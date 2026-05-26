El ecléctico estilo de los hermanos Bella y Anwar Hadid: cómo alternan guiños góticos, minimalismo y alta costura

La pareja de hermanos comparte escena con una puesta en común que combina formalidad masculina y sofisticación femenina (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En el universo de la moda contemporánea, los hermanos Anwar y Bella Hadid son considerados referentes de versatilidad y audacia estilística. Su presencia en la alfombra roja siempre llama la atención

Ambos fusionan elementos góticos, minimalistas y de alta costura. La elección de atuendos, los accesorios y la actitud con la que desfilan ante las cámaras reflejan una declaración de moda en donde la individualidad y el riesgo se encuentran con la elegancia.

PUBLICIDAD

La última vez que aparecieron juntos, ofrecieron una imagen de sincronía y contraste.

El look conjunto de Anwar y Bella Hadid: contraste y armonía en la alfombra roja

En su más reciente aparición conjunta, la dupla deja claro que la moda también es narrativa, al mezclar sobriedad, sensualidad y detalles personales (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Sobre la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes 2026, Anwar optó por un conjunto masculino de inspiración clásica, formado por un saco negro de corte estructurado y pantalón a juego. El toque formal se reforzó con una camisa blanca impecable y una corbata negra, mientras que los zapatos negros mantuvieron la coherencia de la paleta.

PUBLICIDAD

La sobriedad del conjunto se vio interrumpida por detalles personales con anillos plateados, que aportaron un contraste visual que rompió con la rigidez tradicional.

Esta combinación de líneas rectas, accesorios marcados y actitud seria proyectó una estética minimalista con guiños al universo gótico, donde el negro y los metales tenían protagonismo.

PUBLICIDAD

Anwar Hadid apuesta por un saco negro estructurado con camisa blanca y Bella Hadid elige un vestido largo de satén blanco con escote palabra de honor (CapitalxPicturesx)

A su lado, Bella lució un vestido largo de satén blanco con escote palabra de honor, acentuado por detalles plisados en la parte superior. Sobre los hombros, una capa o estola del mismo tejido y color agregó volumen y movimiento, suavizando la silueta.

El vestido, ajustado al cuerpo y con una pequeña cola, evocó la sofisticación de la alta costura. Los zapatos de tacón blanco y un bolso marrón claro completaron el look, mientras el peinado recogido en un moño pulido y el maquillaje sutil subrayaron la elegancia serena de la modelo.

PUBLICIDAD

Estilismo de Anwar Hadid: reinterpretaciones masculinas y detalles personales

Anwar Hadid combina una camisa gris claro a rayas finas con una corbata burdeos y un pantalón amplio gris oscuro, y deja que los anillos plateados definan el contraste dentro de la formalidad (REUTERS/Jeenah Moon)

En sus apariciones individuales, Anwar despliega una visión de la moda masculina que desafía los límites de lo convencional. Uno de sus looks más destacados fue para los Elton John AIDS Foundation Academy Awards e incluyó una camisa gris claro con finas líneas verticales blancas, acompañada de una corbata burdeos con rayas diagonales en tonos claros.

El pantalón, gris oscuro y de corte amplio, también presentó un patrón de líneas sutiles. Esta elección de prendas formales se pudo ver transformada por los detalles: anillos plateados que incluyeron un elemento disruptivo que personalizó el atuendo.

PUBLICIDAD

Anwar Hadid lleva una camisa blanca de cuello cerrado sin corbata con pantalones de vestir crema, y remata el look con un reloj plateado como único brillo sobre una paleta clara (SGP/Sipa USA)

Para el Festival de Cine de Cannes 2026, eligió una camisa blanca de manga larga, de cuello cerrado y sin corbata, combinada con pantalones de vestir en tono crema. Las líneas limpias y la paleta monocromática clara dominaron la escena. El único destello metálico fue el de un reloj plateado.

Anwar define la moda masculina actual con una base clásica reinterpretada a través de accesorios personales y detalles gráficos. La mezcla de elementos tradicionales y toques distintivos crea un equilibrio entre formalidad y autenticidad.

PUBLICIDAD

Estilismo de Bella Hadid: entre la sofisticación y la experimentación

Bella Hadid luce un vestido largo de encaje blanco con motivos circulares y mangas largas, y marca el escote en V con un adorno negro mientras la falda con volados termina en una cola discreta (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El repertorio estilístico de Bella Hadid abarca desde la delicadeza de la alta costura hasta propuestas urbanas de gran personalidad. En una de sus apariciones más celebradas, para el Festival de Cine de Cannes 2026 eligió un vestido largo de encaje blanco con motivos circulares y mangas largas.

El escote en V profundo, unido por un adorno negro, y la falda que se expandió con volados terminó en una pequeña cola, enfatizaron la silueta. La textura calada del tejido crea un efecto de transparencia, mientras el peinado recogido y los pendientes pequeños reforzaron el aire sofisticado de la alfombra roja.

PUBLICIDAD

Bella Hadid apuesta por un conjunto de dos piezas en satén marfil con top estructurado y cinta al cuello, y sostiene el efecto depurado con el peinado recogido y un anillo protagónico (REUTERS/Danny Moloshok)

En otra ocasión, para el after party de los Premios Oscar 2026, organizado por Vaity Fair, la modelo eligió un conjunto de dos piezas en satén marfil. El top, de tirantes anchos y escote en V con corte estructurado, se acompañó de una cinta que rodeaba el cuello.

La falda larga y recta mantuvo la coherencia del material y la paleta, sin adornos adicionales. El peinado recogido y un anillo grande como único accesorio destacaron el enfoque depurado y luminoso del look.

PUBLICIDAD

Bella Hadid arma un look urbano en tonos tierra con top marrón oscuro de cuello alto y pantalón beige de tiro alto, y suma bordados, recortes laterales, cinturón a juego y botas marrones bajas (Backgrid/The Grosby Group)

La versatilidad de Bella se manifestó también en un entorno urbano en Nueva York, donde apostó por un top sin mangas de punto marrón oscuro con cuello alto y pantalones de tiro alto beige, decorados con bordados y detalles recortados en los costados.

Un cinturón a juego y botas marrones de taco bajo completaron el conjunto, que sumó anteojos pequeños de montura ámbar y cabello suelto en ondas suaves.

Bella Hadid en Cannes 2024 con un vestido de malla marrón claro ajustado y fruncidos verticales, y destaca el escote profundo con lazos centrales, sandalias altas y ondas suaves en el pelo (REUTERS)

En la alfombra roja del Festival de Cannes de 2024, optó por un vestido de malla ajustado en marrón claro, con fruncidos verticales y lazos en el centro. El escote profundo y la falda a la altura de la rodilla, junto a sandalias de taco alto y cabello en ondas, confirmaron su afinidad por los tonos cálidos y los detalles que realzan la silueta.