San Lorenzo va en busca de la cima y Riestra cierra su participación en la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Se definen los grupos de la Copa Sudamericana (EFE/Nathalia Aguilar)

La fase de grupos de la Copa Sudamericana bajará el telón a lo largo de la semana. Deportivo Riestra cerrará su participación en su primer certamen internacional visitando a Palestino en Chile. San Lorenzo, por su parte, recibirá en el Nuevo Gasómetro a Deportivo Recoleta de Paraguay con el objetivo de quedar como el puntero de su grupo.

PALESTINO VS. DEPORTIVO RIESTRA

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Riestra visitará a Palestino en Chile (@CDPalestinoSADP/X)

Deportivo Riestra culminará su primera participación en un certamen internacional en su visita a Palestino de Chile desde las 19:00 horas. Ambos equipos ya quedaron eliminados de la fase de grupos, mientras Montevideo City Torque y Gremio de Brasil se enfrentarán para definir al líder. El duelo en el Estadio Municipal de La Cisterna contará con el arbitraje de Michael Espinosa.

Las ilusiones del Malevo se terminaron tras su caída por 4-1 en Uruguay contra City Torque, equipo con el que consiguió su única victoria (2-1 en el Nuevo Gasómetro). Con cuatro unidades, producto también del empate sin goles contra Palestino en la primera fecha, Riestra buscará quedar tercero en el grupo en su último partido del semestre.

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Palestino llega a la última fecha con dos puntos. A pesar del arribo de Guillermo Farré al banco de suplentes en el medio de la competición, Palestino no pudo cambiar el rumbo de los resultados en la Sudamericana, aunque en la liga local de Chile se ubica sexto.

Posibles formaciones

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Palestino: Sebastián Pérez; Jason León, Enzo Roco, Vicente Espinoza, Dylan Salgado; Julián Fernández, Sebastián Gallegos, Ian Alegría, Francisco Montes, Bryan Carrasco; Ronnie Fernández. DT: Guillermo Farré.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Antony Alonso, Jonathan Goitía, Pablo Monje; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.

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Árbitro: Michael Espinosa (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

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Estadio: Municipal de La Cisterna

Hora: 19.00

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TV: ESPN/Disney +

SAN LORENZO VS. RECOLETA

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San Lorenzo necesita una victoria para quedar como el único puntero de su grupo (EFE/ Juan Pablo Pino)

San Lorenzo recibirá a Deportivo Recoleta de Paraguay con el objetivo de quedar como el puntero del grupo F de la Copa Sudamericana. El Ciclón afrontará el duelo con el conocimiento de que una victoria lo depositará en los octavos de final del certamen. El partido en el Nuevo Gasómetro iniciará a las 21:30 (hora argentina) y contará con el arbitraje del colombiano Carlos Ortega.

Luego de la eliminación de los octavos de final del Apertura contra River Plate, el elenco de Gustavo Álvarez igualó 2-2 contra el Santos de Neymar en Brasil y alcanzó los siete puntos en el grupo para liderar. Más allá de que un empate lo dejará segundo, San Lorenzo precisa de un triunfo para quedar en la cima y sacar su boleto a los octavos. Caso contrario, podría jugar los playoffs contra el tercero de la Libertadores.

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Del otro lado, Recoleta marcha tercero con cinco unidades y está obligado a ganar para soñar con una clasificación a la siguiente fase. Luego de empatar 2-2 con Deportivo Cuenta, el equipo ecuatoriano quedó segundo con seis puntos, mientras que Santos está último con cuatro, por que el elenco paraguayo precisa de una victoria.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripicchio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera, Pedro Ríos; Ronal Dominguezm Juan Franco, Junior Noguera; Wilfrido Báez y Allan Wik. DT: Jorge González.

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Estadio: Nuevo Gasómetro - Pedro Bidegain

Hora: 21.30

TV: DSports

TABLAS DE POSICIONES DE LOS GRUPOS D Y F DE LA COPA SUDAMERICANA