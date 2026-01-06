5 hábitos avalados por la ciencia que pueden ayudarte a ser una mejor persona

Especialistas recomiendan cinco hábitos sencillos y respaldados por la ciencia para mejorar el bienestar personal y fortalecer las relaciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comienzo de un nuevo año representa para muchas personas la oportunidad de reflexionar sobre sus hábitos y establecer metas que permitan crecer y mejorar en distintos ámbitos de la vida. Sin embargo, la noción de convertirse en una mejor persona suele estar rodeada de creencias que asocian el cambio con transformaciones radicales o la búsqueda de una perfección inalcanzable.

Frente a esta perspectiva, diversos especialistas y fuentes de prestigio internacional coinciden en que el avance personal más efectivo y duradero se logra a partir de pequeñas acciones cotidianas, sostenidas en el tiempo y enfocadas en el bienestar integral.

Los expertos de GQ, junto a instituciones como Mayo Clinic, han reunido cinco hábitos sencillos, validados por la ciencia, que pueden fortalecer el bienestar general y mejorar la calidad de las relaciones personales. Estas prácticas no exigen sacrificios extremos ni cambios drásticos, sino que invitan a actuar con constancia y realismo:

1. Abandonar el perfeccionismo

El primer hábito apunta a dejar atrás el perfeccionismo. Según BBC y especialistas de Mayo Clinic, la búsqueda constante de perfección suele estar vinculada a niveles elevados de ansiedad, depresión e insomnio. Esta presión autoimpuesta puede generar insatisfacción crónica y dificultar el avance en proyectos personales o profesionales.

Especialistas recomiendan cinco hábitos sencillos y respaldados por la ciencia para mejorar el bienestar personal y fortalecer las relaciones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan establecer metas alcanzables y realistas, permitiendo que los errores sean vistos como parte del proceso de crecimiento. Esta perspectiva fomenta la autocompasión y permite aprender de cada experiencia, en lugar de castigar los propios desaciertos.

2. Practicar la escucha activa

El segundo hábito destacado es la escucha activa. Este tipo de comunicación implica prestar atención genuina a lo que expresan los demás, sin interrumpir ni emitir juicios apresurados. Los especialistas citados en GQ y Mayo Clinic coinciden en que la escucha activa es fundamental para fortalecer la empatía y la inteligencia emocional, cualidades que mejoran notablemente las relaciones interpersonales.

Esta práctica favorece la construcción de vínculos sólidos con colegas, amigos y familiares, y contribuye a una comunicación más auténtica, donde todas las partes se sienten valoradas y comprendidas.

3. Actuar según el propósito vital

Alinear las acciones diarias con el propósito vital incrementa la motivación y la satisfacción, facilitando la toma de decisiones coherentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer hábito consiste en alinear las acciones diarias con el propósito vital de cada persona. Lejos de acumular objetivos de manera indiscriminada, se trata de identificar qué motiva de verdad y utilizar esa razón como brújula para tomar decisiones.

Según Mayo Clinic y BBC, tener un propósito claro facilita el establecimiento de prioridades, mantiene la motivación y aporta mayor satisfacción en la vida cotidiana. Este enfoque ayuda a reducir el estrés y la sensación de vacío, ya que cada acción gana sentido y coherencia con los valores personales.

4. Reforzar con recompensas

El cuarto hábito se centra en instaurar un sistema de recompensas. Next Big Idea Club y Mayo Clinic señalan que asociar pequeñas gratificaciones a actividades importantes incrementa la motivación y la probabilidad de mantener nuevas conductas.

El refuerzo positivo mediante pequeñas recompensas tras alcanzar metas personales o profesionales contribuye a afianzar hábitos duraderos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplos concretos incluyen ver un episodio de una serie preferida después de hacer ejercicio, disfrutar una comida especial tras cumplir con una tarea desafiante o tomarse unos minutos de descanso como reconocimiento a un esfuerzo realizado. Los expertos de GQ remarcan que el refuerzo positivo es una de las estrategias más efectivas para dejar de postergar acciones beneficiosas y convertirlas en hábitos duraderos.

5. Priorizar los vínculos personales

Por último, priorizar los vínculos personales se posiciona como una de las recomendaciones científicas más sólidas. Un estudio demostró que las relaciones cercanas y de calidad son un factor clave para la felicidad y la longevidad.

La BBC y Mayo Clinic coinciden en que mantener amistades auténticas no solo protege la salud mental, sino que también fortalece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. La compañía de personas positivas y el apoyo mutuo en momentos difíciles son elementos esenciales para un bienestar pleno.

El entorno social y la elección de relaciones positivas juegan un papel fundamental en la construcción de un bienestar pleno y sostenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que integran el entorno influyen directamente en la vida diaria. Elegir y cuidar vínculos positivos se convierte, según los expertos de GQ, en uno de los pilares fundamentales del bienestar.

Adoptar estos cinco hábitos, basados en la sencillez y la constancia, permite transformar la calidad de las relaciones personales y potenciar el bienestar propio. Las pequeñas acciones, respaldadas por la ciencia y la experiencia clínica, ofrecen resultados tangibles para quienes desean crecer y disfrutar de una vida más plena, saludable y conectada con los demás.