

Por su parte, Gremio, dirigido por Luis Castro, se presenta con una racha de tres partidos oficiales sin recibir goles, pero con dificultades en la faceta ofensiva.

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Posibles formaciones:

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Gabriel Obredor, Pablo Daniel Monje, Nicolás Watson; Antony Alonso y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.

Gremio: Leonardo Wagner, Gustavo Martins, Fabián Balbuena, Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Juan Nardoni, Cristián Pavón, Gabriel Mec, José Enamorado; Martin Braithwaite. DT: Luis Castro.

Hora: 19

TV: DSports

Árbitro: Mario Díaz De Vivar (PAR)

VAR: Ulises Mereles (PAR)

Estadio: Pedro Bidegain

DEPORTIVO CUENCA VS SAN LORENZO

San Lorenzo vs Cuenca
San Lorenzo vs Deportivo Cuenca por la Copa Conmebol Sudamericana.

San Lorenzo visitará este martes, desde las 23, a Deportivo Cuenca en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro, en un partido decisivo por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026. El árbitro será el chileno José Cabero y la transmisión correrá por cuenta de ESPN y Disney + Premium.

El equipo argentino llega a Ecuador como líder del grupo con cinco puntos y buscará un triunfo que lo acerque a la clasificación a los octavos de final.

En la previa, Deportivo Cuenca ocupa el segundo lugar con cuatro unidades, tras vencer 1-0 a Santos, caer ante San Lorenzo y empatar 0-0 con Deportivo Recoleta. En el torneo local, el club ecuatoriano venció el fin de semana 2-1 a Técnico Universitario, ubicándose octavo con 17 puntos.

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez igualó en su debut copero 1-1 frente a Deportivo Recoleta en Paraguay, luego superó 2-0 a Cuenca y empató 1-1 ante Santos. El sábado pasado, perdió 2-1 el clásico ante Independiente en el Bidegain, pero aseguró su pase a los octavos de final del Torneo Apertura, instancia en la que se enfrentará a River Plate.

En la continuidad del grupo, Deportivo Cuenca será local ante Recoleta el 19 de mayo, mientras que San Lorenzo visitará a Santos el 20/5.

Posibles formaciones:

Deportivo Cuenca: Facundo Ferrero; Mateo Piedra, Santiago Postel, Patricio Boolsen, Yeltzin Erique, Andrés López; Jorge Ordonez, Édison Vega, Mateo Maccari, Lucas Manicelli; Germán Rivero. DT: Jorge Célico

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Manuel Insaurralde, Teo Rodríguez Pagano; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez

Hora: 23

TV: ESPN, Disney + Premium

Árbitro: José Cabero (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Estadio: Alejandro Serrano Aguilar Banco del Austro

LOS GRUPOS DE LA COPA SUDAMERICANA

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