Deportes

San Lorenzo va en busca de la cima y Riestra cierra su participación en la Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Ciclón chocará contra Deportivo Recoleta de Paraguay, mientas que el Malevo visitará a Palestino en Chile

Guardar
Google icon
Se definen los grupos de la Copa Sudamericana (EFE/Nathalia Aguilar)
Se definen los grupos de la Copa Sudamericana (EFE/Nathalia Aguilar)

La fase de grupos de la Copa Sudamericana bajará el telón a lo largo de la semana. Deportivo Riestra cerrará su participación en su primer certamen internacional visitando a Palestino en Chile. San Lorenzo, por su parte, recibirá en el Nuevo Gasómetro a Deportivo Recoleta de Paraguay con el objetivo de quedar como el puntero de su grupo.

PALESTINO VS. DEPORTIVO RIESTRA

PUBLICIDAD

El partido se juega en la cancha de San Lorenzo
Riestra visitará a Palestino en Chile (@CDPalestinoSADP/X)
                                                 

Deportivo Riestra culminará su primera participación en un certamen internacional en su visita a Palestino de Chile desde las 19:00 horas. Ambos equipos ya quedaron eliminados de la fase de grupos, mientras Montevideo City Torque y Gremio de Brasil se enfrentarán para definir al líder. El duelo en el Estadio Municipal de La Cisterna contará con el arbitraje de Michael Espinosa.

Las ilusiones del Malevo se terminaron tras su caída por 4-1 en Uruguay contra City Torque, equipo con el que consiguió su única victoria (2-1 en el Nuevo Gasómetro). Con cuatro unidades, producto también del empate sin goles contra Palestino en la primera fecha, Riestra buscará quedar tercero en el grupo en su último partido del semestre.

PUBLICIDAD

Palestino llega a la última fecha con dos puntos. A pesar del arribo de Guillermo Farré al banco de suplentes en el medio de la competición, Palestino no pudo cambiar el rumbo de los resultados en la Sudamericana, aunque en la liga local de Chile se ubica sexto.

Posibles formaciones

Palestino: Sebastián Pérez; Jason León, Enzo Roco, Vicente Espinoza, Dylan Salgado; Julián Fernández, Sebastián Gallegos, Ian Alegría, Francisco Montes, Bryan Carrasco; Ronnie Fernández. DT: Guillermo Farré.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Juan Randazzo, Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Antony Alonso, Jonathan Goitía, Pablo Monje; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Duró.

Árbitro: Michael Espinosa (PER)

VAR: Diego Haro (PER)

Estadio: Municipal de La Cisterna

Hora: 19.00

TV: ESPN/Disney +

SAN LORENZO VS. RECOLETA

San Lorenzo necesita una victoria para quedar como el único puntero de su grupo (EFE/ Juan Pablo Pino)
San Lorenzo necesita una victoria para quedar como el único puntero de su grupo (EFE/ Juan Pablo Pino)

San Lorenzo recibirá a Deportivo Recoleta de Paraguay con el objetivo de quedar como el puntero del grupo F de la Copa Sudamericana. El Ciclón afrontará el duelo con el conocimiento de que una victoria lo depositará en los octavos de final del certamen. El partido en el Nuevo Gasómetro iniciará a las 21:30 (hora argentina) y contará con el arbitraje del colombiano Carlos Ortega.

Luego de la eliminación de los octavos de final del Apertura contra River Plate, el elenco de Gustavo Álvarez igualó 2-2 contra el Santos de Neymar en Brasil y alcanzó los siete puntos en el grupo para liderar. Más allá de que un empate lo dejará segundo, San Lorenzo precisa de un triunfo para quedar en la cima y sacar su boleto a los octavos. Caso contrario, podría jugar los playoffs contra el tercero de la Libertadores.

Del otro lado, Recoleta marcha tercero con cinco unidades y está obligado a ganar para soñar con una clasificación a la siguiente fase. Luego de empatar 2-2 con Deportivo Cuenta, el equipo ecuatoriano quedó segundo con seis puntos, mientras que Santos está último con cuatro, por que el elenco paraguayo precisa de una victoria.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripicchio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathias De Ritis; Nahuel Barrios; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Recoleta: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera, Pedro Ríos; Ronal Dominguezm Juan Franco, Junior Noguera; Wilfrido Báez y Allan Wik. DT: Jorge González.

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Estadio: Nuevo Gasómetro - Pedro Bidegain

Hora: 21.30

TV: DSports

TABLAS DE POSICIONES DE LOS GRUPOS D Y F DE LA COPA SUDAMERICANA

Temas Relacionados

San LorenzoDeportivo RecoletaDeportivo RiestraPalestinoCopa Sudamericana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lanús cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores de local ante un Mirassol clasificado

El conjunto argentino llega golpeado por la eliminación en el Torneo Apertura y sin margen en la Copa Libertadores, pero con la obligación de obtener puntos para sostener el tercer puesto y seguir en el plano continental

Lanús cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores de local ante un Mirassol clasificado

Estudiantes recibirá a Independiente Medellín con la obligación de ganar para clasificar a octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

El Pincha se medirá con el DIM desde las 21:30. Transmitirán Fox Sports y Disney+ Premium

Estudiantes recibirá a Independiente Medellín con la obligación de ganar para clasificar a octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

“¡Nunca te volveré a hablar!”: el ataque de furia de un tenista en Roland Garros tras una polémica decisión del umpire

El tenista francés Pierre-Hugues Herbert explotó de ira por un fallo arbitral durante un partido

“¡Nunca te volveré a hablar!”: el ataque de furia de un tenista en Roland Garros tras una polémica decisión del umpire

Dolor en el fútbol argentino: murió Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros de Boca Juniors

El histórico empleado del Xeneize luchó contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y falleció a los 55 años

Dolor en el fútbol argentino: murió Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros de Boca Juniors

Volvió del retiro y a los 30 años cumplirá el sueño de debutar en un Grand Slam con una pareja de lujo: la historia de Mariano Kestelboim

El tenista porteño atravesó problemas de salud, perdió la motivación para competir y estuvo cerca de abandonar el circuito profesional. Reconstruyó su carrera en el dobles, ingresó al Top 100 y, junto a Francisco Cerúndolo, jugará Roland Garros por primera vez

Volvió del retiro y a los 30 años cumplirá el sueño de debutar en un Grand Slam con una pareja de lujo: la historia de Mariano Kestelboim

DEPORTES

Lanús cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores de local ante un Mirassol clasificado

Lanús cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores de local ante un Mirassol clasificado

Estudiantes recibirá a Independiente Medellín con la obligación de ganar para clasificar a octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

“¡Nunca te volveré a hablar!”: el ataque de furia de un tenista en Roland Garros tras una polémica decisión del umpire

Dolor en el fútbol argentino: murió Fernando Gayoso, ex entrenador de arqueros de Boca Juniors

El tenista argentino que volvió del retiro y a los 30 años cumplirá el sueño de debutar en un Grand Slam con una pareja de lujo

TELESHOW

Ricardo Darín reveló cómo vive su nueva etapa como abuelo: “La familia está convulsionada”

Ricardo Darín reveló cómo vive su nueva etapa como abuelo: “La familia está convulsionada”

Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

Cinzia versus Eduardo en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado de la casa

Expulsión en Gran Hermano Generación Dorada: “Andá sin valija hacia la puerta giratoria”

La profunda reflexión de Flor Vigna después del diagnóstico de un quiste en la cabeza que recibió: “Lo voy a revertir”

INFOBAE AMÉRICA

La producción agropecuaria de República Dominicana lidera en frutales y musáceas durante el primer trimestre de 2026

La producción agropecuaria de República Dominicana lidera en frutales y musáceas durante el primer trimestre de 2026

Número de habitaciones de renta corta en República Dominicana crece un 223.9% en siete años

Caja Costarricense de Seguro Social aumentará presupuesto para terapias de esclerosis múltiple en 2026

“Yo soñaba con este mundo”: Ariel estudiante universitaria que viajará a la NASA desde El Salvador

Disparos, emboscadas y ajustes de cuentas: aumentan los casos de tentativa de homicidio en Panamá