La fiesta privada en un yate en Ibiza de un equipo para celebrar el título: una figura como DJ y el emblema que lideró el show

Los futbolistas del equipo alemán celebraron el regreso a la Bundesliga navegando por las costas de Ibiza

El Schalke 04 está de fiesta luego de haber conseguido el ascenso a la Bundesliga el pasado fin de semana y concretar su retorno a la máxima categoría del fútbol alemán luego de dos años en la Segunda División. El plantel organizó una particular celebración en Ibiza a bordo de un yate y las imágenes se hicieron virales.

De acuerdo con los videos que publicaron algunos de los jugadores y el propio club, la fiesta en el mar estuvo marcada por la euforia y la diversión del plantel, que deberá jugar el sábado 9 de mayo ante el Núremberg como visitante. El compromiso será meramente una formalidad, ya que el Schalke se aseguró el título y el ascenso con dos fechas por jugarse.

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En la secuencia de festejos a bordo de un yate privado, se puede observar al arquero Loris Karius, quien se incorporó al equipo en enero de 2025 tras desvincularse de Newcastle, pasando música y haciendo de DJ para sus compañeros. El ex jugador del Liverpool, contagió al resto al ritmo del éxito “Freed from Desire” de Gala (una canción muy popular en Europa y que varias hinchadas la utilizan para animar a sus equipos). A su vez, el veterano delantero bosnio Edin Dzeko, de 40 años, tomó el micrófono y entonó la emblemática estrofa: “Schalke’s on fire, your defence is terrified” (“Schalke está en llamas, tu defensa horrorizada”). El propio jugador, con pasado en Manchester City, compartió los videos en su cuenta personal de Instagram.

El plantel del Shcalke 04 organizó una fiesta en Ibiza a bordo de un yate privado (Captura de video)

En las imágenes de los videos difundidos se nota el desahogo de los futbolistas, que saltaron al compás de la música y también aprovecharon para relajarse y beber cerveza. “Nuestros campeones en Ibiza”, tituló la cuenta del Schalke 04 junto a un reel del plantel cantando en la proa del yate. Entre los comentarios a la publicación de Dzeko, los seguidores se mostraron felices y aprobaron la celebración de los jugadores pese a que aún deben presentarse en cancha en unos días. Ninguno lo tomó como una falta de profesionalismo e incluso bromearon con el rol de Karius como DJ.

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El retorno del Schalke 04 a la Bundesliga destaca en cifras por su capacidad defensiva: el equipo ha ganado 20 de sus 32 partidos de liga, a pesar de contar solo con el séptimo mejor ataque del torneo y haber recibido únicamente 28 goles en contra. Este registro sitúa al club alemán como campeón con margen y permite encarar los dos encuentros pendientes con la tranquilidad del objetivo cumplido.

Durante la temporada, Karius ha sido titular en 29 encuentros, consolidando su rol bajo palos desde su llegada en el mercado de invierno. Por su parte, Dzeko sumó nueve apariciones, tres de ellas desde el banco, aportando seis goles y tres asistencias en su primer semestre con el club. El delantero, que este año también contribuyó a la clasificación de Bosnia y Herzegovina al Mundial 2026 eliminando a Italia en los penales, sigue mostrándose decisivo en la etapa final de su carrera.

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Loris Karius pasó música en la fiesta del yate del Schalke 04 y Edin Dzeko encabezó la celebración (captura de video)

El club de Gelsenkirchen mantiene un historial reciente fluctuante. Tras ser subcampeón en la temporada 2017-2018 en la Bundesliga, Schalke cayó en dos campañas consecutivas a la lucha por evitar el descenso hasta que perdió la categoría en 2021. Aunque consiguió el regreso inmediato, volvió a descender apenas un año después, encadenando así dos temporadas deficientes en la segunda división antes de la conquista actual.

Para los siete veces campeones alemanes —aunque el último título liguero data de 1958— y ganadores de la Copa de Alemania en 2011, el objetivo inmediato pasa por consolidarse en la élite y rememorar la etapa de esplendor de mediados de la década de 2000 y principios de la de 2010, cuando la formación de futbolistas y las clasificaciones a la Champions League eran habituales.

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Aunque el plantel aún debe afrontar los duelos ante Núremberg y Eintracht Braunschweig en las jornadas finales, la consagración anticipada permite enfocarse en planificar el nuevo ciclo. La distancia recorrida entre Gelsenkirchen e Ibiza, superior a 2.000 kilómetros, simboliza el anhelo cumplido tras un ciclo de inestabilidad. El festejo en aguas españolas, con los futbolistas bailando y brindando a bordo del barco, expone el alivio y la ambición renovada de una institución que busca rehacerse en la máxima categoría tras años de turbulencia estructural y deportiva.