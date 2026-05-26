El momento en que un auto cae a un río tras el derrumbe de un puente en China

El momento en que un auto cae a un río tras ceder un puente en China

Un testigo captó el momento en que un automóvil, al borde de un puente derrumbado en el centro-este de China, cayó a un río caudaloso tras el colapso de la estructura el lunes.

El incidente ocurrió en Xiaogan, provincia de Hubei. Según informes de los medios locales, el vehículo sufrió una avería y no pudo retroceder.

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Los medios locales, citando a funcionarios del gobierno local, informaron que las personas que se encontraban en el automóvil evacuaron el vehículo antes de que fuera arrastrado por la corriente. La Oficina de Hidrología de Xiaogan había emitido una alerta roja por inundaciones en la zona el lunes por la tarde.

Varias provincias de China sufren graves inundaciones a causa de las lluvias torrenciales, según informó este martes la cadena estatal CCTV.

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El momento en que un auto cae a un río tras ceder un puente en China

Las imágenes de CCTV mostraron viviendas derrumbadas por deslizamientos de tierra y personal de emergencia realizando evacuaciones en botes inflables.

El lunes, el número de fallecidos por las inundaciones en Chongqing, en el suroeste de China, ascendió a nueve, con once personas desaparecidas en el municipio, según informó CCTV.

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Al menos nueve personas murieron y otras 11 permanecen desaparecidas tras las lluvias “extremas” registradas el pasado fin de semana en el distrito de Yongchuan, en el término municipal de la localidad central china de Chongqing, informó la agencia estatal Xinhua.

El nuevo balance corresponde a la mañana del lunes, mientras las labores de búsqueda y emergencia continuaban en la zona afectada, según las autoridades de Yongchuan.

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Residentes varados son evacuados en un bote durante una inundación tras fuertes lluvias en Qinzhou, en la Región Autónoma de Guangxi Zhuang, en el sur de China. (Ao Shuaichang/Xinhua via AP)

Tras la crecida de algunos ríos de la localidad, los mandos de control de inundaciones de Chongqing y del distrito de Yongchuan activaron sus protocolos y enviaron al lugar a más de 400 efectivos de seguridad pública, gestión de emergencias y bomberos para participar en las tareas de rescate.

Las autoridades trasladaron de forma preventiva a 168 personas en situación de riesgo y reubicaron de urgencia a otras 82, de acuerdo con Xinhua.

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La televisión estatal CCTV informó de que las autoridades centrales chinas enviaron a Chongqing 10.000 artículos de ayuda, entre ellos tiendas de campaña, camas plegables y lámparas de emergencia.

El episodio se suma a las lluvias torrenciales registradas en los últimos días en otras zonas del centro de China, que han causado víctimas y daños en provincias como Hubei y Hunan.

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China afronta cada año episodios de lluvias intensas, crecidas repentinas y deslizamientos durante la temporada de precipitaciones, especialmente en zonas montañosas y rurales.

(Con información de Reuters y EFE)

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