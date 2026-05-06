Cómo aplicar el entrenamiento Fartlek y por qué gana popularidad entre corredores de todos los niveles

Corredores aplican la técnica fartlek en parques urbanos, alternando velocidad e intensidad durante el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina de los entrenamientos de carrera suele estar marcada por la repetición de ejercicios y la previsibilidad de los intervalos. Muchos corredores buscan alternativas que permitan mejorar la forma física sin caer en la monotonía habitual.

En ese contexto, el método fartlek se posicionó como una opción atractiva para quienes desean optimizar su rendimiento sin seguir esquemas estrictos. El entrenamiento fartlek propone una combinación flexible de ritmos rápidos y lentos que estimula tanto la resistencia como la velocidad.

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Según información compartida por Cleveland Clinic, la palabra fartlek proviene del sueco y se traduce como “juego de velocidad”. Esta técnica, utilizada tanto por corredores principiantes como por atletas experimentados, se basa en alternar periodos de alta intensidad con fases de recuperación activa, sin un plan preestablecido y permitiendo al corredor adaptar el ritmo y la duración de cada segmento.

El método fartlek permite elegir puntos de referencia como árboles o farolas para definir los cambios de ritmo en la carrera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Leonardo Oliveira, médico especialista en medicina deportiva, explicó a Cleveland Clinic que “la idea es hacer que la carrera sea más dinámica y menos estructurada, sin dejar de combinar esfuerzos de mayor y menor intensidad”.

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Principios del método fartlek

El fartlek difiere de los entrenamientos de intervalos tradicionales porque elimina la rigidez de los esquemas fijos. No existe una fórmula única ni reglas estrictas sobre cuánto debe durar cada fase rápida o de recuperación.

Los corredores pueden definir sus propios intervalos, guiándose por sensaciones y referencias visuales, como un poste de luz o un árbol. Esta libertad convierte a esta modalidad en una alternativa adaptable a cualquier nivel de experiencia o condición física.

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Sesiones de fartlek combinan tramos rápidos y trotes suaves, favoreciendo la adaptación a distintos niveles de experiencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros tipos de entrenamientos, exige mantener el movimiento constante, incluso durante los momentos de recuperación. El Dr. Oliveira señaló que “la idea es no parar. Al menos estás trotando todo el tiempo, de este modo mantienes el ritmo y la frecuencia cardíaca elevada”.

El resultado es un entrenamiento que responde a la percepción individual del esfuerzo, en lugar de a parámetros estrictamente cronológicos.

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Beneficios físicos y mentales

De acuerdo con Cleveland Clinic, el fartlek ofrece una serie de ventajas que van más allá de la mejora del rendimiento. Entre los principales beneficios destacan el desarrollo de la resistencia, el incremento de la velocidad y la mejora en la fuerza muscular.

Además, “rompe la monotonía”, afirmó el especialista en medicina deportiva. Este enfoque menos estructurado facilita la inclusión de la actividad física en la rutina diaria, ya que puede ajustarse a diferentes niveles de energía y objetivos personales.

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El fartlek rompe la monotonía de los entrenamientos tradicionales y fomenta la motivación a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fartlek también favorece la socialización, ya que puede realizarse en grupo, y contribuye a mantener la motivación a largo plazo. El método resulta especialmente útil para quienes se preparan para una competencia, ya que permite simular cambios de ritmo presentes en pruebas reales.

Estructura recomendada para una sesión de fartlek

Aunque el fartlek se caracteriza por su flexibilidad, existen pautas que ayudan a evitar lesiones y aprovechar al máximo el entrenamiento. La sesión debería comenzar con estiramientos dinámicos, como patadas de glúteos y saltos de tijera, para activar la musculatura antes del esfuerzo principal. Posteriormente, se recomienda un trote suave durante 10 a 15 minutos.

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La fase central del entrenamiento consiste en alternar segmentos de carrera rápida con trotes de recuperación, utilizando puntos de referencia o tiempos definidos por el corredor. El enfriamiento finaliza la sesión, con unos minutos de trote suave y estiramientos estáticos enfocados en caderas, cuádriceps, isquiotibiales y pantorrillas.

Los saltos de tijera elevan la frecuencia cardíaca y mejoran la movilidad previa al entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos según nivel de experiencia

El método puede adaptarse a cualquier corredor. Para quienes se inician, el Dr. Oliveira sugirió elegir un punto visible, como una farola, acelerar el paso hasta alcanzarla y luego reducir la velocidad para recuperarse. Este ciclo se repite varias veces, siempre controlando la intensidad.

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En corredores intermedios, la estructura puede variar entre uno y tres minutos de carrera rápida, seguidos de dos a tres minutos de trote suave, repitiendo la secuencia durante 20 a 30 minutos. Los más avanzados pueden incrementar la exigencia, alternando cinco a diez minutos de ritmo intenso con dos minutos de recuperación, durante un período total de hasta 45 minutos.

El fartlek se distingue por su adaptabilidad y por ofrecer una experiencia menos rígida. El especialista destacó a Cleveland Clinic que “no hay una única manera correcta de hacerlo. Hazlo divertido, manténlo dinámico y ajústalo según cómo te sientas”. Esta perspectiva permite que la rutina se mantenga atractiva y alineada con las necesidades de cada persona.

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