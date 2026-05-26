Mientras la fiebre de la IA aumenta en Silicon Valley, el papa León XIV tiene algo que decir

El Vaticano desafía a Silicon Valley con un mensaje de prudencia ante la inteligencia artificial. (REUTERS/Yara Nardi)

Silicon Valley siempre ha tenido sueños mesiánicos, que se remontan a los días en que las computadoras ocupaban habitaciones enteras.

Uno de los chistes más antiguos de la industria cuenta que un programador le pregunta a una computadora: “¿Existe Dios?” La computadora responde: “Ahora sí”. El Whole Earth Catalog, un compendio proto-hacker de herramientas que influyó profundamente en Steve Jobs, proclamaba: “Somos como dioses y más nos vale aprender a hacerlo bien”.

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Al invertir cientos de miles de millones de dólares en inteligencia artificial, los líderes tecnológicos están señalando que esos primeros sueños se han cumplido. El siguiente paso: la trascendencia.

Sin embargo, justo cuando la nueva religión de la IA parecía estar consolidando su control sobre el destino de la humanidad, una nueva voz se escucha al otro lado del mundo.

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Su mensaje para la industria tecnológica: Vayan más despacio. Eleven lo humano. Las máquinas no son dioses.

El papa León XIV, el primer papa estadounidense, publicó el lunes con gran ceremonia su primera encíclica, Magnifica Humanitas, o “Magnífica Humanidad”. La declaración política de 42.300 palabras es respetuosa y no menciona nombres, pero en el fondo es una fuerte reprimenda a las afirmaciones de Silicon Valley de que solo ellos pueden ser dignos de confianza para desarrollar el futuro.

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“La IA puede ser una herramienta valiosa”, reconoció el Papa, pero la tecnología “tiende a amplificar el poder de quienes ya poseen recursos económicos, conocimientos y acceso a datos”. Advirtió que, sin una supervisión y transparencia adecuadas, “quienes controlan la IA impondrán su propia visión moral, que se convertirá en la infraestructura invisible de estos sistemas”.

Eso, dijo, sería una mala noticia: “Una IA más moral no es suficiente si esa moralidad la determinan unos pocos”.

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Se espera que la encíclica sea el centro del pontificado del papa, de 70 años, del mismo modo que la Rerum Novarum, que defendía los derechos de los trabajadores y un salario justo, fue el eje del papado de León XIII a finales del siglo XIX. Publicada mientras Silicon Valley dormía, Magnifica Humanitas marcó el último esfuerzo por moldear y posiblemente contener el auge de la IA.

El papa León XIV publica la encíclica Magnifica Humanitas para advertir sobre los riesgos de la inteligencia artificial en Silicon Valley. (REUTERS/Yara Nardi)

La semana pasada, el presidente Trump estuvo a punto de firmar una medida que habría dado al gobierno federal la autoridad para evaluar los modelos de IA antes de que se hicieran públicos, pero luego canceló la firma. Ese mismo día, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una medida para estudiar el impacto de la IA en el empleo, en reconocimiento a la agitación que las empresas insisten que se avecina. Elon Musk, quien tiene sus propias ambiciones en IA, intentó descarrilar a OpenAI, la principal empresa de IA, con una demanda, pero este mes fue frustrado por razones técnicas.

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Magnifica Humanitas llega como un desafío para los magnates tecnológicos como el señor Musk, cuyo poder e influencia rivalizan con el de papas medievales como Inocencio III. El papa Inocencio sostenía que el papado era el sol y los reyes simples lunas: estos no podían ser vistos sin la luz que les daba el primero.

Ámenlos u ódienlos, el señor Musk, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, Sam Altman y sus colegas ejercen una influencia similar sobre nuestros reyes modernos, es decir, los políticos. La economía estadounidense se mantiene gracias al gasto en IA. La tecnología se implementa en oficinas y aulas a una velocidad vertiginosa y con efectos desconocidos.

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La vieja religión que desafía a la nueva es una historia dramática, digna de un thriller.

Silicon Valley ha encontrado poca oposición pública en sus 50 años de historia. Ciertamente nada con el alcance y la autoridad de Magnifica Humanitas. El papa León es el líder espiritual de 1.400 millones de católicos y, si les orienta a ser cautelosos o incluso desconfiados de la IA —especialmente si la advertencia se refuerza con regularidad entre los laicos— podría obstaculizar las ambiciones globales de la tecnología.

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“¿Cuánta influencia tiene el papa en nuestro mundo occidental secular?”, se preguntó Timothy Ahn, estudiante de doctorado de la Universidad de California en Berkeley, que estudia el desarrollo de la IA en instituciones religiosas. “Estamos a punto de ver eso. Dudo que los ejecutivos tecnológicos de Palo Alto lean esta encíclica”.

En el mejor de los casos, dijo el señor Ahn, ex seminarista, la encíclica “moldeará algunas deliberaciones morales”.

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Tradicionalmente, los papas han trabajado pensando en el largo plazo y cualquier evaluación del efecto de la encíclica llegará dentro de años. Quienes conocen tanto Silicon Valley como el Vaticano dicen que cualquier expectativa de un enfrentamiento frontal, y mucho menos una guerra santa, está fuera de lugar. Hace una década, el papa Francisco comenzó a invitar a luminarias tecnológicas a una conferencia anual sobre IA llamada los Diálogos de Minerva.

En cualquier caso, si León se enfrentara abiertamente a Silicon Valley, probablemente perdería.

El hecho de que el Vaticano revelara la encíclica junto a Christopher Olah, cofundador de Anthropic, la empresa de IA “buena” autodenominada, sugiere que León intenta menos socavar la IA que simplemente participar en la conversación en torno a ella. Cuando Francisco publicó su dura encíclica sobre el cambio climático en 2015, no se invitó a ejecutivos de empresas petroleras a hablar.

Luke Burgis, fundador del Instituto Cluny, que explora cómo la fe y la razón inciden en la tecnología y la innovación, se mostró optimista respecto al efecto de las palabras de León.

Silicon Valley enfrenta por primera vez una oposición de alcance global gracias al liderazgo del papa León XIV y sus 1.400 millones de fieles católicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta encíclica es un cable electrificado que realmente tiene el potencial de cambiar lo que se está construyendo en Silicon Valley”, dijo el señor Burgis, también ex seminarista. “Podría ayudar a dar a la gente un vocabulario para entender algo nuevo, del mismo modo en que la Rerum Novarum ayudó a entender el concepto de salario justo”.

Pero no sucederá automáticamente, ni rápido, ni fácilmente.

“La Iglesia apenas comienza su labor en este campo”, dijo el señor Burgis. “Debe enfrentarse a una fuerza contraria poderosa que actualmente la supera tanto en capital como en capacidad de cómputo”.

Religión nueva, religión vieja

Hace veinte años, incluso la idea de un enfrentamiento entre un papa y Silicon Valley era impensable. Pero en los últimos años, la tecnología ha profundizado en asuntos que solían ser exclusivamente religiosos por naturaleza. Hay esfuerzos generalizados para evitar la muerte mediante diversas formas de “hacking” de estilos de vida. La Singularidad —el momento extático en que hombre y máquina se fusionan— es otro tema candente.

El señor Thiel, inversor tecnológico, da conferencias sobre el Anticristo, que, según él, ha llegado en forma de los ambientalistas. Un ex ingeniero de Google, Anthony Levandowski, fundó una iglesia en 2017 para “promover la realización de una deidad basada en inteligencia artificial”, la cerró y luego la volvió a abrir en 2023.

El señor Levandowski, quien fue condenado a 18 meses de prisión por robar secretos comerciales a Google, pero fue indultado por el presidente Trump, se adelantó a su tiempo. Ahora, en los círculos tecnológicos y afines a la tecnología, la IA se percibe ampliamente como cuasi-divina.

“La gente está dispuesta a convertir la inteligencia artificial general en su dios”, dijo Garry Tan, director de la incubadora de empresas emergentes Y Combinator, refiriéndose a la inteligencia artificial general, el siguiente nivel de la IA. John Lennox, el matemático retirado de Oxford y autor de “2084: Inteligencia Artificial y el Futuro de la Humanidad”, dijo: “Esta carrera para crear una superinteligencia de IA es para crear a Dios y ser Dios”. Bill Gates, al contemplar ese futuro glorioso, dijo: “Uno casi podría llamarlo una nueva religión”.

Si la IA es una nueva religión o Dios, eso la pone en competencia con las religiones y dioses antiguos. Y Silicon Valley generalmente solo tiene una respuesta para la competencia: aplastarla.

Sean cuales sean las razones éticas y humanistas por las que el papa León protesta contra la IA, también necesita defender su cuota de mercado, de la misma forma en que Walmart tuvo que defenderse ante la pujante Amazon.

Magnifica Humanitas destaca que una IA más moral no es suficiente si la ética es definida por un grupo reducido y poderoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción inicial del mundo tecnológico a la encíclica fue silenciosa durante el fin de semana festivo. Jack Dorsey, cofundador de Twitter, la recirculó entre sus millones de seguidores en X.

A pesar de todo el ruido respecto a la religión en Silicon Valley, León no tiene muchos fieles allí. Un personaje de la serie satírica “Silicon Valley” bromeó una vez diciendo que el cristianismo era “prácticamente ilegal” en la comunidad tecnológica, aunque la realidad es más compleja.

Casi una cuarta parte de los habitantes de San Francisco son católicos, un porcentaje superior al del conjunto de Estados Unidos, según una encuesta reciente de Pew. Pero el porcentaje de personas sin afiliación religiosa en la ciudad también es mucho mayor. En resumen, es poco probable que muchos trabajadores tecnológicos escuchen la nueva encíclica del papa a través de un sacerdote.

Haciendo la obra del Señor

Muchas aplicaciones de IA invaden el papel tradicional del consejero espiritual humano. La popular aplicación Text With Jesus (Chatea con Jesús) ya ofrece respuestas por correo de voz. Bible.ai se describe a sí misma como “aquí para ser simplemente un ayudante, un oyente, un amigo”. Just Like Me ofrece un chatbot de Jesús que elogia por su “orientación compasiva” y “apoyo incondicional”.

“La gente recurre a la IA en sus momentos más oscuros”, dijo Greg M. Epstein, capellán humanista de Harvard y el MIT. “Acuden a ella como a un objeto de adoración. Pero el papa León dice que la verdadera fuente de virtud reside en la humanidad y en Dios”.

El señor Epstein, autor de “Tech Agnostic: Cómo la tecnología se convirtió en la religión más poderosa del mundo y por qué necesita desesperadamente una reforma”, dijo: “El papa está haciendo de verdad la obra del Señor aquí, y lo digo como ateo. Quedan muy pocas instituciones en el planeta Tierra que tengan la gravedad, la fuerza, la red comunitaria para enfrentar este fenómeno, que está intentando convertirse en inevitable y sobrehumano”.

Sin embargo, teme que puede que ya sea demasiado tarde.

“Big Tech es esencialmente su propia religión, con su propia teología y ritos, sin mencionar su propio poder e influencia”, dijo el señor Epstein. “La encíclica del papa León será automáticamente vista como doctrina falsa”.

© The New York Times 2026.