Cillian Murphy cumple 50 años: cómo hizo de la elegancia discreta su sello de estilo en la moda

Cillian Murphy cumple hoy 50 años y, además de su trayectoria artística, se consolida como referencia de elegancia (Captura de video)

Cillian Murphy cumple hoy 50 años y, además de su destacada trayectoria como actor, se consolidó como un emblema de la elegancia discreta y el estilo británico minimalista y sofisticado en el mundo de la moda.

Su presencia en alfombras rojas y eventos internacionales ha dejado una huella marcada por el dominio de prendas sobrias, combinaciones meticulosas y una actitud reservada que refuerza su identidad única. A través de cada aparición pública, Murphy demuestra que la sencillez puede ser la mayor aliada de la distinción.

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Abrigo largo de cuadros y superposición de texturas

El abrigo largo de cuadros en grises define una superposición sobria con camisa y pantalón en marrón oscuro y botas negras de cuero (REUTERS/Phil Noble)

Este look fue elegido para el estreno de “Peaky Blinders: The Immortal Man”. Llevó un abrigo largo con patrón de cuadros en tonos grises, abierto sobre un conjunto marrón oscuro de camisa y pantalón. Las botas negras de cuero reforzaron la sobriedad del estilismo.

Traje gris de doble botonadura y suéter de cuello alto

El traje gris de doble botonadura se combina con suéter negro de cuello alto y calzado de piel para una silueta limpia y contenida (REUTERS/Isabel Infantes)

Murphy escogió un traje de lana gris con doble botonadura y un sutil patrón, acompañado de un suéter negro de cuello alto y zapatos negros de cuero en la presentación de “28 Years Later”.

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Esmoquin negro clásico y ausencia de accesorios

El esmoquin negro clásico, sin accesorios, refuerza la pureza de líneas con camisa blanca, corbata negra y zapatos de charol (REUTERS/Carlos Barria)

Durante la gala de los Oscar, el actor optó por un esmoquin negro de doble botonadura con solapas anchas de satén, camisa blanca y corbata negra. Los zapatos de charol y la falta de accesorios añadieron un aire clásico y formal, destacando la pureza de líneas que caracteriza su estilo.

Traje azul marino cruzado y sobriedad cromática

El traje azul marino cruzado aporta sobriedad cromática con camisa blanca, corbata negra y zapatos negros de piel en una clave clásica (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

En la alfombra roja de los IFTA Awards 2025, llevó un traje azul marino con chaqueta cruzada, pantalón recto, camisa blanca y corbata negra. Los zapatos negros de piel completaron el look, mientras el azul marino introdujo un matiz diferente en su gama habitual.

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Esmoquin negro con moño y pin dorado

El esmoquin negro con moño suma un pin dorado como único detalle visible, con fajín negro, camisa con textura y zapatos de charol (REUTERS/Aude Guerrucci)

Para el photocall de los Oscar junto a la estatuilla, el actor eligió un esmoquin negro de solapa satinada, camisa blanca con textura y moño negro. El fajín negro y los zapatos de charol reforzaron el clasicismo, y el pin dorado en la solapa izquierda fue el único accesorio visible.

Traje azul oscuro a rayas y lazo oversized

El traje azul oscuro a rayas se distingue por un lazo negro oversized, con pantalón de talle alto y una estética formal con personalidad (REUTERS/Mike Blake)

En la ceremonia de los SAG Awards, optó por un traje azul oscuro con finas rayas verticales, camisa blanca y un lazo negro de gran tamaño en lugar de corbata. El pantalón de talle alto y corte recto, junto con los zapatos negros, aportaron guiños clásicos y personalidad.

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Conjunto negro monocromático y textura mate

El conjunto negro monocromático con textura mate unifica chaqueta, pantalón y camiseta, con fajín y zapatos negros para un efecto compacto (REUTERS/Hollie Adams)

Durante los BAFTA Film Awards, el actor lució un conjunto negro de chaqueta y pantalón, camiseta a tono y fajín. Sostuvo el galardón BAFTA en la mano derecha. Los zapatos negros y la textura mate de las prendas añadieron uniformidad y profundidad visual.

Abrigo marrón claro y contraste con prendas oscuras

El abrigo marrón claro contrasta con camisa y pantalón negros, con botas oscuras y una postura relajada que destaca la silueta recta (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Para la Berlinale, Murphy eligió un abrigo marrón claro de corte recto, llevado sobre camisa y pantalón negros. Las botas negras y las manos en los bolsillos proyectaron una actitud relajada, mientras el contraste de colores resaltó la silueta.

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Cárdigan azul marino y estética relajada

El cárdigan azul marino con camiseta blanca básica y pantalón a juego propone una elegancia cómoda con tejido de punto y tonos neutros (REUTERS/Maja Smiejkowska/File Photo)

En la premiere de “Oppenheimer”, el actor apostó por un conjunto relajado compuesto por cárdigan azul marino, camiseta blanca básica y pantalón a juego. El tejido de punto y los colores neutros sugirieron comodidad y una estética atemporal, diferenciándose de la formalidad de otros eventos.

Traje marrón claro y detalles en tonos tierra

El traje marrón claro de corte amplio suma camisa beige y cinturón oscuro, con zapatos negros y reloj metálico en una paleta de tierras (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre la alfombra roja en tonos marrón claro, Murphy vistió un traje marrón claro de corte amplio, camisa beige y cinturón marrón oscuro. Los zapatos negros y el reloj metálico completaron el look cálido y sobrio.

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Esmoquin negro tradicional y moño blanco

El esmoquin negro tradicional con moño blanco mantiene el clasicismo con solapa satinada, talle alto y botas negras de cuero (REUTERS/Mario Anzuoni)

En los DGA Awards, Murphy llevó un esmoquin negro de solapa satinada y pantalón de talle alto, camisa blanca clásica y moño blanco. Las botas negras de cuero y su postura relajada, con una mano en el bolsillo acompañaron.

Traje azul marino a rayas y monocromía

El traje azul marino a rayas apuesta por la monocromía total con camisa y corbata al tono, botas negras redondeadas y reloj metálico (REUTERS/Aude Guerrucci)

Para la alfombra roja de los Critics Choice Awards, el actor eligió un traje azul marino de rayas finas y corte amplio, camisa y corbata del mismo tono, junto a botas negras de punta redonda y reloj metálico. Se pudo ver su preferencia por la uniformidad cromática y el equilibrio entre lo clásico y lo actual.

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