Por qué nos cuesta hacer planes en solitario: las claves de los expertos para disfrutarlos

Especialistas afirman que disfrutar momentos a solas fortalece el autoconocimiento y la autonomía personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchas personas, hacer un plan sin compañía no es viable. Pensar en ir solas a un recital, a un bar o de viaje les causa verdadero malestar. Estar sin compañía puede despertar desde temor hasta vergüenza porque el entorno tiende a leer esa escena como una carencia y no como una elección.

Sin embargo, según los expertos, aprender a hacer planes en solitario puede fortalecer el autoconocimiento y la autonomía. Esto no implica ser antisocial, sino abandonar la idea de que toda experiencia valiosa necesita validación externa o compañía obligatoria.

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Para la doctora Patricia O’Donnell, médica psiquiatra y psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y de la International Psychoanalytic Association (IPA), “cuando la soledad es un peso, acompañada por una baja autoestima, puede ser difícil hacer alguna actividad sin compañía", explicó a Infobae.

El temor a ser vistos solos en espacios públicos puede generar vergüenza por mandatos sociales y expectativas externas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según una encuesta global de Gallup de 2023, más de 1 de cada 5 personas (23%) informó sentirse muy sola en el mundo.

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Por su parte, Agustina Fernández, psicoanalista, miembro titular didacta de la APA y directora del Centro de Estudios psicoanalíticos J. Believer de la APA, señaló a Infobae que si bien hay personas que viven con mucho placer salir sin compañía, otras lo padecen.

“Yo lo escucho permanentemente en el consultorio, sienten que si son vistas solas en una situación donde se espera que estén acompañadas, por ejemplo, en un café o almorzando, creen que los demás estiman que son personas que no tienen con quién ir, que dan pena, como si hubiera una especie de exigencia superyoica en la cual uno debe ser siempre visto con otros: pareja, familia, amigos, etcétera, porque si no parece que no cumple con los mandatos y estándares sociales", detalló la psicoanalista.

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Y relacionó: “Cuando alguien sube una historia o postea una foto, quiere ser visto, valorado, gustado. Esto es un poco lo mismo, es una necesidad de ser valorado socialmente y esto implica estar con otros: amigos, pareja, familia, comida rica, lugares bellos, ropa linda. Eso da valor ‘narcisístico’ al yo".

Un estudio sobre la soledad en distintos países concluyó que el sentimiento de “no ser necesario” era el tema más recurrente en esta problemática.

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Sin embargo, la doctora O´Donnell destacó que es necesario aprender a estar solos: “Hay que saber disfrutar de momentos de soledad para hacerlos con bienestar. Dependerá de lo que plantea Donald Woods Winnicott, psiquiatra y psicoanalista inglés, quien consideraba que la capacidad de estar solo se funda en la experiencia de estar solo en presencia de alguien, originariamente en presencia de la madre. Y luego se podrá estar solo sintiéndose acompañado".

Cuando la soledad hace sufrir

Cuando la soledad se vive como desamparo, puede causar tristeza, sufrimiento y deterioro de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inglés dispone de dos palabras diferentes para la soledad: solitude y loneliness, que sirven para distinguir entre la soledad deseada y la no deseada.

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La doctora O´Donnell afirmó que la soledad es una experiencia subjetiva y depende de cada persona en particular. “Incluso rodeado de amigos, familia, etc. una persona puede sentirse muy sola”.

La soledad padecida (loneliness) “está ligada al desamparo, suele estar acompañada por estados de tristeza, de gran sufrimiento y ser muy penosa. Puede incluir depresión, deterioro de la salud en general, incluso con el tiempo, disminuir la función cognitiva con mayor riesgo de demencia", afirmó la doctora.

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El filósofo Blaise Pascal aseguró que “toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa: el no saber quedarse tranquilos en una habitación”. Según su interpretación, las personas buscan la acción, el bullicio o el entretenimiento no por una felicidad genuina, sino para evitar afrontar su propia vulnerabilidad.

Muchas personas sienten incomodidad al hacer planes sin compañía, lo que refuerza prejuicios sociales sobre la soledad (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No se buscan las conversaciones y los divertimientos de los juegos sino porque no se puede permanecer en casa a gusto”, señaló, poniendo de relieve que la actividad constante funciona para algunas personas como un refugio ante la conciencia de la muerte, la enfermedad y la finitud.

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La doctora advirtió que esta “búsqueda compulsiva de actividades, de ‘ruido’, como forma de llenar vacíos, silencios, dolores, puede ser un signo del temor y padecimiento que demandaría una consulta psicoterapéutica. Es importante pensar qué lleva a esas limitaciones e intentar buscar un vivir más pleno y creativo", recomendó.

Según Fernández, podría haber distintos tipos de patología. “El temor a quedarse solo puede ser una fobia, cuando produce una angustia insoportable. Por ejemplo, hay quienes tienen un temor terrible a dormir solos o manejar solos en la ruta. En esos casos ya estamos en el orden de la fobia. También hay diagnósticos de psiquiatría, que son patologías de dependencia, donde el otro es una especie de auxiliar o de objeto adictivo, del que no puedo prescindir", describió.

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Y añadió: “A veces las personas aceptan cualquier precio, con tal de no estar solas. Esos precios pueden ser la denigración propia, el maltrato, el sufrimiento y costos como la enfermedad. ¿Cuántas personas por no poder soltarse de un vínculo nocivo, o de un trabajo porque es una necesidad, soportan maltratos, malas formas de vida, etc.? ¿Y cuántas enferman? ¿Cuántos pacientes llegan al consultorio con vínculos totalmente nocivos y con distintas enfermedades, incluso psicosomáticas o con adicciones?", se preguntó la psicoanalista.

Las redes refuerzan la idea de compañía constante

La hiperconectividad y redes sociales alimentan la idea de compañía constante, intensificando la percepción negativa de la soledad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición en redes sociales también tiene que ver con esta problemática. La comparación y la visibilidad de los vínculos ajenos puede aumentar la sensación de soledad en algunas personas, señalan los expertos.

Según O´Donnell, “en esta época marcada por la hiperconectividad y la hiperactividad, hay una mirada negativa sobre la soledad". Sin embargo, la soledad positiva puede brindar sensaciones valiosas y placenteras.

“En la actualidad, es casi impensable la posibilidad de desconectarse un tiempo suficiente para vivir experiencias en soledad, por ejemplo, con la naturaleza, para crear un espacio de reflexión, o experimentar el asombro frente a lo inesperado, el encuentro maravilloso con lo cotidiano y hasta, por qué no, una epifanía", describió la experta a favor de descubrir y disfrutar de la soledad.

Cómo perder el miedo a hacer planes solo

La literatura, el arte y la música son aliados para mejorar la calidad de vida frente a la soledad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La doctora O´Donnell mencionó que según Winnicott, si una persona es capaz de soportar la soledad, está en mejores condiciones de establecer contacto con los otros. “Recordemos que la amistad, la música, el arte, la poesía, son actividades que contribuyen a la calidad de vida y pueden resultar antídotos para la soledad", afirmó.

Sin embargo, la soledad no deseada puede tener un costado negativo, en relación a la salud física y mental. ¿Qué es mejor para nuestro bienestar, aprender a estar solos o ser más sociables?

Según Fernández, en términos de salud y de salud psíquica, lo mejor sería poder compatibilizar la soledad con la sociabilidad": “Que una persona pueda valorar los momentos de soledad, pueda nutrirse de ellos y también valorar los momentos de sociabilidad, con vínculos sanos, que den fortaleza, nutran y enriquezcan".

Expertos destacan que disfrutar de la soledad no implica ser antisocial, sino elegir experiencias personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

O´Donnell destacó también el valor de la soledad y citó al gran cineasta ruso Andrej Tarkovski, quien se refirió así a los jóvenes: “Quisiera decirles que intenten encontrarse más a sí mismos en su soledad, que amen estar consigo mismos, que no se pierdan en ruidos agresivos. Es cierto que a veces no es agradable, se teme, abruma, violenta. Pero es algo a aprender desde chicos, escucharse”.

La médica también recomendó buscar un lugar de pertenencia, participar de grupos con alguna afinidad y tener nuevas amistades, ya que es muy importante para el bienestar psíquico.

“Pienso que desde la literatura, el cine o el arte, los creadores tienen la capacidad de captar profundamente el alma, y transmitir la riqueza que guarda la soledad elegida (solitude) ese “estar en soledad”, que permite las experiencias más elevadas, la introspección para salir de sí a través de un acto, un gesto creador o una actitud creativa", resaltó la doctora.

Estrategias para construir una soledad saludable

La soledad elegida permite introspección y el surgimiento de creatividad y experiencias nuevas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Amir Levine, psiquiatra y neurólogo, afirmó en un artículo en Psychology Today que es posible desarrollar habilidades para mitigar la soledad tóxica y fomentar una soledad saludable. “Requieren intención y voluntad de probar algo nuevo y, al hacerlo, una oportunidad de cultivar y fortalecer la relación más vital que jamás tendrá: la relación con usted mismo”, planteó y brindó las siguientes recomendaciones:

Replantear el tiempo a solas como un tiempo saludable: “Tomarlo como una oportunidad para fortalecer la relación con nosotros mismos en lugar de temerlo o evitarlo”, indicó el experto.

Buscar un tiempo a solas planificado, puede ser de 15 o 30 minutos, en el cual meditar, dar un paseo o cualquier plan placentero en soledad.

Según especialistas, valorar la soledad y la sociabilidad en equilibrio contribuye al bienestar psíquico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollar la capacidad de autorreflexión: Escribir un diario y meditar son útiles para desarrollar la capacidad de comunicarse consigo mismo.

Crear un listado de amistades significativas: “Los amigos que nos parecen no saludables y tóxicos deben reevaluarse”, recomendó.

Limitar las distracciones tecnológicas: “Pasar demasiado tiempo frente a dispositivos y redes sociales puede limitar nuestra capacidad de experimentar la soledad de una manera saludable”, afirmó el experto.

Pasar tiempo en la naturaleza.