Horacio Pagani cumplió una promesa y le dio un pico a Marcelo Bonelli en su programa de radio

El inesperado besos entre Horacio Pagani y Marcelo Bonelli

La sorpresiva escena que protagonizó Horacio Pagani en el estudio de radio fue la culminación de una promesa que, en principio, parecía puro show. El periodista, figura de Radio Mitre, había asegurado al aire que si Franco Colapinto lograba terminar entre los nueve primeros en Miami, besaría a todos sus colegas del programa. La apuesta, lanzada con tono de broma, se transformó en un compromiso irrenunciable cuando el piloto argentino superó el desafío.

El desenlace llegó en plena transmisión en vivo. Sin margen para la duda, Pagani cumplió su palabra y eligió a Marcelo Bonelli como destinatario de ese gesto inesperado. El momento quedó registrado ante la mirada entre divertida y sorprendida de sus compañeros del panel, quienes no tardaron en compartir la anécdota en redes sociales.

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La autenticidad y el gesto de Horacio Pagani en Nuestra Mañana generaron elogios y simpatía tanto en redes sociales como en el ambiente radial

Para quienes seguían la carrera, el resultado de Colapinto significó más que un avance en la tabla. El piloto, representante de Alpine, cruzó la meta en la octava posición, igualando su mejor marca en la máxima categoría. Pero el giro definitivo vino después: una sanción de 20 segundos a Charles Leclerc, por exceder los límites de la pista, permitió que el argentino subiera al séptimo puesto y sumara seis puntos clave para su equipo.

El recuerdo de la promesa de Pagani circuló con fuerza en las plataformas digitales. Los fanáticos de Colapinto replicaron el video del beso, celebrando tanto el gesto del periodista como la actuación del corredor. En pocas horas, la escena se convirtió en uno de los temas más comentados entre los seguidores del automovilismo y el público de la radio.

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El beso de Horacio Pagani a Marcelo Bonelli en vivo se convirtió en uno de los momentos más virales en televisión y radio de Argentina

El séptimo lugar alcanzado por Colapinto encendió la ilusión en Argentina y renovó la confianza en el joven corredor, que se mantiene como referente detrás de los equipos más poderosos de la Fórmula 1. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, no dudó en destacar el desempeño del piloto: “Franco ha completado una semana excelente, rindiendo al nivel que esperamos de él en cada fin de semana de carrera”, afirmó el directivo italiano.

En el arranque del Gran Premio de Miami, Colapinto supo aprovechar su oportunidad. Avanzó posiciones tras el trompo de Max Verstappen, aunque protagonizó un breve toque con Lewis Hamilton antes de ceder la posición al siete veces campeón. Esa maniobra inicial fue clave para posicionarlo como el mejor del resto del pelotón, solo por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

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La autenticidad y el gesto de Horacio Pagani en Nuestra Mañana generaron elogios y simpatía tanto en redes sociales como en el ambiente radial

Franco Colapinto logró su mejor resultado gracias a una sanción ajena, pero también a una conducción precisa y a una estrategia que lo sostuvo en la pelea hasta el final. Su rendimiento lo ubicó en el undécimo lugar del Campeonato de Pilotos, dato que alimentó la expectativa de los hinchas argentinos para el resto de la temporada.

El episodio del beso de Pagani, lejos de opacar la actuación deportiva, contribuyó a darle un tono festivo a la jornada. Las redes sociales amplificaron la repercusión y muchos usuarios destacaron la autenticidad del periodista, que no dudó en cumplir con lo prometido, por más insólito que fuera.

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La promesa cumplida por Horacio Pagani en Radio Mitre tras el gran resultado de Franco Colapinto revolucionó las redes sociales argentinas

La transmisión radial de Nuestra Mañana vivió así uno de sus momentos más recordados, con Pagani convertido, casi sin querer, en protagonista de una de las secuencias más comentadas de la televisión y la radio argentina de las últimas semanas.

En definitiva, lo que comenzó como una simple apuesta entre colegas terminó por unir dos mundos: el del deporte de alto rendimiento y el del espectáculo mediático, bajo la consigna de que cumplir la palabra, incluso en el escenario menos pensado, puede ser tan memorable como una victoria en la pista.

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