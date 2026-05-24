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La mesa dulce del 25 de mayo: siete recetas fáciles para celebrar en casa

Más allá del locro y la empanada, estas propuestas tradicionales rescatan sabores de infancia y reuniones

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El listado propone opciones fritas, horneadas y cremosas, con alternativas de membrillo, batata y dulce de leche, ideales para sumar a la merienda patria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 25 de mayo, la mesa argentina se viste de fiesta y dulzura. Más allá del locro y la empanada, son los dulces patrios los que despiertan recuerdos de infancia, meriendas junto al mate y tardes de familia. Cada receta es un abrazo a la tradición, una manera de celebrar la historia a través del sabor.

A continuación, 7 recetas dulces clásicas de la patria. Todas son fáciles y tienen ese toque casero que no puede faltar en ninguna celebración del 25 de mayo.

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1. Pastelitos criollos

Vista cercana de pastelitos criollos glaseados y con grageas, dispuestos sobre una tabla de madera con azúcar en polvo. Alrededor, utensilios de cobre, cerámica y dos pequeñas banderas.
Los pastelitos criollos combinan masa hojaldrada, relleno de dulce de membrillo o batata y fritura hasta lograr un dorado parejo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crujientes, dorados y rellenos de dulce, los pastelitos criollos son sinónimo de fiesta nacional. En cada bocado se siente la mezcla de la herencia española con el ingenio de las cocineras argentinas.

Ingredientes:

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  1. 500 gr de harina 0000
  2. 100 gr de manteca
  3. 1 huevo
  4. 1 pizca de sal
  5. 200 cc de agua
  6. 1 cda de vinagre
  7. 500 gr de dulce de membrillo o batata
  8. 1 kg de grasa o aceite para freír
  9. Azúcar impalpable o común para espolvorear

Paso a paso:

  1. Formar una corona con la harina, colocar la manteca, el huevo y la sal en el centro.
  2. Volcar el agua mezclada con el vinagre de a poco y amasar hasta lograr una masa lisa.
  3. Dejar descansar 30 minutos, estirar fina y cortar cuadrados.
  4. Poner un cubo de dulce en el centro de un cuadrado, tapar con otro y presionar los bordes en forma de estrella.
  5. Freír en grasa bien caliente hasta dorar. Retirar sobre papel absorbente.
  6. Espolvorear con azúcar cuando estén tibios.

2. Tortas fritas

Receta de tortas fritas en freidora de aire, rápida y fácil
Las tortas fritas se preparan con harina, grasa y agua tibia, y se fríen con un orificio central para controlar el inflado

No hay 25 de mayo sin tortas fritas, perfectas para acompañar el mate en familia. El aroma de la masa dorándose en la grasa convoca a la cocina a grandes y chicos por igual.

Ingredientes:

  1. 500 gr de harina 0000
  2. 100 gr de grasa vacuna
  3. 1 cdita de sal
  4. 1 cdita de polvo de hornear
  5. 250 cc de agua tibia
  6. Aceite o grasa para freír
  7. Azúcar para espolvorear

Paso a paso:

  1. Mezclar la harina, el polvo de hornear y la sal. Agregar la grasa a temperatura ambiente y deshacer con los dedos.
  2. Volcar el agua de a poco y amasar hasta lograr una masa suave.
  3. Dejar reposar 15 minutos. Estirar y cortar discos.
  4. Hacer un agujero al centro para que no se inflen.
  5. Freír en aceite o grasa caliente hasta dorar.
  6. Espolvorear con azúcar ni bien salen de la fritura.

3. Arroz con leche

El arroz con leche se cocina con leche entera y vainilla, y se termina con huevos y horno moderado para aportar textura y color (Imagen Ilustrativa Infobae)
El arroz con leche se cocina con leche entera y vainilla, y se termina con huevos y horno moderado para aportar textura y color (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arroz con leche es un postre de abuelas y meriendas con historias. Su textura cremosa y el toque de vainilla lo vuelven un clásico que nunca pasa de moda.

Ingredientes:

  1. 200 gr de arroz tipo Arborio
  2. 750 cc de leche entera
  3. 150 gr de azúcar
  4. 2 huevos
  5. 1 cdita de manteca
  6. 1 cda de esencia de vainilla
  7. 75 gr de pasas de uva (opcional)
  8. Dulce de leche para acompañar

Paso a paso:

  1. Hervir el arroz 5 minutos, colar.
  2. Volver a la olla con la leche y vainilla. Cocinar tapado a fuego bajo 15 minutos.
  3. Agregar azúcar, manteca, huevos batidos y pasas.
  4. Verter en una fuente y dorar en horno moderado.
  5. Servir tibio, con una cucharada de dulce de leche.

4. Alfajores de maicena

un plato con alfajores de maicena -VisualesIA
Los alfajores de maicena llevan tapitas suaves, dulce de leche repostero y coco rallado en los bordes para una terminación clásica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suaves, rellenos de dulce de leche y con el borde de coco rallado, los alfajores de maicena enamoran a grandes y chicos. Son ideales para el mate y no pueden faltar en la bandeja dulce patria.

Ingredientes:

  1. 200 gr de manteca
  2. 150 gr de azúcar
  3. 3 yemas
  4. 200 gr de harina 0000
  5. 300 gr de maicena
  6. 2 cditas de polvo de hornear
  7. 1/2 cdita de bicarbonato
  8. 1 cdita de esencia de vainilla
  9. 1 cdita de ralladura de limón
  10. Dulce de leche repostero y coco rallado

Paso a paso:

  1. Batir la manteca con el azúcar. Agregar las yemas, vainilla y ralladura.
  2. Sumar harina, maicena, polvo de hornear y bicarbonato.
  3. Unir, estirar de 1 cm y cortar tapitas.
  4. Hornear a 180°C 10-12 minutos. Enfriar.
  5. Rellenar con dulce de leche y pasar los bordes por coco.

5. Dulce de leche casero

Cajeta casera espesa y caramelizada en un recipiente. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dulce de leche casero se elabora con leche, azúcar, vainilla y bicarbonato, y exige revolver durante la cocción hasta alcanzar el punto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dulce de leche es el corazón de la pastelería argentina. Hacerlo en casa es volver a lo simple, a la olla perfumada y la cuchara de madera.

Ingredientes:

  1. 2 litros de leche entera
  2. 500 gr de azúcar
  3. 1 chaucha de vainilla
  4. 1 pizca de bicarbonato de sodio

Paso a paso:

  1. Colocar todo en una olla grande y llevar a hervor mezclando siempre.
  2. Cuando hierve, agregar el bicarbonato y bajar el fuego.
  3. Cocinar revolviendo hasta que espese y tenga color marrón.
  4. Enfríar antes de envasar.

6. Pastafrola

Rebanada de pastafrola con relleno de membrillo y rejilla de masa en plato blanco. Cubiertos y servilleta a cuadros en una mesa iluminada por luz solar.
La pastafrola se arma con masa tierna, dulce de membrillo y tiras cruzadas, y se hornea hasta fijar la superficie (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pastafrola es la reina de las tartas argentinas. Su masa tierna y el relleno de dulce de membrillo la hacen infaltable en fechas patrias y reuniones familiares.

Ingredientes:

  1. 250 gr de manteca
  2. 250 gr de azúcar
  3. 2 huevos
  4. 400 gr de harina leudante
  5. 100 gr de almidón de maíz
  6. Ralladura de 1 limón
  7. 900 gr de dulce de membrillo

Paso a paso:

  1. Batir manteca con azúcar. Agregar huevos y ralladura.
  2. Sumar harina y almidón tamizados, unir sin amasar.
  3. Forrar molde, cubrir con dulce de membrillo pisado.
  4. Hacer tiras con masa y cruzar en la superficie.
  5. Hornear a 180°C 40 minutos.

7. Pionono con dulce de leche

Pionono de dulce de leche entero, espolvoreado con azúcar impalpable, sobre un plato rectangular. Se aprecian las capas enrolladas del bizcocho y el relleno color caramelo
El pionono se hornea en placa en pocos minutos, se enrolla en frío y se rellena con dulce de leche repostero para un corte prolijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pionono es ese clásico versátil: enrollado, suave y siempre presente en las mesas de celebración. Relleno con dulce de leche, es irresistible.

Ingredientes:

  1. 5 huevos
  2. 5 cdas de azúcar
  3. 5 cdas de harina 0000
  4. 1 cdita de esencia de vainilla
  5. 500 gr de dulce de leche repostero

Paso a paso:

  1. Batir huevos con azúcar hasta punto letra.
  2. Agregar esencia y la harina tamizada en forma envolvente.
  3. Volcar en placa enmantecada, hornear a 180°C 8 minutos.
  4. Desmoldar sobre repasador húmedo, enrollar y dejar enfriar.
  5. Rellenar con dulce de leche y espolvorear con azúcar impalpable.

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