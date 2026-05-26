Lanús cierra la fase de grupos en la Copa Libertadores de local ante un Mirassol clasificado

Lanús recibe a Mirassol por la fecha 6 de la Copa Libertadores

El encuentro entre Lanús y Mirassol se disputará este martes, en el marco de la sexta fecha del grupo G de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 19:00 en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, bajo el arbitraje del paraguayo Carlos Benítez y la transmisión estará a cargo de Fox Sports.

En su camino más reciente por la Libertadores, Lanús viene de perder ante Liga de Quito en Ecuador, resultado que lo dejó fuera de la pelea por avanzar a octavos. El equipo argentino tiene un saldo de dos victorias y tres derrotas en el torneo, con dos goles convertidos y siete recibidos.

PUBLICIDAD

Por su parte, Mirassol llega a este duelo luego de superar 2-1 a Always Ready. En la competencia, el equipo brasileño acumuló cuatro triunfos y una derrota, en ese contexto celebró siete goles a favor y tres en contra. Además, el pasado sábado venció 1-0 a Fluminense en el Brasileirao, aunque permanece en la zona baja del campeonato local.

En cuanto a la clasificación del grupo G, Mirassol ya aseguró su lugar en los octavos de final con doce puntos. Liga de Quito lo sigue con nueve y Lanús marcha tercero con seis, fuera de la disputa por avanzar de ronda. El equipo argentino necesita al menos un empate para asegurar el tercer puesto y obtener la plaza a la Copa Sudamericana. En cambio, Always Ready, con tres puntos, aún mantiene chances matemáticas si logra un triunfo en Ecuador y se combinan los resultados.

PUBLICIDAD

Este martes, en simultáneo con el partido entre Lanús y Mirassol, Liga de Quito recibirá a Always Ready en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El encuentro estará disponible a través de Disney+.

El contexto de este cierre de grupo encuentra a Lanús sin posibilidades de avanzar, pero con la obligación de sumar para no quedar fuera de competiciones internacionales. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino fue eliminado recientemente del Torneo Apertura tras caer ante Argentinos Juniors y solo mantiene chances en la Copa Argentina, donde deberá enfrentar a Instituto de Córdoba.

PUBLICIDAD

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomas Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino

PUBLICIDAD

Mirassol: Alex Muralha; Daniel Borges, Rodrigues, Lucas Oliveira, Igor Carius; Yuri Lara, Chico Kim, Shaylon; Everton Galdino, Alesson y Edson Carioca. DT: Rafael Guanaes

Árbitro: Carlos Benítez

PUBLICIDAD

Hora: 19:00

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

PUBLICIDAD

TV: Fox Sports

TABLAS DE POSICIONES