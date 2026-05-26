Cinzia versus Eduardo en Gran Hermano Generación Dorada: quién es el último eliminado de la casa

Eduardo quedó eliminado en el frente a frente del reality con Cinzia (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vivió una de las noches más tensas y cargadas de emociones de toda la temporada. La reciente expulsión de Lola Tomaszeuski por romper una de las reglas clave del reality dejó a todos los jugadores con la guardia alta y el ánimo alterado. Sin embargo, la gala de eliminación de este lunes 25 de mayo todavía tenía otra sorpresa reservada y el clima se mantuvo al límite hasta el último minuto. Al final de la noche, Eduardo Carrera fue el elegido para abandonar el juego.

La ceremonia arrancó con la placa de nominados compuesta por tres nombres fuertes: Eduardo, Cinzia Francischiello y Juanicar. Cada uno llegó a esa instancia con historias y recorridos distintos, pero sabiendo que cualquier cosa podía pasar en una casa marcada por las estrategias cruzadas, las sanciones y las alianzas rotas.

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El momento de la definición entre Cinzia y Eduardo antes del anuncio de Santiago del Moro (Gran Hermano, Telefe)

La primera definición llegó rápido: Juanicar fue el primero en bajar de placa, con apenas el 3,8% de los votos en contra. El joven celebró la decisión del público y agradeció con una sonrisa: “Gracias gente. La casa es un loco y me estoy volviendo loco, pero me quiero seguir quedando”. Su alegría contagió por un instante a sus compañeros, pero la tensión volvió de inmediato: el mano a mano final estaba planteado entre Eduardo y Cinzia, dos protagonistas que venían arrastrando fuertes polémicas y que sabían que la votación sería reñida.

La expectativa se mantuvo hasta el último segundo. Afuera, el público debatía en redes sociales y los seguidores del reality analizaban cada movimiento, cada palabra y cada gesto de ambos jugadores. La casa, mientras tanto, contenía la respiración, sabiendo que cualquiera de los dos podía cruzar la puerta en cuestión de minutos.

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La definición llegó con el anuncio de Santiago del Moro, que mantuvo el suspenso hasta lo último. Solo entonces los jugadores supieron que, por decisión del público, Eduardo Carrera debía abandonar la casa, tras recibir el 57,7% de los votos negativos frente al 42,3% de Cinzia. El momento fue recibido con sorpresa y, para muchos, con una mezcla de tristeza y alivio.

La despedida de Eduardo de sus compañeros de Gran Hermano y su abrazo con Emanuel

La reacción de los compañeros no tardó en llegar. Muchos corrieron a despedirse de Eduardo, que eligió dejar un mensaje de calma y buenos deseos: “Disfruten todo, es un juego, les deseo lo mejor a todos. Me vine a divertir y les queda a ustedes el final. Le deseo lo mejor a todos, sobre todo a vos Ema, espero que ganes y te llegues a la final y cumplas el sueño con tu hija. Los quiero mucho a todos”. El propio Gran Hermano también tuvo palabras para él: “Te mando un abrazo fuerte. La verdad fue un gusto haberte tenido en la casa. Subrayo tu buena educación y tu respeto. Te deseo lo mejor”.

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La eliminación de Eduardo cerró una semana marcada por conflictos internos, reproches por la compra de alimentos y cruces con otros jugadores, especialmente con Brian Sarmiento. A esto se sumó el impacto de la reciente expulsión de Lola, que había dejado a todos recalculando estrategias y preguntándose quién sería el próximo en dejar la competencia.

El momento de la salida de Eduardo, el nuevo eliminado de Gran Hermano

El contraste en las despedidas fue evidente: Emanuel Di Gioia, gran aliado de Eduardo, lo abrazó varias veces antes de su partida, mientras que Cinzia optó por un saludo breve y frío, dejando en claro que las tensiones internas siguen marcando la convivencia.

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La gala de eliminación también sirvió para repasar la lista de quienes siguen en carrera: Gladys La Bomba Tucumana, Emanuel Di Gioia, Pincoya, Manuel Ibero Durigón, Titi Tcherkaski, Juani Car, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández, Tamara Paganini, Charlotte Caniggia, Brian Sarmiento, Matías Hanssen, Nenu López, Sebastián Cola, Tati Luna, Juan Carlos López, Steffy Pereira, Leandro Nigro, Mariela Pietro, Yisela “Yipio” Pintos y Andrea del Boca.