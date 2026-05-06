Aumentan los encuentros con serpientes de cascabel en este estado y autoridades emiten advertencias clave

Colorado Parks and Wildlife advierte sobre el aumento de encuentros con serpientes de cascabel en parques y senderos durante la primavera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los meses de marzo y abril, la agencia estatal Colorado Parks and Wildlife (CPW) advirtió sobre un aumento de encuentros con serpientes de cascabel en parques, senderos y zonas rurales del estado, relacionado con su reactivación tras el periodo de brumación. Esta alerta se dirige tanto a residentes como a visitantes que realizan actividades al aire libre, especialmente ante el incremento de afluencia en espacios naturales por las temperaturas templadas.

Según la información oficial de la agencia estatal Colorado Parks and Wildlife (CPW), el fenómeno ocurre cada primavera: las serpientes de cascabel abandonan sus refugios invernales y retoman su actividad, desplazándose en busca de alimento y zonas soleadas para regular su temperatura corporal. Las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas, en particular en áreas donde estos reptiles son frecuentes. De acuerdo con el organismo, “durante los meses más fríos, las serpientes permanecen en madrigueras y generalmente se reactivan a finales de marzo o principios de abril”.

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La presencia de serpientes de cascabel en Colorado forma parte del ecosistema local, según reportes de la CPW y el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos (NPS). Los encuentros aumentan en primavera debido a la migración estacional de los animales y a la mayor presencia de personas en hábitats naturales. En años recientes, las autoridades han intensificado campañas de información y señalización para reducir riesgos y promover la convivencia segura entre la población y la fauna silvestre.

¿Por qué aumentan los encuentros con serpientes de cascabel en Colorado durante la primavera?

La brumación es un estado de letargo que permite a las serpientes de cascabel sobrevivir a las bajas temperaturas del invierno en Colorado. Con la llegada de la primavera y el ascenso de la temperatura, estos reptiles abandonan sus refugios subterráneos para buscar alimento y lugares donde tomar el sol. Según Colorado Parks and Wildlife, “las serpientes adultas pueden migrar varios kilómetros desde sus madrigueras, utilizando senderos y superficies pavimentadas para calentarse”.

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El incremento de la actividad humana en espacios naturales durante la primavera coincide con el periodo de mayor movilidad de las serpientes. La CPW advierte que estos reptiles suelen permanecer inmóviles durante largos periodos, lo que incrementa la posibilidad de encuentros fortuitos. El organismo recalca que “los encuentros se producen con mayor frecuencia en zonas de senderismo, áreas recreativas y entornos rurales”.

Las serpientes de cascabel en Colorado reanudan su actividad tras la brumación, migrando a zonas soleadas para regular su temperatura corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas de prevención recomiendan las autoridades para evitar mordeduras?

Las autoridades han difundido pautas específicas para minimizar el riesgo de incidentes al aire libre. Colorado Parks and Wildlife y el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos recomiendan:

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Caminar en zonas despejadas, permitiendo ver dónde se pisa o se apoya la mano.

Mantener la calma y alejarse lentamente si se detecta una serpiente, avisando a quienes estén cerca.

Usar pantalones largos y botas altas en caminatas por áreas propensas.

Vigilar constantemente el entorno, especialmente cerca de rocas, troncos y superficies soleadas.

Mantener a perros y niños bajo control, evitando que exploren zonas de vegetación densa o acumulaciones de piedras.

No intentar manipular, capturar ni matar a las serpientes.

De acuerdo con Colorado Parks and Wildlife, “no se debe confiar en el sonido del cascabel, ya que las serpientes jóvenes pueden carecer de él y los adultos pueden perder la estructura”. La agencia enfatiza también la importancia de no introducir las manos en lugares sin visibilidad, como grietas o bajo piedras.

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¿Qué hacer ante la mordedura de una serpiente de cascabel?

En caso de mordedura, las autoridades recomiendan:

Llamar de inmediato al 911 o buscar atención médica urgente.

Mantener la calma y limitar el movimiento de la persona afectada.

No intentar extraer veneno, cortar la piel o aplicar torniquetes.

Retirar objetos ajustados como anillos o pulseras cerca del área de la mordedura.

Mantener la zona afectada en reposo, preferiblemente por debajo del nivel del corazón.

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“Ante una mordedura, la prioridad debe ser recibir atención profesional lo más rápido posible, evitando remedios caseros o maniobras no recomendadas”, señala la CPW. El centro especializado en toxicología Colorado Poison Center confirma que “la mayoría de las mordeduras ocurren cuando las personas intentan manipular al animal”.

¿Con qué frecuencia ocurren incidentes con serpientes de cascabel en Colorado?

De acuerdo con datos oficiales de Colorado Parks and Wildlife, los incidentes de mordedura de serpiente de cascabel son poco frecuentes en el estado, aunque experimentan un aumento durante la primavera y el verano. La agencia reportó que “la mayoría de los casos no resultan fatales” y que las serpientes solo atacan si se sienten acorraladas o amenazadas.

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En 2025, Colorado Parks and Wildlife recibió entre 20 y 40 reportes de avistamientos en parques y espacios naturales. La institución ha reforzado la señalización y la difusión de campañas educativas para informar sobre el comportamiento de estos reptiles y cómo disminuir el riesgo de encuentros negativos.

Las autoridades recomiendan recorrer solo caminos despejados y no intentar manipular serpientes de cascabel para evitar accidentes en entornos naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué lugares de Colorado es común hallar serpientes de cascabel y cuáles son sus hábitos?

Las serpientes de cascabel habitan principalmente en áreas semiáridas, cañones, laderas rocosas y zonas con vegetación dispersa del estado de Colorado. Según la CPW, estos reptiles prefieren temperaturas templadas y buscan superficies cálidas para regular su temperatura. Usan senderos, caminos y rocas expuestas para tomar el sol.

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En cuanto a sus hábitos alimentarios, consumen pequeños mamíferos, aves, lagartijas, sapos y, en ocasiones, carroña. “Pueden permanecer inmóviles durante horas esperando a su presa”, detalla la CPW. Este comportamiento aumenta el riesgo de encuentros fortuitos, ya que su coloración les permite mezclarse con el entorno.

¿Son un peligro las serpientes de cascabel en Colorado para las mascotas?

Las mascotas, especialmente perros, corren riesgo de mordedura cuando exploran áreas donde habitan serpientes de cascabel. Colorado Parks and Wildlife recomienda mantener a los animales bajo control en todo momento, utilizar correa corta y evitar explorar huecos, rocas o arbustos densos.

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La agencia aconseja a los dueños estar atentos durante paseos y excursiones, y buscar atención veterinaria inmediata en caso de mordedura. “El veneno de la serpiente puede ser letal para animales pequeños si no reciben tratamiento adecuado”.

¿Qué campañas de prevención y educación existen en Colorado sobre serpientes de cascabel?

Durante los últimos años, Colorado Parks and Wildlife ha implementado campañas educativas en medios locales, redes sociales y espacios públicos. Las acciones incluyen la instalación de carteles en puntos estratégicos, charlas educativas y difusión de materiales sobre seguridad y coexistencia con la fauna silvestre.

El Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos actualizó sus guías para excursionistas y familias, incorporando nuevas recomendaciones y advertencias específicas para la temporada de mayor actividad de las serpientes de cascabel.

¿Qué se espera para los próximos meses sobre la presencia de serpientes de cascabel en Colorado?

Las autoridades anticipan que la presencia de serpientes de cascabel en espacios abiertos persistirá hasta el inicio del otoño, mientras continúen las temperaturas cálidas. Colorado Parks and Wildlife mantendrá el monitoreo de incidentes y la actualización de protocolos de seguridad. La colaboración entre organismos estatales y federales asegura la difusión oportuna de información y la atención rápida ante emergencias relacionadas con encuentros con serpientes.