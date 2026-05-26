Qué hace que algunas personas confíen en sí mismas: 4 pasos para desarrollar seguridad real

La Dra. Shadé Zahrai sostiene que hasta el 82% de las personas experimentan auto-duda, un fenómeno común señalado en el Mel Robbins Podcast

Construir confianza personal va mucho más allá de las frases motivacionales. Según la Dra. Shadé Zahrai, especialista en comportamiento organizacional, el marco de cuatro componentes presentado en el Mel Robbins Podcast, autoaceptación, agencia, autonomía y adaptabilidad, constituye un enfoque práctico respaldado por la investigación clínica para superar la autoduda y fortalecer la seguridad interior.

Para superar la autoduda y robustecer la confianza, Zahrai recomienda trabajar de manera diferenciada en la autoaceptación, la agencia (convicción en la propia capacidad de aprender), la autonomía (control sobre las decisiones personales) y la adaptabilidad (flexibilidad para afrontar emociones complejas). Este método permite detectar áreas vulnerables y aplicar herramientas específicas para progresar, según la experta.

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Zahrai sostuvo que “no tienes que eliminar la duda por completo; solo necesitas fortalecer esas partes de ti que te permiten avanzar a pesar de ella”. Indicó que la autoduda afecta hasta al 82% de las personas, subrayando que es un fenómeno común y no un defecto individual. “El hecho de sentirse impostor indica, en realidad, crecimiento personal”.

Qué significa la autoaceptación y cómo fortalecerla

La autoaceptación implica dejar de buscar validación externa y separar el valor propio del desempeño en el trabajo, según Zahrai (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zahrai definió la autoaceptación como la capacidad de dejar de buscar validación externa: “Eres valioso solo por existir”, afirmó en el Mel Robbins Podcast. Explicó que la falta de autoaceptación suele manifestarse en la presión por demostrar valor, la dependencia de la aprobación ajena, el perfeccionismo y la autocrítica constante.

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Como ejercicios prácticos, recomendó redactar listas de prioridades y temores, y fomentar hobbies fuera del ámbito laboral para separar la identidad del desempeño profesional. “Las personas con pasatiempos presentan mayor autoestima y mejor aceptación de sí mismas”, destacó, citando investigaciones internacionales.

Zahrai advirtió que las afirmaciones positivas sin convicción pueden aumentar la autocrítica y sugirió enfocarse en declaraciones alineadas con la realidad y orientadas al crecimiento. Aprender a decir no y desligar la autoimagen del rendimiento profesional son, según la experta, pasos clave en este proceso.

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Agencia: superar el “fenómeno del impostor” y dejar de compararse

Zahrai distingue el ‘fenómeno del impostor’ como una experiencia frecuente y sugiere que compartirlo ayuda a normalizarlo en el crecimiento profesional

La agencia implica confiar en la propia capacidad para actuar, aprender y adaptarse incluso frente a situaciones desconocidas. “La agencia es lo que te permite confiar en que serás capaz de hacer algo, y si no sabes cómo, que aprenderás a hacerlo”, explicó Zahrai durante el Mel Robbins Podcast.

La especialista diferenció el llamado “fenómeno del impostor” de las etiquetas clínicas, aclarando que no constituye un síndrome, sino una experiencia frecuente asociada al crecimiento profesional y personal. Ilustró este concepto con el caso de Paula Scher, quien expresó: “Diseñé este logo en un segundo y en 34 años”. Zahrai señaló que enfocarse únicamente en la brecha presente y olvidar el camino recorrido refuerza la inseguridad.

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Advirtió, además, sobre los efectos perjudiciales de la comparación social: “Compararte con quienes tienen más experiencia solo alimenta la inseguridad. Es natural mirar a los demás, pero debemos centrarnos en nuestro propio proceso”. Para modificar el diálogo interior, recomendó adoptar frases orientadas al aprendizaje, como “Esto es una oportunidad para aprender”.

La agencia permite confiar en la propia capacidad de actuar y aprender, evitando comparaciones dañinas y promoviendo frases orientadas al aprendizaje

Compartir el sentimiento de impostor con otros, añadió Zahrai, contribuye a normalizarlo y a reconocerlo como parte inherente del desarrollo personal en cualquier ámbito.

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Autonomía y adaptabilidad: cómo ganar control personal y gestionar emociones difíciles

Para Zahrai, la autonomía implica asumir control sobre la propia vida dentro de los márgenes reales de influencia. “No se trata de controlarlo todo, sino de enfocarse en lo que está a nuestro alcance”, explicó en el Mel Robbins Podcast. Indicó que actitudes como la queja recurrente, el hábito de culpar a otros y la rumiación constante son señales de baja autonomía.

Sugirió reservar un momento al día para anotar y procesar preocupaciones, lo que ayuda a limitar su impacto emocional. Además, recomendó modificar el lenguaje, cambiando “debería” por “podría”, para ampliar opciones y reducir la resistencia interna.

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“Haz un listado de lo que podrías hacer ante un problema y elige una o dos acciones para iniciar. Así recuperas el locus de control”, puntualizó Zahrai. Para contrarrestar la tendencia a culpar a otros, propuso ajustar la intensidad del lenguaje, evitar absolutos como “siempre” o “nunca” y reflexionar sobre qué aspectos pueden modificarse en las propias acciones.

La adaptabilidad se asocia con afrontar emociones difíciles y practicar acciones opuestas a la impulsividad, además del cuidado de la postura y la respiración para aumentar la confianza

En cuanto a la adaptabilidad, Zahrai la asoció con la capacidad de afrontar emociones difíciles vinculadas a la autoduda. “La clave es aprender a gestionar las emociones complejas y evitar que nos paralicen”, enfatizó.

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Recomendó la “estrategia de la acción opuesta”, de la terapia dialéctica conductual, que consiste en actuar en sentido contrario a lo que dicta la emoción, como participar activamente cuando surge el impulso de retraerse.

Además, subrayó el impacto de la postura corporal, la respiración profunda y la claridad verbal en la percepción de confianza. Como ejercicio, propuso leer en voz alta con un bolígrafo entre los dientes para activar los músculos faciales y mejorar la seguridad al hablar.

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Zahrai concluyó que combinar coraje y humanidad fortalece tanto las relaciones personales como los equipos, y que la confianza se desarrolla con práctica y autoconocimiento, según expuso en el Mel Robbins Podcast.