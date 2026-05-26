La producción agropecuaria de República Dominicana lidera en frutales y musáceas durante el primer trimestre de 2026

La provincia de San Juan se consolidó como epicentro de la producción y exportación de tomate cherry bajo invernadero en República Dominicana. (Cortesía: Ministro de Agricultura de República Dominicana)

El boletín oficial del primer trimestre de 2026 mostró que la producción agropecuaria de República Dominicana tuvo su mayor volumen en frutales y musáceas, con la lechosa y el guineo como principales rubros. También registró cambios en precios al productor, una baja del área sembrada, exportaciones por 210.281 toneladas e importaciones lideradas por maíz y trigo.

El Boletín de Estadísticas Agropecuarias correspondiente a enero-marzo de 2026 informó datos de producción, rendimiento, precios, comercio exterior, consumo y autosuficiencia de los principales rubros agrícolas y pecuarios del país. Entre los movimientos más marcados del período, el informe consignó aumentos de precios en arroz, habichuelas y guineo, una caída en plátano, y variaciones fuertes en el valor de exportaciones e importaciones de algunos productos.

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Producción y rendimientos

Entre enero y marzo de 2026, la lechosa encabezó el volumen de producción agrícola con 538.229 toneladas, seguida por el guineo con 445.166 t, la sandía con 274.054 t, el aguacate con 341.692 t y el plátano con 303.206 t, según el boletín estadístico.

El documento también ubicó como cultivos relevantes del trimestre a la piña, el coco, la tayota, el tomate industrial y la yuca, por su participación en el volumen total.

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La producción de lechosa y guineo encabezó el crecimiento agropecuario, mientras el área sembrada y las exportaciones registraron fuertes variaciones en 2026.

Por categoría, los frutales sumaron 1.757.237 toneladas, un alza de 12,1% interanual. Les siguieron las musáceas con 767.719 t (+7,6%), hortalizas y vegetales con 482.371 t (+9,7%), raíces y tubérculos con 160.301 t (+1,8%), oleaginosas con 158.748 t (+2,0%), cereales con 69.869 t (-17,1%) y leguminosas con 52.577 t (-14,8%), de acuerdo con la misma fuente.

En rendimiento por hectárea, los frutales lideraron con 29 t/ha. Detrás quedaron hortalizas y vegetales con 21,7 t/ha, raíces y tubérculos con 9,5 t/ha y cereales con 2,9 t/ha, según el reporte.

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Precios promedio al productor

Los precios promedio al productor mostraron variaciones relevantes en el trimestre, según las cifras del boletín. El arroz se ubicó en 40.244 RD$/t (+2,4%) y las habichuelas en 89.447 RD$/t (+7,0%).

El informe también consignó que los guineos se cotizaron en 29.919 RD$/t (+6,1%), mientras que el plátano bajó a 25.375 RD$/t (-11,3%).

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El primer trimestre de 2026 trajo cifras inéditas y sorpresas en el sector agropecuario dominicano. Tras los nuevos datos, emergen cambios en mercados, producción y exportaciones que alteran el equilibrio tradicional.

En productos pecuarios, el documento registró la carne de pollo en 40.914 RD$/t (+12,1%), la carne de res en 124.920 RD$/t (+6,5%) y los huevos en 7.615 RD$/t (+6,1%).

Siembra y cosecha

El área sembrada totalizó 108.854 hectáreas, una reducción de 6,8%, según el boletín del primer trimestre. El arroz ocupó el 46,4% del área, seguido por plátano (23,8%), yuca (10%), maíz (6,3%) y batata (6,2%).

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En el área cosechada, que el informe ubicó en 556.250 hectáreas (+1,2%), el plátano representó el 30,4%, el guineo el 20,5%, el coco el 19%, el aguacate el 16% y la habichuela roja el 3,5%.

Exportaciones e importaciones

En el primer trimestre se exportaron 210.281 toneladas de productos agropecuarios, una baja de 1,3%, de acuerdo con el boletín. Los principales envíos fueron guineos (70.517 t, USD 53,5 millones), cacao en grano (13.108 t, USD 71,5 millones), aguacates (25.471 t, USD 25,3 millones) y tabaco (3.306 t, USD 98,2 millones).

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La producción de lechosa y guineo encabezó el crecimiento agropecuario, mientras el área sembrada y las exportaciones registraron fuertes variaciones en 2026.

Las importaciones estuvieron encabezadas por maíz (331.665 t, USD 72,7 millones), trigo (215.091 t, USD 55,1 millones), aceite de soya (55.716 t, USD 65,4 millones), carne de cerdo (29.264 t, USD 82,3 millones) y carne de pollo (31.457 t, USD 49,8 millones), según el mismo relevamiento.

El boletín informó que el valor del volumen exportado de leche líquida subió 110,7%, mientras que las exportaciones de carne de res aumentaron 78,5% en valor. Del lado de las importaciones, el valor del azúcar de caña creció 39,1%, el de la carne de cerdo 38,2% y el de la carne de pollo 28,1%.

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Consumo y autosuficiencia

Durante el período, el consumo aparente de frutales alcanzó 1.733.853 toneladas, por encima de 1.545.630 t del primer trimestre de 2025, según el boletín. El consumo de productos pecuarios ascendió a 683.899 t, el de musáceas a 696.744 t, el de cereales a 630.133 t y el de hortalizas y vegetales a 480.771 t.

Entre los productos con mayor autosuficiencia, el informe mencionó a la vainita (163,2%), ajíes (127,8%) y pepino (123,6%). En el extremo opuesto, el aceite de soya y el trigo registraron 100% de dependencia de importaciones, seguidos por ajo (99,2%) y maíz (95,1%).

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Las cifras del período revelan incrementos interanuales en la producción de frutas, variaciones diferenciadas en las cotizaciones de arroz y carnes, además de ajustes en las exportaciones e importaciones de granos y productos pecuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos con mayor proporción exportada respecto a su producción fueron calabazas y calabacín (217,5%), musu (137,1%) y mango (132,1%), de acuerdo con el boletín. El reporte también incluyó a la vainita, la bengaíña y la tindora entre los rubros con exportaciones superiores al 20% de su producción.