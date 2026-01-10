Cuáles son los 10 mejores postres del mundo, según un ranking internacional

La repostería ocupa un lugar fundamental en la cultura gastronómica global y cada año surgen nuevas listas que despiertan el interés de viajeros y amantes de la cocina.

La diversidad de sabores, texturas y tradiciones que ofrecen los postres permite un recorrido sensorial por distintos países, donde la dulzura se transforma en un puente cultural.

La búsqueda de los mejores postres del mundo lleva a descubrir recetas con siglos de historia y técnicas que se transmiten de generación en generación. La publicación especializada en gastronomía Taste Atlas elaboró un ranking de los cien mejores postres del mundo. Contó con 97.422 valoraciones y seleccionó aquellos dulces que representan a sus regiones y cautivan a comensales de todo el planeta.

1. Antakya künefesi, Turquía

El Antakya künefesi de Turquía se elabora con masa filo desmenuzada y queso sin sal, su origen se remonta al período otomano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer puesto de la lista lo ocupa el Antakya künefesi, una especialidad de la ciudad de Antakya, en Turquía. Este postre, cuyo origen se remonta al período otomano, se elabora con masa filo desmenuzada y un relleno de queso sin sal, típicamente Hatay peyniri. Tras montar el pastel en una bandeja redonda, se hornea por ambos lados, una característica distintiva respecto a otras variantes de kunāfah.

Una vez cocido, se baña con un almíbar caliente que combina azúcar, agua y jugo de limón. Al servirlo, se añade una capa de frutos secos picados, como pistachos, nueces o avellanas. Según Taste Atlas, este postre recibió en 2006 el certificado de Indicación Geográfica Protegida, lo que refuerza su vínculo con la tradición local y la calidad de sus ingredientes.

2. Helado de crema “coagulada”, Reino Unido

El helado de crema coagulada de Cornualles destaca por su textura untuosa y sabor singular, combina leche entera, huevos y crema coagulada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El helado de crema coagulada es una variante de helado asociada a Cornualles, en el Reino Unido. Se distingue por la inclusión de crema coagulada, una nata espesa tradicional de la región, que aporta una textura untuosa y un sabor singular. Se obtiene al calentar lentamente la leche entera hasta que la grasa sube a la superficie y forma una capa espesa.

La receta combina leche entera, huevos y crema coagulada, por lo que permite variaciones como añadir vainilla. El helado puede servirse solo o con un toque extra de la crema encima. La producción y el consumo de este helado se extendieron más allá de Cornualles, aunque su versión original mantiene un lugar de privilegio en la tradición británica.

3. Helado de pistacchio, Italia

El gelato al pistacchio italiano se caracteriza por usar pasta de pistacho y una textura densa y cremosa, los pistachos de Bronte son muy valorados

El gelato al pistacchio ocupa un lugar central en la repostería italiana. La clave de este postre reside en el uso de pasta de pistacho mezclada con una base de leche, crema, huevos y azúcar. En algunos casos, se incorporan pistachos tostados y triturados. La textura, densa y cremosa, distingue al gelato respecto a otros helados.

La calidad del pistacho utilizado resulta fundamental. Los pistachos de la localidad siciliana de Bronte son especialmente valorados por su sabor y coloración intensa. Los expertos consideran que el gelato artesanal, preparado con ingredientes frescos y sin sustitutos industriales, refleja la esencia de la tradición italiana.

4. Strudel (Trentino-Alto Adige), Italia

El strudel del Trentino-Alto Adige se asocia al strudel de manzana, su masa se estira en láminas finísimas y el relleno incluye manzanas Golden Delicious (Imagen Ilustrativa Infobae)

El strudel del Trentino-Alto Adige, al norte de Italia, se asocia principalmente con el strudel de manzana. Este postre requiere dominar la técnica de estirar la masa en láminas finísimas. El relleno tradicional incluye manzanas, pasas, azúcar, manteca, canela y piñones, envueltos en la masa y horneados hasta obtener una textura crujiente.

Las manzanas Golden Delicious, presentes todo el año en la región, suelen ser la variedad elegida para el relleno. Antes de servir, se espolvorea azúcar impalpable sobre la superficie. El strudel de esta región representa una síntesis de influencias centroeuropeas y sabores locales.

5. Gaziantep baklavası, Turquía

La Gaziantep baklavası, tradicional de Turquía, combina masa filo, pistachos y aceite de oliva, se disfruta todo el año y destaca en festividades (Unsplash)

La ciudad de Gaziantep en Turquía es mundialmente conocida por la Gaziantep baklavası o Antep baklava. Esta preparación, heredada de la cocina otomana, combina capas de masa filo, abundantes pistachos, aceite de oliva, vinagre, limón y azúcar. El proceso de armado y horneado resalta el trabajo artesanal de los pasteleros de la región.

Originalmente, el baklava se reservaba para celebraciones religiosas como el Eid-al-Fitr, pero hoy se disfruta durante todo el año. Taste Atlas destaca que durante la cosecha de pistachos, entre mediados del verano del hemisferio norte y septiembre, la ciudad se convierte en un destino obligado para los entusiastas de la repostería.

6. Fıstıklı sarma, Turquía

El fıstıklı sarma turco se realiza con pasta de pistacho molido envuelta en masa filo, el relleno predomina y define el perfil de sabor (Freepik)

El fıstıklı sarma propone una variante de los dulces turcos a base de pistacho. La base consiste en una pasta verde de pistacho molido denominada fıstık ezmesi, que se envuelve en una fina lámina de masa filo. A diferencia de otros postres con pistachos, el relleno predomina y la masa solo cumple una función de contención.

El resultado es un rollo compacto, de color verde intenso, que se corta en porciones y se sirve como pequeño bocado. Los pistachos de Gaziantep, recolectados en su punto óptimo, definen el perfil de sabor. El uso de ingredientes naturales garantiza tanto el color como la intensidad del gusto.

7. Tembleque, Puerto Rico

El tembleque de Puerto Rico se prepara con leche de coco, maicena y azúcar, su textura es firme pero suave y suele llevar canela en la superficie (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tembleque es un postre tradicional de Puerto Rico elaborado a base de leche de coco, maicena y azúcar. Al cocinar estos ingredientes, se logra una textura firme pero suave, similar a un flan. La superficie suele llevar un toque de canela en polvo.

El nombre hace referencia al movimiento que adquiere el postre al sacudirlo, debido a su consistencia particular. En festividades y cumpleaños, el tembleque ocupa un lugar destacado en las mesas puertorriqueñas. Se pueden incorporar variantes como vainilla, nuez moscada o ron, adaptando el sabor a las preferencias familiares.

8. Crêpes sucrées, Francia

Las crêpes sucrées francesas permiten rellenos variados como frutas frescas, crema batida y mermeladas, se consumen en desayuno, merienda o postre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las crêpes sucrées representan la versión dulce de las famosas crepas francesas. Su masa, preparada con harina, leche, huevos, sal, azúcar y manteca, se extiende en una capa muy fina sobre una plancha caliente.

Las posibilidades de relleno o cobertura son amplias: desde azúcar impalpable y frutas frescas hasta crema batida, mermeladas o crema de avellanas. En Francia, las crepas dulces se consumen tanto en el desayuno como en la merienda o el postre. La versatilidad de esta preparación permitió su expansión global.

9. Tinginys, Lituania

El tinginys de Lituania mezcla galletitas desmenuzadas, cacao y leche condensada, su sencillez lo convierte en un postre artesanal apreciado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tinginys es una especialidad de Lituania reconocida por su sencillez y carácter artesanal. Se prepara mezclando galletitas desmenuzadas, cacao, leche condensada, manteca y azúcar.

Una vez formada la mezcla, se moldea y se deja enfriar hasta adquirir la consistencia deseada. Este postre recuerda al salame de chocolate italiano, aunque su versión lituana admite variantes como frutos secos o frutas deshidratadas.

10. Pão de Ló de Ovar, Portugal

El pão de Ló de Ovar de Portugal es un bizcochuelo esponjoso y húmedo, su origen se remonta al siglo XVIII y es emblema de la pastelería portuguesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pão de Ló de Ovar se remonta al siglo XVIII y constituye uno de los emblemas de la pastelería portuguesa. Este bizcochuelo esponjoso y húmedo utiliza huevos, azúcar y harina, sin más agregados. El resultado es una masa aireada, de sabor delicado y textura húmeda en el centro.

En la localidad de Ovar, donde nació la receta, se ofrece en ferias y celebraciones religiosas. La mención más antigua de este postre figura en un libro de 1781, lo que atestigua su larga tradición.

Dulce de leche y alfajores: los destacados de Argentina y Uruguay

Dulce de leche y alfajores representan a Argentina y Uruguay, ambos dulces ocupan lugares destacados y son íconos de la identidad cultural regional

En el puesto 27 del ranking aparece el dulce de leche, considerado uno de los grandes iconos dulces de Argentina y Uruguay. Su preparación consiste en calentar leche de vaca azucarada hasta que carameliza y adquiere una textura espesa, apta para usar como relleno de tortas, cobertura de helados o como untable.

Ambos países del Cono Sur la consideran parte de su identidad cultural. El dulce de leche admite variantes con vainilla, limón o canela, lo que permite adaptar el sabor a diferentes gustos.

En el puesto 62 se ubican los alfajores, reconocidos por su formato de galleta sandwich rellena, principalmente de dulce de leche o mermelada, y cubiertos con chocolate o espolvoreados con azúcar impalpable. El término alfajor proviene del árabe y refiere a productos rellenos, aunque la versión que se consume en Argentina y Uruguay se diferencia por su variedad de sabores y presentaciones.

Estos dulces suelen acompañar el café o el té y forman parte de la vida cotidiana en ambos países. La receta tradicional utiliza harina, fécula de maíz, azúcar, huevos, manteca y leche, logrando una textura suave y desmenuzable que consolidó a los alfajores como una de las golosinas más representativas de la región.