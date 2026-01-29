Receta de burritos de carne, rápida y fácil

La receta de burritos de carne rápida se destaca como opción ideal para un almuerzo práctico y sabroso en días agitados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma irresistible invade la cocina cuando se doran cebollas y carne, prometiendo un almuerzo que sale de la rutina. Los burritos de carne son esa solución rápida y sabrosa para los días agitados, ideales para improvisar una comida completa con lo que tenés en la heladera.

En Argentina, los burritos ganaron espacio en reuniones informales, picadas y cenas familiares. Si bien tienen origen mexicano, la versión local privilegia ingredientes frescos y un toque criollo, adaptándose a nuestro gusto y a la costumbre de compartir en la mesa.

Receta de burritos de carne

Para cocinar burritos de carne se recomienda saltear cebolla, morrón, ajo y carne picada, usando condimentos como comino y pimentón

Los burritos de carne son tortillas de trigo rellenas con carne picada salteada, verduras y condimentos. Se arman enrollando el relleno en la tortilla y se sirven calientes, muchas veces acompañados con queso, palta o salsa criolla. Es una receta práctica, pensada para resolver una comida con ingredientes simples.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

400 gr de carne picada vacuna magra

1 cebolla mediana

1 morrón rojo

1 tomate

2 dientes de ajo

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta, a gusto

4 tortillas de trigo grandes

100 gr de queso cremoso o mozzarella (opcional)

2 cucharadas de aceite

1 puñado de hojas de lechuga (opcional)

1 palta chica (opcional)

Cómo hacer burritos de carne, paso a paso

La receta de burritos de carne rinde cuatro porciones grandes y está pensada para resolver una comida completa con facilidad

Picar finamente la cebolla, el morrón y el ajo. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén grande a fuego medio. Saltear la cebolla y el morrón durante 3 minutos, hasta que estén tiernos. Agregar el ajo picado y cocinar 1 minuto más, cuidando que no se queme. Sumar la carne picada y dorar bien, desarmando los grumos con una cuchara de madera. Incorporar el tomate picado, el comino y el pimentón. Salpimentar a gusto. Cocinar durante 10 minutos, removiendo cada tanto, hasta que la carne esté bien cocida y jugosa (si está muy seco, sumar un chorrito de agua). Calentar las tortillas en una sartén limpia o microondas durante 30 segundos para que sean flexibles. Distribuir la carne en el centro de cada tortilla. Agregar queso, lechuga y palta si se desea. Enrollar firmemente los burritos: primero doblar los bordes laterales y luego enrollar de abajo hacia arriba. Servir calientes.

Consejo clave: Si los vas a dorar en sartén, hacerlo con la unión hacia abajo para que no se abran.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 burritos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 16 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 22 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Cada burrito de carne aporta aproximadamente 340 calorías, con 16 gramos de grasa, 28 gramos de carbohidratos y 22 gramos de proteínas

En heladera, los burritos armados duran hasta 2 días bien envueltos. Si solo guardás el relleno, podés conservarlo hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar el relleno por 1 mes. Las tortillas se mantienen en freezer hasta 2 meses.