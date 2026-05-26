Ricardo Darín reveló cómo vive su nueva etapa como abuelo: “La familia está convulsionada”

Ricardo Darín compartió detalles sobre su experiencia como abuelo de Dante, hijo de Chino Darín

La llegada de Dante, primer nieto de Ricardo Darín, marcó un momento de profunda transformación en la vida del reconocido actor argentino. El nacimiento, ocurrido el 9 de febrero, sumó una dimensión íntima y familiar a la trayectoria pública de Darín, quien compartió detalles y sensaciones de esta nueva etapa con la naturalidad que lo caracteriza. La emoción y el asombro dominaron su relato al recordar el instante en que conoció a su nieto, apenas salido de la sala de parto junto a su hijo, el Chino Darín.

El propio Darín describió ese primer encuentro desde una perspectiva doble: la de un abuelo primerizo y la de un padre que observa cómo su hijo asume una nueva identidad. “Lo conocí en el mismo instante en que salían del parto. Mi hijo venía adelante, abrió la puerta del ascensor, y lo más fuerte que sentí fue verlo a él como padre”, relató entre risas. Este testimonio revela la intensidad de ese cruce generacional y el impacto emotivo que aún perdura.

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A medida que pasan las semanas, el vínculo entre abuelo y nieto se va consolidando. Darín en las últimas horas, en charla con Marina Calabró y Guido Zaffora en el ciclo Calabró1079 (El Observador 107.9) confesó que mantener contacto con un recién nacido le resultó un desafío en los primeros días debido a la fragilidad que percibe en los bebés tan pequeños. “Yo lo tuve en mis manos apenas nació, ahí en esos dos o tres primeros días, que era un guiñapo. Ahora el tipo está por cumplir cuatro meses y está recontraconectado, simpático, sonríe. Cómo mira a sus padres, y cómo se divierte. Entonces el entusiasmo crece, porque a mí me cuesta un poco relacionarme con los bebés recién nacidos, porque me parecen de una fragilidad...”, compartió el actor, dejando entrever la expectativa que le genera cada nuevo avance de Dante.

La foto que compartió Úrsula Corberó con el Chino Darín sosteniendo a su hijo Dante, nacido a solo 9 días (Instagram)

La llegada no solo reorganizó la vida de Ricardo Darín, sino que movilizó a todo el entorno. “La familia está toda convulsionada con la aparición de Dante”, sintetizó, aludiendo a la conmoción y la alegría colectiva ante la llegada del primer nieto. A pesar del tiempo transcurrido desde el nacimiento, Darín todavía espera con ansias el próximo encuentro, ya que por motivos laborales y de residencia, no pudo pasar tanto tiempo como quisiera con el bebé.

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El nacimiento de Dante, hijo del Chino Darín y de Úrsula Corberó, generó un clima de celebración y renovación en el seno familiar. La noticia ocupó un lugar central en la vida privada de Ricardo Darín, quien reconoció que la aparición de un nuevo integrante, especialmente en sus primeros meses, transforma las dinámicas cotidianas: “Ahora estoy muy ansioso por encontrarme con él y tenerlo un poquito para mí, porque no lo tuve”.

Consultado sobre si aconsejó al Chino en su debut como padre, Ricardo fue claro y fiel a su estilo personal: “No, no se le puede dar consejo. Es un muchacho muy temperamental y cada uno tiene que hacer su propio camino”. Esta respuesta sintetiza la filosofía de crianza que sostiene el actor, basada en el respeto por la individualidad y la autonomía de cada integrante de la familia.

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Dante Darín, hijo de Úrsula Corberó, aparece durmiendo plácidamente junto a su madre en una tierna instantánea que conmueve a sus seguidores

Para Ricardo, la experiencia de la paternidad y la crianza es única e irrepetible para cada persona. Su negativa a ofrecer consejos universales revela su confianza en las capacidades del Chino Darín para afrontar los desafíos de la paternidad a su manera.

En los próximos días, el actor viajará a España junto a Florencia Bas y Clara Darín, con la intención de visitar a Dante, el Chino y Úrsula Corberó. El actor integrará este viaje familiar con compromisos laborales, ya que presentará la obra Escenas de la vida conyugal durante tres semanas en diferentes ciudades españolas. Una de esas semanas, según detalló, coincidirá con la estadía de su familia en Barcelona, lo que permitirá el ansiado reencuentro con su nieto.

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Darín anticipó que aprovecharán al máximo esos días: “Nos vamos a hacer una panzada de Dante”. La combinación de la vida profesional y los momentos familiares caracteriza la rutina del actor, que se organiza para compartir con sus seres queridos en cada ocasión posible.