Receta de burritos de carne, rápida y fácil

Una preparación con ingredientes sencillos ofrece una alternativa para quienes buscan resolver almuerzos o cenas rápidas, manteniendo el toque local sin resignar la tradición original de la cocina mexicana

La receta de burritos de carne rápida se destaca como opción ideal para un almuerzo práctico y sabroso en días agitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma irresistible invade la cocina cuando se doran cebollas y carne, prometiendo un almuerzo que sale de la rutina. Los burritos de carne son esa solución rápida y sabrosa para los días agitados, ideales para improvisar una comida completa con lo que tenés en la heladera.

En Argentina, los burritos ganaron espacio en reuniones informales, picadas y cenas familiares. Si bien tienen origen mexicano, la versión local privilegia ingredientes frescos y un toque criollo, adaptándose a nuestro gusto y a la costumbre de compartir en la mesa.

Receta de burritos de carne

Para cocinar burritos de carne se recomienda saltear cebolla, morrón, ajo y carne picada, usando condimentos como comino y pimentón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los burritos de carne son tortillas de trigo rellenas con carne picada salteada, verduras y condimentos. Se arman enrollando el relleno en la tortilla y se sirven calientes, muchas veces acompañados con queso, palta o salsa criolla. Es una receta práctica, pensada para resolver una comida con ingredientes simples.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 400 gr de carne picada vacuna magra
  • 1 cebolla mediana
  • 1 morrón rojo
  • 1 tomate
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 4 tortillas de trigo grandes
  • 100 gr de queso cremoso o mozzarella (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 puñado de hojas de lechuga (opcional)
  • 1 palta chica (opcional)

Cómo hacer burritos de carne, paso a paso

La receta de burritos de carne rinde cuatro porciones grandes y está pensada para resolver una comida completa con facilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Picar finamente la cebolla, el morrón y el ajo.
  2. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén grande a fuego medio.
  3. Saltear la cebolla y el morrón durante 3 minutos, hasta que estén tiernos.
  4. Agregar el ajo picado y cocinar 1 minuto más, cuidando que no se queme.
  5. Sumar la carne picada y dorar bien, desarmando los grumos con una cuchara de madera.
  6. Incorporar el tomate picado, el comino y el pimentón. Salpimentar a gusto.
  7. Cocinar durante 10 minutos, removiendo cada tanto, hasta que la carne esté bien cocida y jugosa (si está muy seco, sumar un chorrito de agua).
  8. Calentar las tortillas en una sartén limpia o microondas durante 30 segundos para que sean flexibles.
  9. Distribuir la carne en el centro de cada tortilla. Agregar queso, lechuga y palta si se desea.
  10. Enrollar firmemente los burritos: primero doblar los bordes laterales y luego enrollar de abajo hacia arriba.
  11. Servir calientes.

Consejo clave: Si los vas a dorar en sartén, hacerlo con la unión hacia abajo para que no se abran.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 burritos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 340 kcal
  • Grasas: 16 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 22 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Cada burrito de carne aporta aproximadamente 340 calorías, con 16 gramos de grasa, 28 gramos de carbohidratos y 22 gramos de proteínas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En heladera, los burritos armados duran hasta 2 días bien envueltos. Si solo guardás el relleno, podés conservarlo hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar el relleno por 1 mes. Las tortillas se mantienen en freezer hasta 2 meses.

