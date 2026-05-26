Tendencias

Qué hace que algunas personas confíen en sí mismas: 4 pasos para desarrollar seguridad real

La doctora Shadé Zahrai sostiene que eliminar la duda no es el objetivo, sino fortalecer las áreas que permiten avanzar a pesar de ella. Qué tener en cuenta para un enfoque práctico, según detalló en diálogo con Mel Robbins

Guardar
Google icon
Swetha Sivakumar, de cabello oscuro, vestida de blanco, hablando frente a un micrófono con el logo "Mel Robbins Podcast". En la mesa hay documentos y vasos
La Dra. Shadé Zahrai sostiene que hasta el 82% de las personas experimentan auto-duda, un fenómeno común señalado en el Mel Robbins Podcast

Construir confianza personal va mucho más allá de las frases motivacionales. Según la Dra. Shadé Zahrai, especialista en comportamiento organizacional, el marco de cuatro componentes presentado en el Mel Robbins Podcast, autoaceptación, agencia, autonomía y adaptabilidad, constituye un enfoque práctico respaldado por la investigación clínica para superar la autoduda y fortalecer la seguridad interior.

Para superar la autoduda y robustecer la confianza, Zahrai recomienda trabajar de manera diferenciada en la autoaceptación, la agencia (convicción en la propia capacidad de aprender), la autonomía (control sobre las decisiones personales) y la adaptabilidad (flexibilidad para afrontar emociones complejas). Este método permite detectar áreas vulnerables y aplicar herramientas específicas para progresar, según la experta.

PUBLICIDAD

Zahrai sostuvo que “no tienes que eliminar la duda por completo; solo necesitas fortalecer esas partes de ti que te permiten avanzar a pesar de ella”. Indicó que la autoduda afecta hasta al 82% de las personas, subrayando que es un fenómeno común y no un defecto individual. “El hecho de sentirse impostor indica, en realidad, crecimiento personal”.

Qué significa la autoaceptación y cómo fortalecerla

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La autoaceptación implica dejar de buscar validación externa y separar el valor propio del desempeño en el trabajo, según Zahrai (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zahrai definió la autoaceptación como la capacidad de dejar de buscar validación externa: “Eres valioso solo por existir”, afirmó en el Mel Robbins Podcast. Explicó que la falta de autoaceptación suele manifestarse en la presión por demostrar valor, la dependencia de la aprobación ajena, el perfeccionismo y la autocrítica constante.

PUBLICIDAD

Como ejercicios prácticos, recomendó redactar listas de prioridades y temores, y fomentar hobbies fuera del ámbito laboral para separar la identidad del desempeño profesional. “Las personas con pasatiempos presentan mayor autoestima y mejor aceptación de sí mismas”, destacó, citando investigaciones internacionales.

Zahrai advirtió que las afirmaciones positivas sin convicción pueden aumentar la autocrítica y sugirió enfocarse en declaraciones alineadas con la realidad y orientadas al crecimiento. Aprender a decir no y desligar la autoimagen del rendimiento profesional son, según la experta, pasos clave en este proceso.

Agencia: superar el “fenómeno del impostor” y dejar de compararse

Mel Robbins hablando por un micrófono con el logo 'The Mel Robbins Podcast' en un estudio. Viste una blusa blanca y está sentada frente a un escritorio de madera
Zahrai distingue el ‘fenómeno del impostor’ como una experiencia frecuente y sugiere que compartirlo ayuda a normalizarlo en el crecimiento profesional

La agencia implica confiar en la propia capacidad para actuar, aprender y adaptarse incluso frente a situaciones desconocidas. “La agencia es lo que te permite confiar en que serás capaz de hacer algo, y si no sabes cómo, que aprenderás a hacerlo”, explicó Zahrai durante el Mel Robbins Podcast.

La especialista diferenció el llamado “fenómeno del impostor” de las etiquetas clínicas, aclarando que no constituye un síndrome, sino una experiencia frecuente asociada al crecimiento profesional y personal. Ilustró este concepto con el caso de Paula Scher, quien expresó: “Diseñé este logo en un segundo y en 34 años”. Zahrai señaló que enfocarse únicamente en la brecha presente y olvidar el camino recorrido refuerza la inseguridad.

Advirtió, además, sobre los efectos perjudiciales de la comparación social: “Compararte con quienes tienen más experiencia solo alimenta la inseguridad. Es natural mirar a los demás, pero debemos centrarnos en nuestro propio proceso”. Para modificar el diálogo interior, recomendó adoptar frases orientadas al aprendizaje, como “Esto es una oportunidad para aprender”.

Una mujer rubia con gafas y camiseta blanca sentada en una mesa de madera. Tiene un micrófono delante, papeles y estantes con libros y objetos detrás
La agencia permite confiar en la propia capacidad de actuar y aprender, evitando comparaciones dañinas y promoviendo frases orientadas al aprendizaje

Compartir el sentimiento de impostor con otros, añadió Zahrai, contribuye a normalizarlo y a reconocerlo como parte inherente del desarrollo personal en cualquier ámbito.

Autonomía y adaptabilidad: cómo ganar control personal y gestionar emociones difíciles

Para Zahrai, la autonomía implica asumir control sobre la propia vida dentro de los márgenes reales de influencia. “No se trata de controlarlo todo, sino de enfocarse en lo que está a nuestro alcance”, explicó en el Mel Robbins Podcast. Indicó que actitudes como la queja recurrente, el hábito de culpar a otros y la rumiación constante son señales de baja autonomía.

Sugirió reservar un momento al día para anotar y procesar preocupaciones, lo que ayuda a limitar su impacto emocional. Además, recomendó modificar el lenguaje, cambiando “debería” por “podría”, para ampliar opciones y reducir la resistencia interna.

“Haz un listado de lo que podrías hacer ante un problema y elige una o dos acciones para iniciar. Así recuperas el locus de control”, puntualizó Zahrai. Para contrarrestar la tendencia a culpar a otros, propuso ajustar la intensidad del lenguaje, evitar absolutos como “siempre” o “nunca” y reflexionar sobre qué aspectos pueden modificarse en las propias acciones.

Mujer con cabello oscuro y camisa blanca hablando en un micrófono. En la mesa de madera hay una botella de vidrio con agua, una taza de café y papeles
La adaptabilidad se asocia con afrontar emociones difíciles y practicar acciones opuestas a la impulsividad, además del cuidado de la postura y la respiración para aumentar la confianza

En cuanto a la adaptabilidad, Zahrai la asoció con la capacidad de afrontar emociones difíciles vinculadas a la autoduda. “La clave es aprender a gestionar las emociones complejas y evitar que nos paralicen”, enfatizó.

Recomendó la “estrategia de la acción opuesta”, de la terapia dialéctica conductual, que consiste en actuar en sentido contrario a lo que dicta la emoción, como participar activamente cuando surge el impulso de retraerse.

Además, subrayó el impacto de la postura corporal, la respiración profunda y la claridad verbal en la percepción de confianza. Como ejercicio, propuso leer en voz alta con un bolígrafo entre los dientes para activar los músculos faciales y mejorar la seguridad al hablar.

Zahrai concluyó que combinar coraje y humanidad fortalece tanto las relaciones personales como los equipos, y que la confianza se desarrolla con práctica y autoconocimiento, según expuso en el Mel Robbins Podcast.

Temas Relacionados

Confianza PersonalShadé ZahraiDesarrollo PersonalAutoaceptaciónNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El dolor existe, el sufrimiento es opcional”: la reflexión de Mercedes Jones sobre los vínculos y el secreto de las personas superlongevas

En La Fórmula Podcast, la socióloga y especialista en longevidad positiva analizó cómo cambió la forma de vivir el paso del tiempo, cuestionó el rechazo social hacia la vejez y explicó por qué los vínculos, el propósito y la actitud frente a la vida son fundamentales para llegar mejor a edades avanzadas. Además, habló sobre el desafío de reinventarse en cada etapa de la vida

“El dolor existe, el sufrimiento es opcional”: la reflexión de Mercedes Jones sobre los vínculos y el secreto de las personas superlongevas

Investigan cómo el calentamiento global impacta en el peso corporal de los monos mirikiná de Sudamérica

Expertos de la Universidad de Yale, Estados Unidos, siguieron durante 24 años a 180 ejemplares en Formosa, Argentina. Qué indica el análisis

Investigan cómo el calentamiento global impacta en el peso corporal de los monos mirikiná de Sudamérica

Entre naturaleza salvaje y paisajes extremos: los 10 parques nacionales más impactantes del mundo

Estos sitios permiten descubrir biodiversidad excepcional, formaciones geológicas únicas y ecosistemas que albergan algunas de las especies más emblemáticas del planeta

Entre naturaleza salvaje y paisajes extremos: los 10 parques nacionales más impactantes del mundo

Cómo se denomina el miedo a perder el honor y por qué la ciencia lo investiga

Crearon la primera escala en el mundo para medir un miedo que afecta a millones sin que sepan que tiene nombre. Expertos del Conicet analizan cómo se manifiesta en América Latina y qué herramientas existen para abordarlo

Cómo se denomina el miedo a perder el honor y por qué la ciencia lo investiga

Qué pasa en una colonia de avispas cuando no hay reina: caos, peleas y supervivencia

Investigadores del Reino Unido estudiaron a estos animales en la Zona del Canal de Panamá. Por qué los resultados permiten entender cómo pueden mantenerse unidos incluso cuando el orden interno se rompe

Qué pasa en una colonia de avispas cuando no hay reina: caos, peleas y supervivencia

DEPORTES

El noble gesto de River Plate con el Torino luego de la tragedia que cambió su historia: “Eterna amistad”

El noble gesto de River Plate con el Torino luego de la tragedia que cambió su historia: “Eterna amistad”

Es dueño de un histórico récord en los Mundiales, desafió a Messi batirlo y casi vende su trofeo más preciado: “Fue la crisis”

Los Knicks lograron una barrida histórica ante los Cavaliers y jugarán las Finales de la NBA después de 27 años

El posteo de Gustavo Costas tras su conflictiva salida de Racing: del mensaje para los hinchas a una llamativa omisión

“Desbloqueó otro idioma”: el hilarante momento en el que Colapinto intentó hablar en francés durante una entrevista

TELESHOW

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Cinzia versus Eduardo en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado de la casa

Expulsión en Gran Hermano Generación Dorada: “Andá sin valija hacia la puerta giratoria”

La profunda reflexión de Flor Vigna después del diagnóstico de un quiste en la cabeza que recibió: “Lo voy a revertir”

Ricardo Darín adelantó la segunda temporada de El Eternauta y volvió a defender a Wanda Nara: “La chica dejó una huella”

INFOBAE AMÉRICA

Tras los “ataques defensivos” de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días

Tras los “ataques defensivos” de EEUU en el sur de Irán, Marco Rubio afirmó que un acuerdo con Teherán podría tardar días

Bolivia no enfrenta una protesta, es una reacción del Estado Narco fundado por Evo Morales

Las exportaciones de drones de Taiwán se disparan debido a la guerra en Ucrania

Tras los ataques masivos en Kiev, Estados Unidos reafirmó su disposición a mediar para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania

Cómo se denomina el miedo a perder el honor y por qué la ciencia lo investiga