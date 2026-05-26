Caos en las calles de Nueva York: los aficionados de los Knicks celebran el regreso del equipo a las Finales de la NBA

Las redes sociales se inundaron de imágenes donde miles de hinchas coparon calles y avenidas entre cánticos y bailes (X)

Los Knicks de Nueva York volvieron a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999 tras aplastar 130-93 a Cleveland el lunes por la noche, y la clasificación desató celebraciones masivas en Manhattan y en los alrededores del Madison Square Garden, según Fox News.

La victoria completó una barrida en la final de la Conferencia Este, tal y como detalló Fox News. El equipo neoyorquino llega a este momento después de haber sido eliminado por Indiana en seis partidos en la postemporada de 2025 y de cambiar de entrenador: la gerencia despidió a Tom Thibodeau y contrató a Mike Brown, una decisión que, de acuerdo con Fox News, había sido vista como arriesgada.

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El equipo neoyorquino selló su pase a la serie decisiva y buscará cortar una racha de más de cinco décadas sin título (David Richard-Imagn Images/REUTERS)

Las imágenes de los festejos mostraron cruces de Manhattan colmados, bares repletos junto al Madison Square Garden y aficionados con escobas para celebrar la barrida sobre Cleveland. Fox News también informó que algunos hinchas se subieron a semáforos mientras agentes del NYPD les ordenaban bajar.

El medio señaló que los cánticos de los Knicks también llegaron hasta el Radio City Music Hall, en una noche de celebraciones por el regreso del equipo a las Finales después de más de dos décadas.

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La última presencia de la franquicia en esa serie decisiva había sido en 1999, y el club ahora busca su primer campeonato desde 1973.

Durante la madrugada, la policía reportó algunos arrestos por incidentes durante los festejos en la vía pública (@KnicksMuse/X)

La clasificación cerró una reconstrucción que incluyó cambio de entrenador

En la cancha, Nueva York dominó desde el inicio a los Cavaliers. Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns encabezaron a un equipo que, según Fox News, desbordó a Cleveland desde el primer cuarto y no volvió a darle margen de reacción.

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El medio también atribuyó parte de ese salto a la evolución del plantel alrededor de Brunson. Towns abrió la cancha durante toda la postemporada, mientras Mikal Bridges, Josh Hart y OG Anunoby consolidaron a los Knicks como uno de los equipos más fuertes en ambos costados, según Fox News.

La transformación no fue inmediata. Fox News destaca que, el presidente del equipo Leon Rose optó por sostener la apuesta tras la eliminación ante Indiana en seis partidos en 2025, y ese movimiento derivó en la salida de Thibodeau y la llegada de Brown.

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El nuevo entrenador se consolidó como figura clave en la campaña y en la transformación del plantel (Ken Blaze-Imagn Images/REUTERS)

Ese cambio, presentado por Fox News como un giro que podía salir mal, terminó por convertir a Nueva York en un aspirante real al título.

La ruta hacia las Finales incluyó una serie de primera ronda de seis partidos contra Atlanta, en la que los Knicks llegaron a estar abajo 2-1 antes de avanzar, y luego los cruces ante Filadelfia y Cleveland, de acuerdo con Fox News.

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Miles de aficionados se acercaron al estadio para sumarse a una fiesta que se extendió hasta entrada la noche (@DailyLoud/X)

Nueva York vuelve a vivir una expectativa que llevaba décadas postergada

Durante dos décadas y media, los Knicks conservaron atención, público y presencia mediática, pero sin traducirlo en resultados de postemporada.

El estadio siguió lleno y las celebridades continuaron junto a la línea de fondo, aunque el equipo, sostuvo el medio, vivía sobre todo de su historia.

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Para buena parte de los aficionados, la memoria reciente del club estaba más ligada a Patrick Ewing, John Starks y las viejas series de playoffs contra los Bulls de Michael Jordan, los Pacers de Reggie Miller y el Heat de Pat Riley que a éxitos propios en la era moderna, según Fox News.

La ciudad recupera la esperanza y la pasión por los Knicks tras años de frustraciones deportivas (@KnicksMuse/X)

Después llegaron etapas fallidas con Stephon Marbury, los años de Isiah Thomas y la breve ventana de Carmelo Anthony, sin que la franquicia lograra romper ese techo.

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La clasificación del lunes revirtió esa secuencia y volvió a colocar a Nueva York en el centro de la liga. Según Fox News, el rival en las Finales saldrá de un posible cruce con el vigente campeón Oklahoma City Thunder o con los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.