América Latina

“El padre de mi hermano intentó violarme”: la frase de una niña en la tarea escolar destapó años de abuso

Un hombre fue condenado a cuatro años de cárcel en Uruguay luego de que su hijastra revelara en un texto escolar lo que le había pasado; su madre, que pensaba que todo era una “broma”, decidió denunciar

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Hombre condenado en Uruguay tras abusos a su hijastra (Cortesía: CBS)
Hombre condenado en Uruguay tras abusos a su hijastra (Cortesía: CBS)

“El padre de mi hermano intentó violarme”, escribió una alumna de una escuela de Las Piedras (en el departamento de Canelones, Uruguay) en una tarea que le había enviado la maestra. La consigna estaba referida a Marie Curie, pero el caso derivó en una revelación inesperada que terminó en la Justicia y con la condena a su padrastro.

El caso fue informado este lunes por el diario uruguayo El País y refiere a un hecho de marzo de 2022, pero que tuvo un fallo judicial reciente.

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La niña en ese momento tenía once años y la frase que escribió como respuesta a la tarea activó un protocolo escolar. Luego, su madre presentó la denuncia.

Los abusos, según la sentencia judicial, ocurrieron cuando la pequeña tenía entre seis y once años en el dormitorio de su madre. En la mayoría de las ocasiones, se dieron cuando el abusador quedaba al cuidado de la niña, aunque también hubo episodios en los que la madre estaba en la casa realizando las tareas del hogar.

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La ciudad de Las Piedras, en Uruguay (Presidencia)
La ciudad de Las Piedras, en Uruguay (Presidencia)

Después de abusarla, el hombre iba y le pedía a la niña que no contara. Así surge del fallo de un Tribunal de Apelaciones, que se basa en la declaración de la menor a través de una cámara Gesell. Cuando la pequeña tenía siete años decidió contarle a su madre lo que le estaba sucediendo, pero ella no le creció. Pensó que se trataba de una “broma”, de acuerdo al relato de la víctima.

La madre decidió presentar la denuncia recién después de que la pequeña decidiera contar lo que le pasó en la tarea escolar. La mujer recibió el planteo de las autoridades de la institución, que le sugirieron presentar la denuncia.

La jueza María Morales decidió, tras analizar la prueba, declarar al hombre culpable de haber cometido reiterados delitos de atentado violento al pudor y reiterados delitos de abuso sexual agravados, informó El País. La magistrada definió una pena de tres años y once meses de penitenciaría y la reparación a la víctima con 12 salarios mínimos.

Suprema-Corte-de-Justicia-(Uruguay)

Sin embargo, la defensa del hombre presentó un recurso de apelación y fue por esto que el fallo llegó al Tribunal de Apelaciones Penal de primer turno, que terminó confirmado por unanimidad la condena a cuatro años de cárcel. La condena –que llegó tres años y medio después del episodio–fue firmada por los ministros Marcelo Malvar, Graciela Eustachio y Dolores Sánchez.

La defensa del condenado basó el recurso presentado en torno a la prueba pericial psicológica y psiquiátrica. El escrito señalaba que la jueza le otorgó “pleno valor convictivo” al informe del Instituto Técnico Forense, pero cuestionó que no haya analizado su “fiabilidad”. Objetó también el análisis de la declaración de la víctima en Cámara Gesell: señaló que solo se examinó “un fragmento del registro” y que hubo preguntas cerradas.

Para los abogados del abusador, el fallo de primera instancia ignoró los elementos que favorecían al imputado y presentó algunas contradicciones internas entre las propias pruebas valoradas.

Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión.
Condenado en Uruguay por abuso infantil (Imagen Ilustrativa)

El Tribunal de Apelaciones desestimó los argumentos de la defensa. “Si bien se trata de una declaración escueta, ella presenta credibilidad subjetiva o fiabilidad, ya que es un relato lógico, sin elementos contradictorios, verosímil, que menciona en qué consistieron los actos de abuso, el modo en que se cometieron, el lugar”, dice la sentencia, citada por el diario uruguayo.

“Analizada la declaración, si bien se le realizaron algunas preguntas sugestivas al final, la mayoría de ellas no lo fueron, y el interrogatorio comienza solicitando que narre lo sucedido”, agrega.

Otro elemento clave que reforzó la versión de la niña fue que su hermana declaró que el acusado también había abusado de ella. Contó que si bien llegó a presentar denuncia, la madre la dejó sin efecto.

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