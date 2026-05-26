Se conocieron cuáles serán las sedes de entrenamiento de las 48 selecciones que integrarán la Copa del Mundo 2026

Se conocieron las sedes que albergarán a las 48 selecciónes (Reuters)

Las 48 selecciones que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya definieron sus campamentos base, una estructura logística clave que marcará la rutina diaria de jugadores y cuerpos técnicos durante el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales de la FIFA, las sedes de entrenamiento y alojamiento de los equipos se repartirán entre 25 localidades que no serán estrictamente sedes de partidos, pero sí recibirán el impacto del evento futbolístico más importante del planeta.

Según detalló el ente regulador del fútbol mundial en su página web, Estados Unidos acogerá a 39 selecciones, mientras que México recibirá a 7 y Canadá a 2. Esta distribución responde tanto a la infraestructura disponible como a criterios logísticos y geográficos relacionados con la fase de grupos, lo que permitirá a los equipos reducir desplazamientos y concentrarse en la preparación.

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El director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Heimo Schirgi, subrayó la relevancia de los campamentos base dentro de la organización del torneo. “Las bases operativas son parte fundamental del tejido que sostiene cualquier Mundial, ya que es allí donde las selecciones arraigan, entrenan y se recuperan, y donde viven el devenir diario de la competición”, afirmó Schirgi. Añadió que la finalización del proceso de selección de instalaciones representa “algo realmente destacable”, debido a la magnitud inédita de esta edición.

Argentina estará en el centro de Sporting KC en Kansas City (Reuters)

El proceso de selección comenzó oficialmente en 2024, cuando la FIFA presentó una lista inicial de más de 60 opciones de primer nivel a las selecciones aspirantes. Esta lista se depuró durante 2025, y tras el sorteo final, las 42 selecciones clasificadas en ese momento comenzaron a elegir sus sedes definitivas, considerando la ubicación de sus partidos y la calidad de las instalaciones. Finalmente, la asignación de bases se completó con las 48 selecciones confirmadas.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó que su país permitirá la instalación de la base de Irán en Tijuana, decisión tomada para evitar las restricciones de visado que Estados Unidos aplica a esa nación. Además de Irán, se confirmó que Colombia, República de Corea, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay tendrán su centro de operaciones en territorio mexicano. Canadá y Panamá establecerán su base en Canadá, mientras que el resto de los equipos se alojará en diferentes puntos de Estados Unidos.

El mapa de campamentos base se extiende más allá de las 16 ciudades anfitrionas de partidos. Algunas de las localidades que recibirán a selecciones incluyen New Tecumseth en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana en México; y en Estados Unidos, Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem.

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Mexico se albergará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) (EFE)

Schirgi explicó que este modelo de distribución permitirá a más comunidades y aficionados experimentar la cercanía de una Copa Mundial, además de generar un impacto socioeconómico relevante en regiones fuera del circuito habitual de partidos. “La magnitud de la operación no tiene precedentes y, afortunadamente, eso nos da la oportunidad de involucrar en mayor medida a poblaciones y aficionados en este histórico torneo”, sostuvo el directivo.

En cuanto a los equipos más destacados, la campeona Argentina e Inglaterra establecerán su base de operaciones en Kansas City, consolidando a esa ciudad como uno de los polos de atención durante la fase de preparación.

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Una vista aérea del complejo Swope Soccer Village. Sede en donde se hospedará Inglaterra (Captura de video)

La FIFA remarcó que la elección de estos campamentos base no solo responde a la excelencia de las infraestructuras deportivas y hoteleras, sino también a la facilidad de acceso hacia las ciudades donde se jugarán los partidos, buscando optimizar la logística y el bienestar de las delegaciones.

La presencia de las selecciones, sus equipos técnicos, aficionados y medios de comunicación en estas localidades se proyecta como un motor de dinamismo económico y social, ampliando el alcance de la Copa Mundial más allá de los estadios y permitiendo que más personas vivan de cerca la experiencia del torneo que comenzará el próximo jueves 11 de junio, cuando la pelota vuelva a rodar en México durante el partido inaugural de el Tri enfrente a Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca.

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Esta histórica edición, organizada en conjunto por Estados Unidos, México y Canadá, marcará un antes y un después en el fútbol global al estrenar un formato sin precedentes con 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos. Por su parte, la selección argentina iniciará la defensa de su corona continental y mundial unos días más tarde, el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, en un torneo de máxima exigencia que coronará al nuevo campeón del mundo el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York - Nueva Jersey.

LAS SEDES DE ENTRENAMIENTO DE LAS 48 SELECCIONES EN EL MUNDIAL 2026

Argelia: Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas)

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Argentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)

Australia: Área de la Bahía de San Francisco, California (Instalaciones de Oakland Roots/Soul)

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Austria: Goleta, California (UC Santa Barbara)

Bélgica: Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders)

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Bosnia y Herzegovina: Sandy, Utah (Estadio RSL)

Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park)

Canadá: Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol)

Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)

RD del Congo: Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston)

Colombia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)

Cabo Verde: Tampa, Florida (Waters Sportsplex)

Croacia: Alexandria, Virginia (Episcopal High School)

Curazao: Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University)

Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)

Ecuador: Columbus, Ohio (Centro de rendimiento del Columbus Crew)

Egipto: Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga)

Inglaterra: Kansas City, Missouri (Swope Soccer Village)

España: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)

Francia: Boston, Massachusetts (Bentley University)

Alemania: Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University)

Ghana: Boston, Massachusetts (Bryant University)

Haití: Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University)

Irán: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)

Irak: Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento Deportivo de Greenbrier)

Jordania: Portland, Oregón (Universidad de Portland)

Japón: Nashville, Tennessee (Instalaciones del Nashville SC)

Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)

Arabia Saudita: Austin, Texas (Estadio del Austin FC)

Marruecos: Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School)

México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)

Países Bajos: Kansas City, Missouri (Centro de Entrenamiento del KC Current)

Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)

Nueva Zelanda: San Diego, California (Universidad de San Diego - Estadio Torero)

Panamá: New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga)

Paraguay: Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo de Fútbol Spartan)

Portugal: Palm Beach Gardens, Florida (Gardens North, Parque del Distrito del Condado)

Qatar: Santa Bárbara, California (Westmont College)

Sudáfrica: Pachuca, México (Pachuca - Universidad del Fútbol)

Escocia: Charlotte, Carolina del Norte (Instalaciones del Charlotte FC)

Senegal: Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers)

Suiza: San Diego, California (SDJA)

Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)

Túnez: Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados)

Turquía: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)

Uruguay: Cancún, México (Centro de Entrenamiento Mayakoba Cancún)

Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)

Uzbekistán: Atlanta, Georgia (Centro de Entrenamiento del Atlanta United)