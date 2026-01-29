Receta de burritos de carne, rápida y fácil

Un aroma irresistible invade la cocina cuando se doran cebollas y carne, prometiendo un almuerzo que sale de la rutina. Los burritos de carne son esa solución rápida y sabrosa para los días agitados, ideales para improvisar una comida completa con lo que tenés en la heladera.
En Argentina, los burritos ganaron espacio en reuniones informales, picadas y cenas familiares. Si bien tienen origen mexicano, la versión local privilegia ingredientes frescos y un toque criollo, adaptándose a nuestro gusto y a la costumbre de compartir en la mesa.
Receta de burritos de carne
Los burritos de carne son tortillas de trigo rellenas con carne picada salteada, verduras y condimentos. Se arman enrollando el relleno en la tortilla y se sirven calientes, muchas veces acompañados con queso, palta o salsa criolla. Es una receta práctica, pensada para resolver una comida con ingredientes simples.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 400 gr de carne picada vacuna magra
- 1 cebolla mediana
- 1 morrón rojo
- 1 tomate
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- Sal y pimienta, a gusto
- 4 tortillas de trigo grandes
- 100 gr de queso cremoso o mozzarella (opcional)
- 2 cucharadas de aceite
- 1 puñado de hojas de lechuga (opcional)
- 1 palta chica (opcional)
Cómo hacer burritos de carne, paso a paso
- Picar finamente la cebolla, el morrón y el ajo.
- Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén grande a fuego medio.
- Saltear la cebolla y el morrón durante 3 minutos, hasta que estén tiernos.
- Agregar el ajo picado y cocinar 1 minuto más, cuidando que no se queme.
- Sumar la carne picada y dorar bien, desarmando los grumos con una cuchara de madera.
- Incorporar el tomate picado, el comino y el pimentón. Salpimentar a gusto.
- Cocinar durante 10 minutos, removiendo cada tanto, hasta que la carne esté bien cocida y jugosa (si está muy seco, sumar un chorrito de agua).
- Calentar las tortillas en una sartén limpia o microondas durante 30 segundos para que sean flexibles.
- Distribuir la carne en el centro de cada tortilla. Agregar queso, lechuga y palta si se desea.
- Enrollar firmemente los burritos: primero doblar los bordes laterales y luego enrollar de abajo hacia arriba.
- Servir calientes.
Consejo clave: Si los vas a dorar en sartén, hacerlo con la unión hacia abajo para que no se abran.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 burritos grandes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 340 kcal
- Grasas: 16 gr
- Carbohidratos: 28 gr
- Proteínas: 22 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, los burritos armados duran hasta 2 días bien envueltos. Si solo guardás el relleno, podés conservarlo hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar el relleno por 1 mes. Las tortillas se mantienen en freezer hasta 2 meses.