El deslumbrante vestido de Versace que eligió Miley Cyrus para recibir su estrella en Hollywood

El vestido negro de Versace combina transparencias, encaje y un patrón geométrico de tiras (AFP)

Miley Cyrus eligió no pasar desapercibida para uno de los días más memorables de su carrera. La cantante y actriz de 33 años apareció en Hollywood Boulevard con un vestido negro de Versace que combinaba transparencias estratégicas, encaje y un patrón geométrico de tiras.

La ocasión era la develación de la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood, este viernes 22 de mayo. Y Cyrus, fiel a su trayectoria, convirtió el momento en una declaración de estilo.

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El vestido que eligió Miley Cyrus para recibir su estrella en Hollywood

La artista elige una pieza vintage de la colección Otoño/Invierno 2015 de Versace (REUTERS/Mario Anzuoni)

La pieza que llevó ese día no era una creación reciente. Se trató de un diseño de alta costura perteneciente a la colección Otoño/Invierno 2015 de Versace, lo que la convierte en una elección vintage con décadas de historia a sus espaldas.

El vestido presentaba un cuello tipo halter con tiras cruzadas, aberturas transparentes y un elaborado patrón de encaje en forma de red, con tiras de cuero o tela dispuestas geométricamente para cubrir zonas específicas del cuerpo de forma calculada.

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Donatella Versace asiste a la ceremonia y rinde homenaje a Miley Cyrus con un discurso de Anya Taylor-Joy (REUTERS/Mario Anzuoni)

La elección de Versace no fue casual. La casa italiana, conocida por su estética provocadora y su vínculo con figuras del rock y el pop, resultó la interlocutora natural para una artista que desde sus inicios rompió con los moldes que le imponía la industria.

Donatella Versace estuvo presente en la ceremonia y tomó la palabra para rendir homenaje a Cyrus, lo que subrayó la complicidad entre la cantante y la firma milanesa.

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Los complementos: la apuesta por la sobriedad

Las sandalias negras con detalles dorados refuerzan el sello característico de Versace (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para no restarle protagonismo a la pieza de Versace, optó por una selección de accesorios contenida. Llevó pocas pulseras y un anillo, sin más adornos que compitieran con la arquitectura visual del vestido.

También optó por unas sandalias de cuero negro con dos correas horizontales sobre el empeine, tacón ancho en tono nude y medallones dorados circulares, sello inconfundible de Versace.

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El cabello rubio liso y el maquillaje, con un marcado ahumado oscuro en los ojos y un labial de tono natural, completaron un look que mantuvo la coherencia entre atrevimiento y elegancia.

Miley Cyrus junto a su novio Maxx Morando, quien asistió a la ceremonia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con este look, Cyrus presenció también un dato que la historia del entretenimiento registrará: se convirtió en la primera persona nacida en 1990 en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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En la ceremonia la acompañaron su prometido, Maxx Morando; su familia, Donatella Versace y la actriz Anya Taylor Joy, quien también pronunció palabras en su honor.

Más looks memorables de Miley Cyrus

Miley Cyrus combina mezclilla clara y accesorios en negro en un evento de Dior (REUTERS/Daniel Cole)

Miley Cyrus asistió a un evento de Dior con un conjunto de mezclilla azul claro. Llevó una camisa de mezclilla de manga larga, con los primeros botones desabrochados, y un pantalón de mezclilla a juego con paneles de diferentes tonos.

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Completó el atuendo con un bolso negro de cuero con un adorno metálico y zapatos de punta oscura. Su cabello rubio, con ondas sueltas, enmarcó su rostro y lució un maquillaje natural.

Abrigo largo de cuero negro y ondas suaves para los iHeartRadio Music Awards (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante los iHeartRadio Music Awards 2026 en Los Ángeles, optó por un abrigo largo de cuero negro con solapas anchas y botones metálicos. Se mantuvo de pie junto a un micrófono y una estatuilla translúcida, mientras sonreía. Su cabello largo y rubio presentó ondas suaves y flequillo, y su maquillaje resaltó sus ojos.

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Falda plateada de lentejuelas y camiseta estampada en la celebración de Hannah Montana (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la celebración del aniversario de Hannah Montana, Miley Cyrus lució una falda larga plateada de lentejuelas con una abertura lateral y una camiseta blanca estampada con estrellas y una imagen gráfica en negro. Combinó el look con múltiples collares, pulseras y anillos. Su cabello suelto, con flequillo, resaltó sobre el fondo violeta del evento.

Pantalón acampanado dorado y top de red metalizado en una sesión para Variety (Greg Swales - Variety)

Para una sesión de fotos para la revista Variety, posó con un pantalón acampanado metalizado en tono dorado y un top traslúcido de red en el mismo color, adornado con cadenas y aberturas en las mangas. El maquillaje y el peinado, con flequillo recto y cabello suelto, mantuvieron la paleta de tonos dorados y marrones.

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Traje sastre negro con detalles dorados y gafas oscuras en los Grammy (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, llevó un conjunto de pantalón negro de corte sastre y una chaqueta de cuero negra decorada con un gran broche dorado en forma de corona y media luna. Usó una camisa blanca con los puños doblados y gafas de sol oscuras. Completó el atuendo con guantes de cuero negro y zapatos de tacón.

Vestido negro de lentejuelas con adorno floral en los Golden Globes (REUTERS/Mike Blake)

En la gala de los Golden Globes 2026, eligió un vestido largo negro cubierto de lentejuelas, con una manga larga y un gran adorno floral en el hombro. El vestido tenía escote en la espalda y caía hasta el suelo. Llevó el cabello suelto y peinado hacia un lado, y posó en una escalera alfombrada de rojo.

Traje negro de dos piezas y top escotado en el festival de Palm Springs (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el Palm Springs International Film Festival 2026, vistió un traje negro de dos piezas, compuesto por un pantalón de corte recto y un saco con solapas satinadas. Debajo llevó un top negro con escote pronunciado y pequeños puntos blancos. Usó anteojos de sol oscuros y el cabello suelto, con ondas suaves y flequillo.