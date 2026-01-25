Las 10 tartas saladas más sabrosas del mundo, según un ranking internacional

Las tartas saladas pueden servirse como entrada, plato principal o snack, reflejan tradiciones regionales y versatilidad culinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tartas saladas ocupan un lugar destacado en la cultura gastronómica de diversos países. Estas preparaciones, que combinan masas y rellenos de ingredientes locales, reflejan tradiciones regionales y métodos de cocina transmitidos de generación en generación.

A diferencia de otros platos, ofrecen gran versatilidad, ya que pueden servirse como entrada, plato principal o incluso como snack, según la costumbre de cada región.

La prestigiosa guía culinaria Taste Atlas realizó una selección, basada en los votos de los usuarios y expertos, de las mejores tartas saladas que se distinguen por su historia, sus ingredientes y el valor que tienen en el recetario de sus países.

1. Ajaruli khachapuri (Georgia)

La Ajaruli khachapuri se caracteriza por su forma de barco, mezcla quesos Sulguni e Imeretian y se sirve con huevo y manteca (Freepik)

La Ajaruli khachapuri representa uno de los íconos de la gastronomía de Georgia, país que limita con Turquía. Esta tarta salada, originaria de la región costera de Ayaria, se caracteriza por su forma abierta y alargada que recuerda a un barco. Su base de masa con levadura alberga en el centro una mezcla de quesos Sulguni e Imeretian, típicos del país, a los que se suma un huevo colocado encima antes de la cocción final.

El resultado es un pan dorado, crujiente en el exterior y suave en el interior, en cuyo centro el huevo queda apenas cocido. Tradicionalmente, se sirve con una porción de manteca que se incorpora justo antes de consumirlo, lo que le aporta untuosidad a la mezcla de quesos fundidos.

2. Khachapuri (Georgia)

El khachapuri es la tarta salada más famosa de Georgia, admite variantes regionales y se encuentra en kioscos y comunidades en el exterior (Freepik)

El khachapuri es la tarta salada más famosa de Georgia y se presenta en diversas variantes según la región. La versión clásica consiste en un pan plano elaborado con harina de trigo, que se rellena y cubre con quesos tradicionales. Se le puede añadir huevo y manteca, ingredientes que intensifican su sabor y textura.

Este plato suele encontrarse en kioscos a lo largo de las calles georgianas y forma parte de la vida cotidiana, ya sea como bocadillo o como plato principal. Aunque la receta admite innovaciones con quesos como la mozzarella o el feta, las versiones más populares mantienen la fidelidad a los productos autóctonos. El khachapuri trasciende fronteras, ya que es habitual en países de la ex Unión Soviética y en comunidades georgianas del exterior.

3. Sfiha (Líbano, Siria, Turquía)

La sfiha tiene base de masa fina, se originó en Líbano en el siglo XV y se popularizó en Siria, Turquía, Brasil y Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sfiha, también llamada lahm bi ajin, es una especialidad árabe que se remonta al siglo XV, según Taste Atlas, en el actual Líbano. Consiste en una base de masa fina con levadura, sobre la que se extiende carne picada (generalmente de cordero), cebolla, tomate y una mezcla de especias conocida como bahārāt. Su formato abierto permite apreciar el colorido de sus ingredientes y facilita su consumo como snack o aperitivo.

Esta tarta salada evolucionó desde una versión original en la que la carne se envolvía en hojas de parra en salmuera. Con el tiempo, la receta se popularizó en toda la región y en países como Brasil y Argentina, donde fue introducida por inmigrantes levantinos. En Turquía, la sfiha recibe el nombre de pide. El plato suele acompañarse con salsa tahini, yogur o guarniciones frescas como pepino y granada.

4. Megruli khachapuri (Georgia)

La Megruli khachapuri proviene de Samegrelo, se distingue por su forma circular, gran cantidad de queso y corteza fina y dorada (Freepik)

La Megruli khachapuri proviene de Samegrelo, una región del oeste de Georgia. Esta versión se distingue por su forma circular y su generosa cantidad de queso, ya que se rellena y se cubre con chkinti-kveli (queso Imeretian). La masa se prepara con ingredientes básicos como harina, agua, levadura, azúcar y sal.

Al hornearse, la superficie queda dorada y el queso burbujea, creando una corteza fina y un interior elástico. Antes de servirla, se puede untar con manteca para intensificar el sabor lácteo. La Megruli khachapuri muestra la riqueza de la tradición quesera georgiana y su capacidad de adaptación a ingredientes locales.

5. Penovani khachapuri (Georgia)

El Penovani khachapuri utiliza masa hojaldrada, envuelve quesos Imeruli y Sulguni con yema, y se considera la versión más rápida de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Penovani khachapuri surge en la región de Samtskhe-Javakheti. Su principal característica reside en el uso de masa hojaldrada, que envuelve una mezcla de quesos Imeruli y Sulguni con yemas de huevo. La masa se pliega en triángulos o cuadrados, y antes de hornearse se pincela con leche y huevo, lo que le confiere un acabado brillante.

Una vez cocido, el penovani khachapuri se deshace en capas crujientes al partirlo, mientras que el relleno mantiene la cremosidad. Taste Atlas lo describe como la versión más accesible y rápida de preparar, ideal para quienes buscan una aproximación sencilla al universo del khachapuri georgiano.

6. Erbazzone Reggiano (Italia)

El Erbazzone Reggiano tiene origen en Reggio Emilia, su relleno incluye espinaca, acelga, Parmigiano Reggiano y hierbas aromáticas (Freepik)

El Erbazzone Reggiano, conocido también como scarpasòun, tiene su origen en la provincia de Reggio Emilia, en el norte de Italia. Esta tarta salada utiliza ingredientes locales: una masa enriquecida con grasa animal envuelve un relleno de verduras de hoja como espinaca, acelga o puerro, junto a hierbas aromáticas.

El queso Parmigiano Reggiano y el ajo refuerzan el sabor del relleno, y antes de entrar al horno, la superficie se unta con manteca para obtener una textura crujiente. El erbazzone suele servirse como aperitivo, acompañado por un vaso de vino Lambrusco, y se consume tanto frío como caliente.

7. Samsun pidesi (Turquía)

El Samsun pidesi varía según la subregión, puede llevar carne, queso o pastırma y su receta cuenta con indicación geográfica protegida (Freepik)

El Samsun pidesi proviene de la provincia de Samsun, en el norte de Turquía. Esta tarta salada adopta formas y rellenos diversos según la subregión: la variedad Terme es abierta y se cubre con carne, queso o pastırma (carne deshidratada típica), mientras que la Bafra tiene forma alargada y se rellena de carne picada y especias.

Algunas versiones incluyen huevo entero sobre el relleno, y todas comparten una masa fermentada que varía entre textura crujiente y blanda. Cuenta con indicación geográfica, lo que protege su receta y métodos tradicionales.

8. Pastel de choclo (Chile)

El pastel de choclo es emblemático en Chile, combina masa de maíz molido con carne vacuna, pollo, aceitunas, cebolla y huevo duro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pastel de choclo es uno de los platos caseros más emblemáticos de Chile. Su base utiliza choclo (maíz fresco molido) para preparar una masa suave y cremosa, que se intercala con un relleno de carne vacuna, pollo, aceitunas negras, cebolla y huevo duro. Algunos hogares agregan pasas y espolvorean azúcar antes de hornear para lograr una costra caramelizada.

Este plato guarda un fuerte vínculo con la historia precolombina, ya que el maíz constituía un alimento sagrado para los incas. El origen del pastel de choclo fusionó la tradición indígena del maíz con técnicas europeas introducidas por los conquistadores.

9. Kreatopita (Grecia)

La kreatopita griega lleva masa filo fina, carne molida y puede incluir arroz, queso, bechamel y hierbas según la región (Freepik)

La kreatopita es la tarta de carne tradicional de Grecia. Se compone de capas de masa filo muy fina que envuelven un relleno de carne molida, generalmente de cordero o vacuna. Las variantes regionales permiten el agregado de arroz, puerros, queso, salsa bechamel y hierbas.

Este plato puede presentarse en formato individual o familiar y se consume tanto en la mesa como en la calle. La kreatopita ejemplifica la versatilidad de la cocina griega, que adapta ingredientes según la disponibilidad y preferencia local.

10. Guruli khachapuri (Georgia)

El Guruli khachapuri se hornea para la Navidad ortodoxa, tiene forma de media luna y mezcla queso Imeruli con huevo duro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Guruli khachapuri procede de la provincia de Guria, en el oeste de Georgia. Se prepara especialmente para la Navidad ortodoxa y se diferencia por su forma de media luna. La masa, enriquecida con manteca y azúcar, se rellena con queso Imeruli y huevo duro picado antes de hornearse.

La tradición asocia la forma de esta tarta con los astros y atribuye a su consumo un significado de fortaleza para la familia. Cada miembro debe recibir al menos una porción durante las fiestas, lo que refuerza su valor simbólico y festivo.