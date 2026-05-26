Diego Bossio criticó la gestión de Javier Milei: “El Gobierno no inspira confianza”

Bossio analizó la situación política, social y económica del país. Y advirtió: "El riesgo kuka no existe" (Infobae al Amanecer)

El economista Diego Bossio, exdiputado nacional por la provincia de Buenos Aires y exdirector ejecutivo de la ANSES, entre 2009 y 2015, cuestionó la gestión de Javier Milei y planteó que el objetivo de cualquier programa económico debe medirse por el bienestar social: “La victoria es que la gente viva mejor”.

El miembro fundador del centro de estudios económicos Equilibra dijo, durante una entrevista en Infobae al Amanecer, que el Gobierno “no inspira confianza” y vinculó ese clima con el riesgo país, la caída del consumo y la falta de inversión. Además, se refirió a la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva, durante el Tedeum de ayer en la Catedral Metropolitana, la interna del peronismo y negó el “riesgo kuka”.

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“El gobierno no inspira confianza. El riesgo país de la Argentina es el doble que el promedio de América Latina. La sociedad está rota y el peronismo está en crisis profunda”, dijo Bossio. Según su análisis, la falta de previsibilidad desalienta la inversión y posterga una recuperación sostenida.

Bossio criticó la gestión de Javier Milei: la caída del consumo y la falta de inversión, como factores clave (REUTERS/ Tomas Cuesta)

El economista comparó la situación actual con otros procesos de estabilización y sostuvo: “Si el éxito lo medimos solo por bajar la inflación, estamos lejos. (Domingo) Cavallo, a los 30 meses, tenía una inflación mensual de 0,7%; hoy tenemos 2,4%”. En su lectura, hay señales de orden macroeconómico, pero el consumo sigue deteriorado y la mejora no llega a los hogares.

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“Hoy la mora en tarjetas de crédito y en préstamos está en máximos históricos”, afirmó. Para Bossio, el problema central es político: “No hay confianza en la política ni en el gobierno, y eso imposibilita cualquier plan de estabilización”, resumió.

Su visión del mensaje de García Cuerva en el Tedeum

Bossio respaldó el mensaje del arzobispo de Buenos Aires, pronunciado durante el Tedeum posterior a los actos por el 25 de Mayo, y lo interpretó como una señal frente a la confrontación: “Mensaje que recibo y mensaje que suscribo y acompaño. El método político, el diálogo, es necesario para que Argentina tenga acuerdos y mejore la calidad de vida”.

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También cuestionó el tono de Javier Milei: “El Presidente permanentemente agrede”. Y diferenció el contenido de la homilía del posicionamiento partidario: “La nota de García Cuerva es profunda: no descalifica la política, sino los métodos”, razonó.

Bossio afirmó que el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante su homilía de ayer, "no descalificó la política, sino los métodos”

Ý agregó: “No podés estabilizar la economía si no tenés orden político. Y el orden solo se logra mediante acuerdos”, afirmó, al insistir en que la discusión económica no puede separarse del funcionamiento de la dirigencia.

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Peronismo, autocrítica y salarios

Bossio planteó una autocrítica sobre el estado del peronismo: “De las últimas ocho elecciones nacionales, perdimos seis. Ganamos solo dos presidenciales y todas las legislativas se perdieron”. En esa línea, describió una falta de cohesión interna y de capacidad para reconstruir una agenda común.

Frente al temor de sectores empresarios sobre un eventual regreso del kirchnerismo, fue terminante: “El riesgo kuka no existe. El verdadero problema es que el gobierno actual no inspira confianza”. En ese tramo, insistió con la idea de que el mercado no reacciona solo a variables económicas: “No reacciona porque no hay confianza política, ni siquiera entre propios”.

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“El peronismo tiene que volver a ser confiable, no solo para los mercados, sino para los argentinos”, sostuvo, y planteó que el desafío requiere ampliar la base política y social.

"De las últimas ocho elecciones nacionales, perdimos seis. Ganamos solo dos presidenciales y todas las legislativas se perdieron”, afirmó Bossio acerca de la actualidad del peronismo

Consultado por el deterioro del poder adquisitivo, Bossio afirmó: “El salario real está por debajo del promedio de los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández”. Atribuyó parte de la caída del ingreso disponible a que “tarifas, alquileres y servicios” aumentaron por encima de la inflación.

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También vinculó la retracción del consumo y el aumento del endeudamiento con la falta de crecimiento y de un programa orientado a mejorar el empleo: “La forma genuina de mejorar el salario es aumentando la productividad”. En su evaluación, la inversión se mantiene baja por la falta de confianza y por antecedentes macroeconómicos: “El propio empresariado argentino tiene incertidumbre, no solo por el Gobierno, sino por la historia y los defaults”. Y cerró con un dato para contextualizar el estancamiento: “El PBI de Argentina hoy es 7% más bajo que el pico de 2011”.

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