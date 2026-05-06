Panamá

El Gabinete de Panamá aprueba aporte de 64.6 millones de balboas al fondo de tarifas eléctricas

La decisión gubernamental permitirá a las compañías del sector eléctrico recibir compensaciones por rebajas aplicadas a viviendas con bajo consumo, beneficiando a una amplia franja de usuarios residenciales durante el segundo semestre de 2025

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El Consejo de Gabinete de Panamá aprueba un aporte estatal de B/.64,6 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria para subsidiar la factura eléctrica. (Cortesía: Astrid Salazar)
El Consejo de Gabinete de Panamá aprueba un aporte estatal de B/.64,6 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria para subsidiar la factura eléctrica. (Cortesía: Astrid Salazar)

El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó un aporte estatal de B/.64,6 millones al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), destinado a compensar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica por los descuentos aplicados a clientes residenciales con consumos mensuales de hasta 300 kilovatios hora.

Esta medida, ratificada mediante la Resolución N.42-25, beneficiará a cerca de 930 mil usuarios durante el segundo semestre de 2025, según información oficial difundida por el gobierno panameño.

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Esta asignación fue ratificada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Consejo de Gabinete. Generalmente, las asignaciones se revisan y aprueban de manera semestral, en función de la demanda social y las fluctuaciones del mercado eléctrico

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, el monto aprobado responde a la notificación realizada por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) al órgano Ejecutivo, en la que se detalla que los fondos cubrirán los descuentos otorgados entre julio y diciembre de 2025 a los consumidores que no superen los 300 kWh en su factura mensual.

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La asignación tiene como objetivo garantizar la continuidad del subsidio a una franja significativa de la población, en un contexto de ajustes tarifarios periódicos en el sector eléctrico.

El aporte estatal beneficiará a 930 mil usuarios residenciales con consumos de hasta 300 kWh mensuales durante el segundo semestre de 2025. (Cortesía: Al Minuto Noticias)
El aporte estatal beneficiará a 930 mil usuarios residenciales con consumos de hasta 300 kWh mensuales durante el segundo semestre de 2025. (Cortesía: Al Minuto Noticias)

La decisión del Gabinete se produjo tras la opinión favorable emitida por el Consejo Económico Nacional (CENA) el pasado 29 de abril de 2026. Las autoridades destacaron que la medida busca mitigar el impacto de las variaciones tarifarias en los hogares con menor consumo, consolidando un esquema de apoyo que, de acuerdo con cifras oficiales, ha beneficiado de manera sostenida a cientos de miles de familias en los últimos años.

El Fondo de Estabilización Tarifaria forma parte de los mecanismos implementados por el Estado para asegurar que los usuarios residenciales con consumos bajos puedan acceder a tarifas subsidiadas, en línea con las políticas públicas orientadas a la protección del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Según la ASEP, la asignación de los más de 64 millones de balboas permitirá mantener estables los descuentos durante el periodo señalado, evitando incrementos abruptos en las facturas eléctricas de los beneficiarios.

La resolución aprobada por el Gabinete se inscribe en el marco de las acciones gubernamentales para atender la evolución de los precios de la energía, así como para fortalecer la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras, que reciben la compensación correspondiente por los descuentos aplicados a sus clientes.

La Autoridad de los Servicios Públicos notificó al órgano Ejecutivo sobre la necesidad de cubrir descuentos entre julio y diciembre de 2025. (Cortesía: Decisiones Panamá)
La Autoridad de los Servicios Públicos notificó al órgano Ejecutivo sobre la necesidad de cubrir descuentos entre julio y diciembre de 2025. (Cortesía: Decisiones Panamá)

El Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) en Panamá es un mecanismo diseñado para mitigar los aumentos en las cuentas de electricidad y estabilizar el costo de la energía, especialmente para los clientes de menor consumo. Según la empresa distribuidora ENSA, este fondo beneficia a los usuarios de baja tensión que registran un consumo mensual igual o inferior a 300 kilovatios hora (kWh).

Además del FET, existe el Fondo de Occidente (FTO), que está dirigido a usuarios de áreas específicas como Bocas del Toro y partes de Chiriquí. Ambos mecanismos buscan evitar que los incrementos en los costos de generación eléctrica se trasladen de forma directa a la tarifa final de los usuarios residenciales pequeños, según lo informado por la Presidencia de la República.

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