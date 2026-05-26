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Estudiantes recibirá a Independiente Medellín con la obligación de ganar para clasificar a octavos de la Libertadores: hora, TV y formaciones

El Pincha se medirá con el DIM desde las 21:30. Transmitirán Fox Sports y Disney+ Premium

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Independiente Medellín vs Estudiantes de La Plata
Estudiantes y DIM, cara a cara(AP Photo/Ivan Valencia)
                                                 

Estudiantes recibirá a Independiente Medellín este martes a las 21: 30 en La Plata, por la sexta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, con la obligación de ganar para avanzar a octavos de final. El árbitro será el paraguayo Juan Benítez y en el VAR estará su compatriota Ulises Meireles. La transmisión correrá por cuenta de Fox Sports y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Alexander Medina llega tercero con seis puntos y sin margen tras la caída 1-0 ante Flamengo en el Maracaná, en un partido marcado por un error de Fernando Muslera.

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Del otro lado, el DIM suma siete unidades y clasificará con un empate. El conjunto de Sebastián Botero viene de un triunfo agónico 3-2 ante Cusco, que lo dejó por encima del Pincha luego del 3-0 en contra que la Conmebol le dio frente a Flamengo como sanción por los disturbios generados por los hinchas de la parcialidad colombiana.

De todos modos, el conjunto platense ya tiene asegurada la participación en competencias internacionales para el siguiente semestre. Si no logra el triunfo, Estudiantes pasará a disputar los 16avos de final de la Copa Sudamericana, contra algún segundo de la fase de grupos de dicha competencia.

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Para este encuentro, Estudiantes no contará con Tomás Palacios ni Tiago Palacios, sancionados por haber alcanzado la tercera amarilla. Sus lugares los ocuparían Gastón Benedetti y Facundo Farías, respectivamente. También ingresarían Fabricio Pérez por Alexis Castro y Edwuin Cetré por Brian Aguirre.

En el torneo argentino, el Pincha terminó como puntero de la Zona A con 31 puntos y se clasificó a los octavos de final del Torneo Apertura. Sin embargo, no pudo sacar provecho de la localía que se le otorgó por terminar en esa posición de privilegio cuando quedó eliminado a manos de Racing Club de manera agónica. Para el próximo semestre, después del Mundial, el León arrancará en el segundo puesto de la Tabla Anual, solo por detrá de Independiente Rivadavia.

En cuanto al DIM, su participación en el torneo colombiano finalizó el 3 de mayo cuando cayó derrotado frente a Águilas Doradas por 2-1 y no pudo acceder a los playoffs, ya que quedó en el puesto 11 con 36 puntos.

Posibles formaciones:

Estudiantes de La Plata: : Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Facundo Farías, Edwuin Cetré; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Independiente Medellín: Éder Chaux; Esneyder Mena, Léyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño; Halam Loboa, Didier Moreno; Yony González, Daniel Cataño, Frank Fabra y Francisco Fydriszewski. DT: Sebastián Botero.

  • Hora: 21.30
  • TV: Fox Sports
  • Árbitro: Juan Benítez (PAR)
  • VAR: Ulises Meireles (PAR)
  • Estadio: Jorge Luis Hirschi (La Plata)

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