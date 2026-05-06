República Dominicana: El Ministerio de Salud evalúa incluir el Risdiplam para atrofia muscular espinal

Sisalril estudia sostenibilidad y alcance de una decisión que podría modificar el entorno de la seguridad social para el tratamiento de patologías de alto costo (Foto cortesía Ministerio de Salud)

El ministro de Salud de República Dominicana, Víctor Atallah, solicitó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) la realización de un estudio actuarial sobre la posible inclusión del Risdiplam (Evrysdi) en el Catálogo de Medicamentos Esenciales del Plan de Servicios de Salud (PDSS), como opción terapéutica para pacientes con atrofia muscular espinal (AME).

La petición formal fue enviada en una comunicación oficial fechada el 9 de marzo dirigida al superintendente de la Sisalril, Miguel Ceara Hatton, según informó el Ministerio de Salud.

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La enfermedad, aunque tiene baja incidencia en el país, representa una alta carga económica para las familias afectadas, por lo que el acceso al medicamento dentro del sistema de cobertura estatal podría traducirse en una mejora relevante de la protección financiera y sanitaria para los pacientes, de acuerdo a la misma institución.

El objetivo de este requerimiento, especificado en el documento firmado por Atallah, es analizar la viabilidad de agregar el Risdiplam al catálogo de medicamentos cubiertos en el sistema de seguridad social, como parte de una estrategia institucional destinada a fortalecer la cobertura para tratamientos de alto impacto y enfermedades raras.

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Como parte de este proceso, el Ministerio de Salud declaró que ha coordinado con otros organismos para facilitar, dentro del sistema de aseguramiento vigente, el acceso a terapias innovadoras que resulten sostenibles tanto técnica como financieramente.

Un estudio oficial determinará si un tratamiento innovador podrá agregarse al catálogo estatal. El acceso universal y la sostenibilidad financiera, en el centro de la discusión institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Constante regulación en salud

Las acciones de clausura de establecimientos sanitarios implementadas desde 2024 han dejado como saldo el cierre de 501 centros médicos y servicios estéticos en República Dominicana hasta este 1 de mayo, resultado de las operaciones del Ministerio de Salud.

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Esta medida, informada por la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, responde a reiteradas infracciones a la Ley General de Salud 42-01, con el propósito de salvaguardar la seguridad de los usuarios y elevar los estándares sanitarios a nivel nacional, según reportó el Ministerio a través de un comunicado oficial.

Entre los establecimientos clausurados, sobresalen nombres como Aplas American Plastic Surgery, cerrada por deficiencias en el manejo de desechos y alteraciones sin permiso en su infraestructura, así como Clideme, Clínica de Especialidades Médicas y Estéticas, sancionada por realizar procedimientos no autorizados y modificaciones internas sin aprobación del ente regulador.

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Según los informes técnicos citados por el Ministerio de Salud al medio oficial, la intervención abarcó distintos tipos de servicios: clínicas médicas y odontológicas, laboratorios, bancos de sangre, centros de diagnóstico por imágenes, estudios de tatuajes y consultorios privados. Estos operaban en ubicaciones tan diversas como el Distrito Nacional, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y La Altagracia.

El operativo de inspección y vigilancia sanitaria se llevó a cabo en diferentes etapas: 281 establecimientos fueron clausurados durante 2024, otros 177 en 2025 y los 43 restantes en los primeros meses de 2026, de acuerdo con los informes citados por el Ministerio de Salud. En más del 80 % de los casos, la clausura vino acompañada de un proceso de citación; en el resto, se otorgaron plazos para la corrección de irregularidades o el inicio del proceso de regulación correspondiente.

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La decisión del ministro de Salud abre un debate sobre la cobertura estatal de tratamientos para enfermedades de baja incidencia. Se evalúan alternativas que podrían cambiar el panorama para cientos de pacientes en República Dominicana (Foto archivo, cortesía Gobernación de Monte Plata)

La causa más frecuente del cierre fue la operación sin licencia de habilitación sanitaria o la utilización de permisos vencidos.

El Ministerio de Salud subrayó el impacto particular de las intervenciones sobre bancos de sangre, clínicas estéticas con denuncias de procedimientos no regulados y centros quirúrgicos sin condiciones básicas de funcionamiento.

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Por ejemplo, el cierre de Anatómica de Trasplante Capilar en La Romana se motivó por la detección de personal extranjero operando sin autorización, mientras que en la Clínica Guzmán de Jacagua se suspendieron servicios de quirófano debido a deficiencias estructurales y el uso de una cámara hiperbárica no autorizada.