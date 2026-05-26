Política

Javier Milei evitó confrontar con García Cuerva, pero consideró exagerado hablar de “terrorismo” en las redes

El día después del fuerte discurso que pronunció el arzobispo de Buenos Aires en el Tedeum, el Presidente consideró que la mirada crítica del líder religioso es “una opinión absolutamente válida”. De todos modos, marcó una diferencia clara al analizar la virulencia de los posteos en internet

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Javier Milei respondió al discurso de García Cuerva en el Tedeum

El presidente Javier Milei aceptó las críticas del arzobispo Jorge García Cuerva como parte de un debate legítimo y aseguró que no se sintió ofendido. Sin embargo, relativizó la idea de que algunas personas hacen “terrorismo en las redes”.

El mandatario rechazó que el arzobispo actúe como un adversario político, ante la comparación con la relación que el kirchnerismo mantuvo con Jorge Bergoglio antes de su papado. En ese sentido, Milei respondió que García Cuerva “lo hace desde su posición, una opinión absolutamente válida”.

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“Además, lo hace de manera educada. No tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate. Me parece que eso es supervalioso”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

En otro tramo de la entrevista, Milei profundizó sobre el rol de la Iglesia en medio de la tensión política y social que atraviesa el país. “Hay posiciones que me parecen interesantes, positivas y constructivas cuando una autoridad religiosa trata de mediar en esta situación”, expresó.

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El arzobispo Jorge García Cuerva, con sotana negra y fucsia, habla desde un púlpito de metal dorado en una iglesia, con fieles y estatuas religiosas de fondo
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció su homilía durante el tradicional Tedeum del 25 de Mayo, con autoridades presentes en la Catedral Metropolitana.

Según explicó, la discusión pública actual enfrenta a quienes impulsan cambios profundos con sectores que resisten esas transformaciones. “Entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera, y muchas veces hay una parte que no juega limpio”, señaló.

El Presidente también retomó algunas referencias religiosas para describir el escenario político y social. En ese marco, dijo que una de las reflexiones que más le llamó la atención del mensaje de García Cuerva fue que “a la persona que tiene problemas de invalidez no lo llevan al oficial romano, lo llevan a Jesucristo”, en una interpretación que vinculó con el rol del Estado.

“Argentina tiene una lógica bastante destructiva en algunos aspectos y parte del trabajo no es solo avanzar hacia las ideas de la libertad, sino también resistir los embates y ataques de los que no quieren que las cosas cambien del statu quo”, agregó.

Sin embargo, Milei marcó una diferencia clara respecto de las declaraciones del arzobispo sobre el clima digital y la violencia verbal en redes sociales. “A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas, gente sembrando el terror”, diferenció.

En esa misma respuesta, calificó de “exagerada” la palabra utilizada para referirse a usuarios que escriben en redes y señaló que ese espacio puede funcionar como canal de frustración frente a una realidad que no gusta.

“No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. Si usted pasea por Twitter y ve la lógica de Twitter, claramente no es la forma en la que después la gente se vincula”, explicó el jefe de Estado.

Además, insistió en que quienes se sienten incómodos con ese tipo de intercambios pueden optar por abandonar la plataforma o bloquear usuarios. “No me parece tan problemático. Lo más complicado son las cosas que de repente se hacen desde el Estado. Son mucho más complicadas que una persona despotricando en redes”, afirmó.

Presidente Javier Milei con cabello castaño y abrigo negro, sonriendo y haciendo un gesto de aprobación con el pulgar. A su lado, hombres en traje y uniforme militar. Fondo claro, manos de personas con teléfonos
El presidente Javier Milei, sonriente y optimista, saluda durante el Tedeum 2026, flanqueado por miembros de su gabinete en un evento público. (Jaime Olivos)

Después del Tedeum, Milei encabezó una reunión de gabinete en Casa Rosada y aseguró que el encuentro se desarrolló en buenos términos. En ese contexto, comentó que durante la reunión repartió entre sus ministros un libro del economista Robert Murphy sobre teoría anarcocapitalista y mercados de seguros. Según explicó, se trató de una discusión vinculada con futuras reformas impulsadas por el Gobierno junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Durante la entrevista también afirmó que es “altamente probable” que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre. Milei aseguró que las gestiones diplomáticas permitieron “cerrar posiciones” para avanzar con el viaje y destacó el trabajo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el vínculo con el Vaticano.

Sobre el escenario político, Milei evitó cuestionar a Mauricio Macri luego de que Martín Menem sugiriera que una eventual candidatura presidencial del líder del PRO podría favorecer al kirchnerismo.

“Yo no compito contra otros espacios políticos. Yo compito contra mí mismo haciendo cada día un gobierno mejor”, respondió el Presidente.

Además, volvió a defender la gestión económica y aseguró que el oficialismo logrará la reelección si mantiene los resultados de gobierno. “Si nosotros hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si no hacemos un gobierno que merece ser reelecto, no seremos reelectos”, sostuvo.

En ese marco, Milei destacó la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el fin de los piquetes como algunos de los principales objetivos cumplidos desde el inicio de su gestión. También remarcó las dificultades parlamentarias que enfrenta La Libertad Avanza por su representación minoritaria en el Congreso y señaló que muchas de las reformas requieren “mucho diálogo” y construcción de consensos.

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