Nahuel Pennisi celebró con Mario Pergolini el 25 de mayo cantando en el Cabildo

El cantante sorprendió con una actuación desde Plaza de Mayo interpretando "Canción con todos" (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

La noche del 25 de mayo, Nahuel Pennisi emocionó a Plaza de Mayo con su voz y su guitarra, en el marco de un homenaje especial realizado frente al Cabildo y transmitido en el programa Otro Día Perdido por Eltrece. La jornada, marcada por el sentimiento patrio y la música popular, reunió a una multitud y a figuras como Mario Pergolini, Agustín “Rada” Aristarán, Evelyn Botto y el Coro de Garage, quienes se sumaron a Pennisi para cerrar la fecha con una versión conmovedora de “Canción con todos”, el himno latinoamericano de Armando Tejada Gómez y César Isella, inmortalizado por la voz de Mercedes Sosa.

El evento fue el broche de oro de una jornada que combinó música, emoción y un sentido homenaje a la identidad argentina y latinoamericana. El escenario realizado frente al Cabildo, en pleno corazón de Buenos Aires, ofreció un marco único para la interpretación. Nahuel Pennisi, sentado sobre un taburete y rodeado por los integrantes del programa y el coro, desplegó su voz y su sensibilidad en una canción que invita a la unión y la memoria colectiva.

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Nahuel Pennisi emocionó al público en Plaza de Mayo durante el homenaje del 25 de mayo frente al Cabildo

La multitud que se congregó en la Plaza de Mayo no solo acompañó con aplausos, sino que también se sumó al canto, convirtiendo el cierre en un verdadero acto de comunión. Las imágenes mostraron a personas de todas las edades coreando la letra, abrigados por la noche fresca y envueltos en la emoción de un momento que, para muchos, se sintió histórico.

Antes del gran cierre, Nahuel Pennisi fue protagonista de una entrevista en Otro Día Perdido, donde abordó aspectos íntimos y profundos de su vida y su carrera. Con la naturalidad que lo caracteriza, el músico explicó por qué decidió no operarse de la vista, a pesar de haber tenido la oportunidad en más de una ocasión. “¿Sos ciego de chico, de nacimiento?”, le preguntó Mario Pergolini. “De nacimiento”, respondió Pennisi, y agregó que su condición se llama micro-oftalmia, una patología que afecta los nervios ópticos y que, hasta el momento, no tiene solución quirúrgica segura.

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El evento reunió a una multitud diversa que coreó junto a Pennisi y los artistas, creando un ambiente de unidad y emoción

“Sí, opté por no hacerlo. Primero porque no me garantizaban que iba a ver y, por otro lado, sentía que era un riesgo difícil. Para que me funcionara, creo que me tienen que hacer una operación riesgosa. Y yo estoy bien así, hago lo que me gusta, disfruto, ando en bici...”, explicó el artista. La revelación dejó casi sin palabras a Pergolini, que se negaba a creer que Nahuel anduviera en bicicleta, a lo que Pennisi respondió con una sonrisa y la serenidad de quien ha hecho de su condición una parte más de su vida y su arte.

La entrevista continuó por el camino de la inclusión y la superación personal, con el artista contando cómo se desenvuelve en su vida cotidiana y cómo la música le permitió abrir puertas y tender puentes. La charla, a la vez profunda y descontracturada, permitió conocer el costado más humano de un músico que, a fuerza de talento y sensibilidad, se consolidó como uno de los referentes de la música popular argentina de la última década.

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La celebración patriótica contó con la interpretación de "Canción con todos", el himno latinoamericano de Armando Tejada Gómez y César Isella

El cierre musical en la Plaza de Mayo fue el punto culminante de una noche atravesada por la emoción. La elección de “Canción con todos” no fue casual: el tema, convertido en un himno latinoamericano desde su creación, habla de la unidad, la memoria y la hermandad de los pueblos. Interpretada por Pennisi, el Coro de Garage y el equipo de Otro Día Perdido, la canción cobró nueva vida frente al Cabildo, con el público acompañando y la ciudad iluminada en los colores de la bandera argentina.