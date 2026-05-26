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Qué son el wabi-sabi y el japandi, los estilos que redefinen la decoración de interiores moderna

Surgidos de la fusión entre el diseño escandinavo y la tradición japonesa, estos movimientos proponen espacios con materiales naturales, colores neutros y soluciones a medida que priorizan la calma por encima del exceso

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Ilustración de un dormitorio en acuarela con cama, mesita de noche, espejo, lámpara de mimbre y alfombra. Predominan los tonos neutros.
La tendencia japandi apuesta por materiales nobles y colores neutros para crear espacios serenos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, la búsqueda de ambientes domésticos que armonicen simplicidad, calidez y funcionalidad ha impulsado la popularidad de estilos como el japandi y la filosofía wabi-sabi.

Estas corrientes, surgidas de la confluencia entre el diseño escandinavo y la tradición japonesa, proponen interiores donde la naturaleza, la autenticidad y la serenidad ocupan un lugar central.

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Frente a la aceleración de la vida cotidiana, cada vez más familias y profesionales del diseño optan por materiales nobles, colores neutros y soluciones arquitectónicas a medida. El resultado son hogares que promueven el equilibrio, el orden visual y una experiencia cotidiana marcada por la calma, alejados del exceso decorativo y la ostentación.

Un baño de estilo moderno con paredes de travertino, dos lavabos de piedra sobre encimera, grifos de bronce, una ducha y un inodoro con bidé.
Los tonos suaves y las texturas naturales definen la nueva calidez en la decoración de interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicar estos estilos en la decoración de una vivienda familiar implica recurrir a materiales naturales, colores neutros y soluciones funcionales a medida para definir espacios cálidos y contemporáneos. De este modo, se logra un entorno equilibrado, minimalista y acogedor, en el que predominan la calma y el orden.

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El enfoque combina la estética del diseño escandinavo con la filosofía japonesa que valora la autenticidad y la sencillez. La distribución es abierta y flexible, lo que fomenta transiciones naturales entre las áreas y facilita una vida cotidiana fluida y tranquila. Cada ambiente se adapta según las necesidades del día sin perder su atmósfera de calma, explicó Elle Decor.

La tendencia japandi se refleja especialmente en las zonas comunes, donde la madera y los colores neutros generan equilibrio visual.

Una sala de estar moderna con paneles de madera en paredes y techo, un sofá modular beige, una mesa de centro de madera con cuencos, cuadros abstractos y una planta grande.
El mobiliario a medida y las soluciones funcionales contribuyen al equilibrio visual de cada ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el medio citado, esta corriente surgió hace aproximadamente 150 años, cuando arquitectos daneses se inspiraron en la arquitectura japonesa, que destaca por la simplicidad y la ausencia de artificios. El resultado es una fusión de líneas limpias, superficies envolventes y un ambiente acogedor.

Materiales, paleta cromática y distribución de la vivienda

Un rasgo destacado es el tratamiento arquitectónico del techo, con lamas de madera natural que recorren la vivienda e integran la iluminación indirecta de forma discreta. Esta solución aporta ritmo visual y refuerza la percepción de amplitud y confort, detalló el medio.

La distribución principal integra cocina, salón y comedor en un solo ambiente abierto. Los pisos de madera de ingeniería y las superficies uniformes proporcionan coherencia visual, mientras los paneles en las paredes profundizan el espacio y aseguran transiciones fluidas entre zonas. Cada textura y volumen está cuidadosamente seleccionado para favorecer la serenidad.

Interior de una cocina moderna con paredes de hormigón, una isla central de piedra natural con encimera clara, tres taburetes de madera y estantes flotantes.
La selección de materiales honestos y tonos neutros aporta armonía y bienestar a la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones de mobiliario y detalles funcionales

El mobiliario a medida adquiere protagonismo en la propuesta. Un sillón modular personalizado define el área de descanso, y una mesa de comedor integrada con la isla de cocina une funciones y amplía el espacio común. Los paneles de madera ocultan la televisión y suavizan la entrada de luz natural, contribuyendo a la unidad estética y la calidez del conjunto.

La organización y la claridad visual se logran mediante sistemas de almacenamiento integrados y puertas invisibles, que favorecen una estética uniforme en todo el espacio.

Un comedor luminoso con una gran mesa de madera y sillas de cuero, una lámpara de techo de papel y una pintura de un bosque en la pared. Un cuenco de frutas y un florero decoran la mesa. Una puerta de cristal ofrece vista a la vegetación.
La iluminación indirecta y las lamas de madera realzan la sensación de amplitud y confort en la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los armarios diseñados a medida se adaptan a las necesidades de cada usuario y se integran sin sobresalir en el conjunto arquitectónico. La iluminación, cuidadosamente distribuida, realza los materiales y las formas sin convertirse en el foco principal, equilibrando funcionalidad y estética.

Wabi-sabi en los espacios privados del hogar

En los ambientes privados se mantiene la búsqueda de calma y funcionalidad mediante soluciones personalizadas.

El dormitorio principal destaca por su atmósfera íntima, lograda con luz tenue y mobiliario a medida diseñado para el descanso. La habitación infantil añade un carácter lúdico, pero mantiene la coherencia con la estética general del hogar, de acuerdo con Elle Decor.

Tres estantes de piedra rústica en una pared beige texturizada, exhibiendo cuencos oscuros, botellas de suero, frascos pequeños y un jarrón negro con hierbas secas.
El enfoque wabi-sabi revaloriza la sencillez y la belleza de lo imperfecto en la decoración contemporánea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño prioriza la discreción y el orden a través de recursos como el mobiliario empotrado y las puertas ocultas, que permiten mantener los ambientes despejados y visualmente coherentes.

Los armarios hechos a medida se integran en la arquitectura para brindar soluciones prácticas sin romper la armonía del conjunto. La iluminación, planificada en detalle, acompaña y resalta los materiales seleccionados, aportando calidez sin restar protagonismo a la simplicidad del espacio.

Cada elección en el diseño de esta vivienda, desde la armonía de proporciones hasta la selección de materiales honestos y la calidad de la luz, construye un entorno donde el bienestar y el estilo contemporáneo se integran de forma natural y equilibrada, concluyó Elle Decor.

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