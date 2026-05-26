Crimen y Justicia

Horror en Corrientes: una adolescente llegó golpeada a su escuela y le contó a una maestra que su papá la violaba

El hombre fue detenido. La víctima tiene 14 años. La Justicia descubrió que el padre también abusaba de su hija de 11

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Exterior del Hospital Pediátrico de Goya, Corrientes, con un edificio de ladrillo rojo, dos hombres, varias motocicletas, un cartel de Telecom y árboles
Entrada al Hospital Pediátrico de Goya, Corrientes, el lugar donde permanecen internada las menores

Un hombre fue detenido en la zona rural de la localidad correntina de Carolina, cerca de la ciudad Goya, acusado de un delito aberrante: abusar sexualmente de sus dos hijas, una adolescente de 14 años y una nena de 11. De acuerdo con medios locales, la mayor de las chicas llegó a su escuela con golpes en varias partes del cuerpo y al ser indagada por una docente, finalmente confesó el horror. El hombre fue detenido.

Según trascendió, la adolescente relató que el día anterior su padre la había castigado al golpearla con cables y, ante la consulta de la profesora sobre el motivo del castigo, confesó que el hombre la había vuelto a violar.

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Detalló que la golpiza tenía como objetivo intimidarlas para que ni ella ni su hermana menor revelaran los abusos cometidos en los momentos en que su madre estaba fuera de la casa.

La revelación de la menor fue estremecedora y llevó a la docente a informar de inmediato a la directora del establecimiento, quien se comunicó con la Policía de Corrientes para formalizar la denuncia, cumpliendo con los protocolos frente a casos de violencia y abuso.

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La policía alertó a la Fiscalía de Goya, que ordenó exámenes médicos urgentes para ambas hermanas. El personal del Hospital Regional de Goya confirmó signos de abuso sexual de larga data en las dos menores, lo que llevó a la fiscal María Eugenia Ballará a solicitar la detención del padre.

El acusado fue imputado y un juez de Garantías de Goya dictó la prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Las víctimas permanecen internadas en el hospital, bajo atención médica y acompañamiento profesional. La fiscal solicitó que las declaraciones se realicen en Cámara Gesell.

Cómo sigue la investigación

Además, la Fiscalía investiga el entorno social y familiar en el que vivían las menores. Se ordenó la elaboración de un informe socioambiental para establecer las condiciones de vida y la dinámica familiar en la casa.

Una compañera de curso será citada, ya que habría motivado a la víctima a confiar su situación a la profesora. Por el momento, no existe imputación contra la madre, aunque su situación procesal dependerá de las declaraciones que brinden las menores. También fue citado un hermanastro que no vive en la misma casa.

El Juzgado de Familia de Goya también interviene para definir con quién quedarán las hermanas una vez que reciban el alta médica. Ahora la Justicia busca sumar declaraciones para reconstruir cómo y cuándo empezaron los episodios.

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