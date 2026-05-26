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Expulsión en Gran Hermano Generación Dorada: “Andá sin valija hacia la puerta giratoria”

Un nuevo giro en el reality dejó afuera a una de las jugadoras. El anunció y su reacción. El momento

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Lola Tomaszeuski fue expulsada de Gran Hermano Generación Dorada tras romper la regla esencial del aislamiento y hablar de más sobre el juego (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a sacudirse con una de las sanciones más definitivas del juego: Lola Tomaszeuski fue expulsada en vivo tras romper una de las reglas más importantes del reality. La influencer, que había reingresado a la competencia por el repechaje, no logró controlar su impulso de hablar de más y terminó marchándose por la puerta giratoria, devastada y en medio de la emoción de sus compañeros, especialmente Manuel Ibero, su compañero de juego y reciente pareja dentro de la casa.

La decisión se conoció durante la gala de este lunes, luego de que el propio “Big” analizara una serie de charlas en las que Lola no solo transmitió información del afuera, sino que además aconsejó y guió a Manuel sobre cómo jugar, a quién acercarse y de quién alejarse. En una conversación en la sala de stream, Lola le sugirió a Manuel no acercarse a Franco Zunino: “Dejalo morir solo que en cualquier momento cae en placa y le llega su turno. No conviene ni tenerlo cerca”, le recomendó. También le marcó preferencias para enfrentarse con otros participantes, como Emanuel Di Gioia y Nenu López, y lanzó una sentencia sobre otra jugadora: “Esa piba se va en una semana en placa planta después de Zunino”.

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Manuel Ibero, pareja y aliado de Lola dentro de la casa, recibió una nominación directa como castigo por permitir y alentar el comportamiento sancionado
Manuel Ibero, pareja y aliado de Lola dentro de la casa, recibió una nominación directa como castigo por permitir y alentar el comportamiento sancionado

El “Big” fue contundente en su mensaje. “No me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponde. No voy a tolerar tamaña infracción. Hiciste caso omiso a mi sugerencia de que jueguen limpio”, comunicó la voz de Gran Hermano ante toda la casa. Y agregó: “No tolero la conducta tampoco de Manuel, que permitió y hasta alentó la conducta de su compañera”. Por esa razón, Manuel fue sancionado con la nominación directa, sumándose a la placa junto a Andrea del Boca, Yipio y Brian Sarmiento, quienes ya habían sido castigados por situaciones similares.

A Lola, el castigo le llegó de inmediato. “En tu caso, te bajo de la placa porque ya estás expulsada en este mismo momento. Andá sin valija hacia la puerta giratoria”, ordenó Gran Hermano, dejando en claro que la medida era definitiva e inapelable. La participante tuvo apenas unos segundos para despedirse de sus compañeros y se fundió en un sentido abrazo con Manuel, visiblemente afectado por la repentina salida. “Lo poco que duró”, lamentó Lola, con lágrimas en los ojos, mientras Manuel lloraba desconsolado y era contenido por Andrea del Boca.

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El romance reciente entre Manuel y Lola quedó interrumpido abruptamente, generando tristeza e impacto entre los participantes de Gran Hermano
El romance reciente entre Manuel y Lola quedó interrumpido abruptamente, generando tristeza e impacto entre los participantes de Gran Hermano

La reacción en la casa fue de sorpresa y conmoción. Muchos jugadores no esperaban una sanción tan dura, aunque la influencer ya había sido advertida y sancionada previamente por romper la regla del aislamiento. Su reincidencia y la gravedad de los comentarios sellaron su destino en el reality.

Santiago del Moro, conductor del ciclo, había anticipado que se venía una sanción fuerte: “Lola se la re mandó y se viene la expulsión”. Minutos después, la noticia se confirmaba en vivo con el comunicado del Big. La decisión generó impacto y dejó a los jugadores recalculando estrategias en una casa que ya venía de una semana de máxima tensión tras el ingreso masivo de nuevos participantes y el regreso de exjugadores por el repechaje.

En esta oportunidad, la expulsión no solo tuvo consecuencias individuales sino que también reconfiguró la dinámica de la casa. Manuel, nominado directamente, quedó desolado por la partida de Lola. El romance entre ambos, que apenas se había animado a nacer con un beso apasionado luego de semanas de tensión y miradas cómplices, se vio truncado de golpe, a apenas cuatro días de haberse confirmado en pantalla. Lola se fue proclamando su inocencia: “No dije nada”, repitió antes de marcharse. Pero el Big fue terminante. “No tolero que subestimen mi poder de observación y de análisis. No me dejo engañar”, sentenció antes de cerrar la comunicación.

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