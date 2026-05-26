Quién es Tamara Rogouski, coronada Miss Universo Argentina 2026: la misionera que convirtió su sueño en realidad

La gala final de Miss Universo Argentina 2026 culminó con la coronación de Tamara Rogouski, representante de Misiones

Una ovación cerrada, luces encendidas y un teatro vestido de gala fueron el escenario perfecto para una noche que quedará grabada en la memoria de una joven misionera que convirtió su sueño en destino. En el corazón del Teatro Metropolitan de Buenos Aires, Tamara Rogouski fue coronada como Miss Universo Argentina 2026 y, entre lágrimas, abrazos y emoción contenida, escribió una página histórica para su provincia y para el certamen nacional.

Con apenas 28 años, oriunda de Puerto Iguazú, la representante de Misiones se impuso entre 32 candidatas de todo el país y se transformó en la nueva embajadora argentina rumbo a la 75° edición de Miss Universo, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico. Pero su triunfo no fue solamente una cuestión de belleza o presencia escénica. Hubo algo más profundo en ella. Una mezcla de sensibilidad, disciplina y fortaleza que atravesó cada una de sus apariciones durante la competencia.

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Cuando recibió la corona, Tamara apenas pudo contener las lágrimas. La emoción le quebró la voz mientras sostenía el ramo de flores y respiraba como quien intenta comprender que aquello que soñó durante años finalmente estaba ocurriendo.

Tamara Rogouski, vestida con un largo vestido rojo brillante, una tiara y una banda que la identifica como "Miss Universe Argentina"

“Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras... Para mí esto es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo”, expresó conmovida frente al público.

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Y luego, en un gesto que resumió el espíritu que marcó toda su participación, se tomó unos segundos para dejarle unas palabras a sus compañeras: “Quiero agradecerle a todas las chicas. Fueron unas excelentes compañeras. ¡Muchas gracias!”.

La noche tuvo además otro reconocimiento especial: la joven también fue distinguida con el premio a “Mejor Rostro”, reafirmando el impacto que generó desde el inicio de la competencia.

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Tamara Rogouski, la recién elegida Miss Universo Argentina 2026, posa elegantemente en un deslumbrante atuendo blanco y plateado durante un evento.

Sin embargo, detrás de la corona hubo mucho más que maquillaje, vestidos de alta costura y pasarela. Ella llegó a este presente después de una vida construida con perseverancia. Trabaja como modelo desde los 12 años, desarrolló su carrera entre Argentina y Paraguay, es licenciada en marketing, coach ontológico y madre de Sophi, su pequeña hija, un detalle que volvió aún más simbólica su consagración: se convirtió en la primera madre en ganar Miss Universo Argentina.

Su victoria también tuvo un peso histórico para Misiones. La corona regresó a la provincia después de 68 años de espera, en una escena que despertó orgullo y emoción entre sus coterráneos.

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Durante la competencia, hubo un momento en el que el silencio se adueñó del teatro. Fue cuando Tamara tomó el micrófono y decidió hablarle directamente a los jóvenes. No desde el lugar de una reina de belleza, sino desde su experiencia de vida.

Tamara Rogouski, elegida Miss Universo Argentina 2026, posa elegantemente con un vestido de gala decorado con pedrería plateada y detalles celestes.

“A los jóvenes quiero decirles algo que aprendí en la vida. Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Y como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien”, comenzó.

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Y continuó con un mensaje que terminó convirtiéndose en una declaración de principios: “No estoy acá solo por mi sueño, sino también para recordarles que ustedes también pueden cumplir los suyos. No esperen el momento perfecto, empiecen hoy. Porque yo sí creo en una juventud con compromiso, capaz de dejar una huella en este mundo”. La ovación fue inmediata.

Detrás de esa imagen impecable también estuvo el trabajo de su estilista, Jorge Ramírez, quien acompañó el proceso completo de preparación y compartió unas palabras cargadas de emoción luego de la coronación.

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Tamara Rogouski, Miss Universo Argentina 2026, posa con su estilista Jorge Ramírez, luciendo su corona, banda y un ramo de flores, en un evento con fondo rojo.

“Hoy no solo llevás una banda. Llevás una historia, una voz y el compromiso de representar con propósito”, escribió. Y agregó: “Hay momentos que una foto nunca termina de explicar. Porque detrás de esta corona hubo horas de trabajo, conversaciones difíciles, preparación, confianza, lágrimas, aprendizajes y una decisión constante de crecer desde adentro hacia afuera”.

Ramírez también reveló que esta vez su rol trascendió el maquillaje y el vestuario: “Me comprometí con el proceso completo, con cada detalle, con acompañar, sostener y ayudar a construir una versión que no solo se viera increíble… sino que se sintiera segura de quién es”.

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La definición se realizó este lunes 25 de mayo por la noche, con conducción de Giuliano Fessia, en una gala que reunió glamour, emoción y expectativa. Allí, Tamara Rogouski se convirtió oficialmente en la sucesora de Aldana Masset, la cantante y modelo entrerriana que había representado al país en Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia.

Tamara Rogouski, elegida Miss Universo Argentina 2026, posa sonriente con una banda y una bandera en un aeropuerto, lista para representar a su país.

Horas antes de la gran final, quizás presintiendo que algo inolvidable estaba por ocurrir, Tamara había escrito en sus redes sociales: “Estoy viviendo algo que esperé durante tantos años y lo más lindo es poder compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarme en este sueño”.

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Y tal vez esa frase terminó resumiendo todo. Porque algunas coronas no llegan solamente para distinguir belleza. Algunas llegan para confirmar historias de perseverancia, de transformación y de fe. Y en esa noche brillante y eterna del Metropolitan Tamara Rogouski entendió que los sueños, a veces, sí encuentran el momento exacto para hacerse realidad.