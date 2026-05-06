“Nombre, motivo y si fue enterrado o hecho maceta”: audios presentados contra 486 cabecillas revelan reportes internos de la MS-13 en El Salvador

Los audios presentados por la Fiscalía confirman cómo la MS-13 ordenaba homicidios mediante códigos internos y cadenas de mando jerarquizadas. (Foto: FGR)

En uno de los audios divulgados por la Fiscalía General de la República, varios pandilleros intercambian instrucciones y reportes mediante frases cortas y códigos internos, mostrando la dinámica con la que se transmitían órdenes dentro de la estructura. La grabación forma parte de la evidencia presentada en el juicio contra 486 cabecillas de la MS-13, donde el Ministerio Público busca acreditar la existencia de una estructura jerarquizada que ordenaba y coordinaba homicidios en distintas regiones del país.

En el diálogo se escucha una orden clara: “Que no tengamos piedad para los traidores, dicen”.

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Durante la conversación, se habla de la revisión de “placazos” y la llegada de instrucciones para ejecutar acciones: “Ahí estaba viendo los placazos de varios locos, pues de los, de los que participaron en la onda esa, de las, de las güilas y todo eso”. Otro de los pandilleros menciona: “Han mandado una güila con cincuenta placazos de allá también”.

Entre los fragmentos, se reitera la instrucción de no tener piedad con quienes son señalados como traidores y la validación constante de las órdenes y mensajes que circulan dentro de la estructura, según los términos de la transcripción.

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Entre las grabaciones reproducidas ante el tribunal, se destacan detalles sobre homicidios específicos que fueron planificados y ejecutados bajo órdenes directas de los cabecillas, de acuerdo con el Ministerio Público.

La Fiscalía vincula a 486 líderes de la MS-13 con homicidios y extorsiones a través de pruebas de audios y llamadas intervenidas desde prisión. (Foto: FGR)

Sostienen que en uno de los audios se expone el crimen de un agente asignado a la Unidad de Servicios Generales de la Delegación de San Marcos. El asesinato se cometió en 2018, luego de que los altos mandos dieran la autorización para proceder.

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Otra intervención telefónica aporta información sobre el homicidio de un empleado de la Unidad de Recepción de Denuncias de la Delegación de Zacatecoluca, perpetrado en 2019. En ambos casos, las instrucciones llegaron a través de mensajes cifrados y llamadas, donde se estableció el seguimiento y la logística necesaria para ejecutar los ataques.

Los audios también documentan el crimen de un motorista de buses, cometido por pandilleros rivales en noviembre de 2021 en San Martín. Además, se registró el asesinato de una persona dentro de un vehículo en San Ramón, Mejicanos, ocurrido el 11 de noviembre del mismo año.

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Informes fiscales detallan el supuesto sistema de control interno utilizado por la MS-13 para mantener la disciplina y el cumplimiento de órdenes. A través de la figura de las “válvulas abiertas”, los cabecillas habilitaban a los miembros para ejecutar homicidios contra adversarios, así como realizar “depuraciones” internas de aquellos considerados soplones o traidores.

Las grabaciones detallan casos de homicidios cometidos por órdenes directas, como los de empleados policiales y motoristas, en distintos departamentos del país. (Foto: FGR)

Las directrices también contemplaban atentados contra personal del sistema de justicia y seguridad, extendiéndose a la planificación de extorsiones y operaciones de tráfico de drogas. Los audios muestran que la orden para quitar la vida a un miembro o rival requería siempre la autorización de los altos mandos, quienes evaluaban la situación antes de dar luz verde a las acciones.

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Uno de los puntos más reveladores de las pruebas presentadas es la minuciosidad con la que se debía reportar cada homicidio a la cúpula, conocida como la “ranfla”. El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que los reportes internos incluían el nombre de la víctima, el motivo del asesinato, el estado de ejecución y la modalidad.

Los términos internos de la pandilla clasificaban los hechos según su forma: “H1” para los cuerpos enterrados, “maceta” para un crimen realizado según la jerga, y “asoleado” si la víctima quedaba expuesta. Toda esta información era centralizada para conocimiento de los líderes encarcelados, quienes supervisaban y validaban cada paso del proceso.

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El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador continuará con la fase de aportación de prueba. La Fiscalía anticipó la reproducción de nuevos audios que documentan el tráfico de drogas y las extorsiones cometidas por la MS-13 en el oriente del país, ampliando así el periodo analizado hasta 2022.

Las órdenes para ejecutar crímenes, según pruebas, llegaban a los pandilleros a través de manuscritos carcelarios y llamadas telefónicas clandestinas. (Foto: FGR)

Estos materiales, según la acusación, forman parte de una estrategia para demostrar la extensión y permanencia de la estructura criminal, así como la vigencia de las órdenes impartidas por los cabecillas desde prisión.

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Las órdenes para ejecutar homicidios y otros delitos llegaban a través de manuscritos enviados desde los penales, así como mediante llamadas telefónicas clandestinas. Los cabecillas mantenían contacto regular con los pandilleros en libertad, quienes debían esperar la autorización expresa antes de actuar.

El control jerárquico era estricto: ninguna acción violenta se realizaba sin la aprobación de los altos mandos, y toda comunicación debía seguir protocolos para evitar filtraciones o delaciones. Las decisiones finales se tomaban en función del interés de la estructura y la seguridad de los líderes.

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Durante la Audiencia única Abierta celebrada, la Fiscalía formalizó la presentación de los audios ante el tribunal, enfatizando que los fragmentos seleccionados corresponden a periodos clave entre 2016 y 2021. El objetivo principal es demostrar el nivel de organización, la cadena de mando y los métodos empleados por la MS-13 para ordenar y ejecutar homicidios en diferentes zonas del país.

La acusación subraya que la evidencia obtenida a través de estas intervenciones es fundamental para acreditar la responsabilidad penal de los 486 cabecillas procesados y sustentar la existencia de una estructura criminal activa y jerarquizada.