Largas filas durante la madrugada y bajo la lluvia para trabajar en un frigorífico: la postal que expone la pérdida de empleo

Los salarios iniciales oscilan entre $900.000 y $1.400.000 (Cabaña Don Theo)

En un marco de pérdida de empleo formal que se agudiza, el frigorífico Cabaña Don Theo generó un inusual movimiento en la zona de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, tras anunciar la apertura de un proceso de selección para nuevos empleados.

La convocatoria, orientada a cubrir diferentes puestos en las carnicerías bajo el formato media res familiar -que permite ofrecer carne a precios más accesibles- atrajo a una multitud de personas, algunas de las cuales se acercaron desde la madrugada para entregar su currículum.

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Según relató en diálogo con Urbana Play la propietaria de la empresa, Carolina Carena, la búsqueda laboral se realizó para cubrir puestos en múltiples áreas, incluyendo administración, tesorería, logística, depósito, carga y descarga, cocina y limpieza. Los salarios iniciales oscilan entre $900.000 y $1.400.000, con jornadas de seis a ocho horas distribuidas de lunes a sábado.

La demanda superó ampliamente las expectativas de la empresa, que debió solicitar a los postulantes que evitaran esperar durante la noche por motivos de seguridad.

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Hubo 6 cuadras de fila en la búsqueda de la Cabaña Don Theo (C5N)

Durante la jornada, la cantidad de personas que se acercó a la sucursal de Moreno formó filas de hasta seis cuadras sobre la colectora. Los aspirantes llevaron sillas y permanecieron en el lugar durante varias horas, reflejando el nivel de necesidad laboral que atraviesa la región.

La propietaria subrayó que el fenómeno no es nuevo para la firma, que ya cuenta con sucursales en Esteban Echeverría y Solano, y prevé ampliar su equipo de trabajo ante la apertura de nuevos locales.

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Carena, en diálogo con A24, manifestó tristeza por esta situación. “Me pone muy mal estar acá”, dijo, rodeada de cientos de candidatos que se encontraban bajo la lluvia a la espera de poder ser entrevistados.

Esta postal se viene repitiendo en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Por caso, el mes pasado en la ciudad de Mar del Plata, alrededor de 700 personas se presentaron para postularse a solo nueve vacantes laborales ofrecidas por DBM Dream Big Moves, una nueva empresa dedicada a la importación y distribución de productos tecnológicos, accesorios para celulares y pequeños electrodomésticos provenientes de China.

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La convocatoria, que se realizó en medio de una intensa lluvia, produjo una fila que ocupó más de dos cuadras. Entre los puestos requeridos por la firma se encontraban atención al cliente, logística, caja, chofer y generación de contenido para redes sociales.

El mes pasado en la ciudad de Mar del Plata, alrededor de 700 personas se presentaron para postularse a solo nueve vacantes laborales (La Capital de Mar del Plata)

La magnitud de la respuesta evidenció la situación del mercado laboral local, ya que la mayoría de quienes se presentaron estaban desempleados o tenían trabajos temporales con contratos de entre tres y seis meses. Además, un considerable número de postulantes señaló que actualmente genera ingresos como conductores de aplicaciones de movilidad.

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En febrero, una convocatoria laboral organizada por la empresa Red Lenic reunió a alrededor de tres mil personas en la localidad de Burzaco, en el conurbano bonaerense.

La fila, que se extendió por diez cuadras, se formó frente a la sede de la firma dedicada a la venta de artículos electrónicos, donde los postulantes aguardaron durante horas para entregar su currículum y aspirar a una de las treinta vacantes disponibles en el depósito de la compañía.

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El operativo de recepción de currículums, montado especialmente para la jornada, buscó ordenar la afluencia de postulantes, que llegaron desde distintos barrios, muchos de ellos con carpetas y sobres preparados con la esperanza de acceder a un empleo formal.

Cientos de personas forman una larga fila en la calle, esperando una oportunidad entre 700 aspirantes para solo nueve puestos de trabajo disponibles en un contexto de alta demanda laboral. (La Capital de Mar del Plata)

La masiva concurrencia superó las expectativas de los organizadores y el evento se viralizó en redes sociales debido al impacto visual de la extensa fila.

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En este contexto, vale mencionar que el empleo asalariado registrado retrocedió un 0,1% en enero de 2026 respecto al mes anterior y un 1,2% en comparación con enero del año previo.

Según datos de la Secretaría de Trabajo, elaborados a partir del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en los últimos dos años se perdieron 304.322 puestos de trabajo en este segmento, que incluye tanto al sector privado como al público y el empleo en casas particulares.

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Si se contempla la creación de puestos de trabajo independiente, el saldo neto continúa en terreno negativo, con una pérdida total de 141.035 empleos.

El informe oficial detalla que la caída registrada durante enero se explicó principalmente por el desempeño del sector público asalariado, que descendió un 0,1%. En contraste, el sector privado se mantuvo estable y el empleo en casas particulares mostró un leve incremento del 0,2%.