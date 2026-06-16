Las 3 claves que transforman una reunión mundialista en una celebración saludable, según la ciencia

Una acogedora sala de estar presenta una mesa con una variedad de aperitivos, queso, embutidos y vino tinto, mientras se transmite un partido de la Copa Mundial de la FIFA en el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la fiesta del Mundial, las reuniones entre amigos y familiares en Argentina se caracterizan por abundantes comidas y bebidas, reflejando la pasión del evento. Sin embargo, estos encuentros pueden desplazar los hábitos saludables y aumentar el riesgo de excesos.

Disfrutar de las reuniones del Mundial sin descuidar la salud es posible si se opta por menús equilibrados, se miden las porciones y se buscan alternativas refrescantes a las bebidas azucaradas o alcohólicas.

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El descanso adecuado acompaña el ritmo de los partidos y sostiene el bienestar general. (Gemini)

El ambiente festivo impulsa el consumo de alimentos calóricos, grandes porciones y variedad de postres, lo que puede provocar cansancio y falta de concentración tras las comidas. En ese sentido, un editorial de Life and Health Network indica que los platos con exceso de grasas y calorías afectan la memoria y disminuyen la energía, por lo que recomienda ajustar las costumbres para favorecer el bienestar.

El seguimiento intensivo de los partidos y la permanencia prolongada frente a la pantalla pueden aumentar el riesgo cardiovascular, especialmente si se acompañan de ingestas frecuentes de alcohol, refrescos, picadas y alimentos altos en grasa, azúcar y sodio.

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Asimismo, el maestro César Iván Ayala Guzmán, académico de la Clínica de Nutrición de la Universidad Iberoamericana (IBERO), recomienda incorporar verduras frescas, como pepino o zanahoria, reducir el consumo de alcohol y optar por preparaciones menos grasosas para proteger el bienestar general durante el Mundial.

ULas pausas activas entre partidos reducen el sedentarismo prolongado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También sugieren realizar pausas activas entre partidos, levantándose y moviéndose, para contrarrestar el tiempo de sedentarismo prolongado y favorecer una mejor circulación sanguínea y nivel de energía.

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Al respecto, entidades como la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) han advertido en reiterados informes que durante los eventos deportivos de alta tensión emocional aumentan las consultas por eventos cardiovasculares agudos.

Si a la adrenalina del partido se le suma la ingesta masiva de sodio (que eleva la presión arterial de inmediato), el alcohol y el sedentarismo prolongado frente al televisor, se crea un escenario de alto estrés cardíaco.

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Las porciones moderadas ayudan a evitar malestares después de comer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moverse durante el entretiempo es una indicación médica clave para activar la bomba muscular de las piernas, mejorar el retorno venoso y reducir este impacto.

1. Cómo evitar el exceso de comida en reuniones del Mundial

El equipo editorial de Life and Health Network sugiere optar por arroz integral, pan de grano entero, legumbres y una amplia variedad de verduras para reemplazar los clásicos snacks hipercalóricos.

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Elegir frutas frescas como postre y servir porciones moderadas favorece la saciedad sin sobrecargar al organismo.

Las verduras frescas aportan opciones livianas para compartir en grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comenzar el día con un desayuno nutritivo a base de cereales integrales o tostadas de grano entero ayuda a controlar el apetito y reduce la tentación de picar entre horas. Incluir platos de vegetales coloridos o ensaladas en el menú contribuye a mantener una alimentación equilibrada, aun en el clima festivo.

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Estos ajustes en la selección de alimentos permiten disfrutar la celebración y, al mismo tiempo, evitar malestares asociados a comidas copiosas y poco saludables.

De acuerdo con las guías clínicas de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), reemplazar los snacks ultraprocesados por alimentos ricos en fibra (como verduras crudas y granos enteros) es la estrategia más efectiva para regular el apetito.

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Las preparaciones menos grasosas facilitan una digestión más ligera durante la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra ralentiza la digestión y, según la Asociación Americana de Gastroenterología (AGA), activa de forma natural las hormonas encargadas de enviarle al cerebro la señal de saciedad.

Esto estabiliza la energía y frena por completo el picoteo ansioso impulsado por los nervios del partido durante los 90 minutos de juego.

2. Opciones de bebidas saludables para las juntadas

Una hidratación adecuada es fundamental en toda ocasión festiva. Tomar suficiente agua natural durante las comidas y entre partidos ayuda a disminuir la necesidad de consumir bebidas alcohólicas o refrescos azucarados, opciones que suelen aparecer en estas reuniones.

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Las frutas reemplazan postres pesados sin perder el cierre dulce. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio aconseja elegir agua con gas, infusiones de hierbas —como el mate— o combinaciones de agua con frutas frescas como alternativas al alcohol y las bebidas con cafeína. El agua saborizada con cítricos y los líquidos naturales son opciones refrescantes que permiten brindar cuidando la salud.

Estas alternativas ayudan a evitar la deshidratación y favorecen una digestión más ligera, permitiendo disfrutar del Mundial de manera responsable. En este sentido, las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS) insisten en que la hidratación con agua es la estrategia más efectiva para moderar el consumo de alcohol.

La fiesta del Mundial se disfruta mejor con hábitos simples y sostenidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcohol es un potente diurético que deshidrata el organismo y satura las vías de desintoxicación del hígado. Alternar cada copa de alcohol o vaso de refresco azucarado con un vaso de agua pura, agua con gas o mate disminuye el ritmo de consumo, acelera la eliminación de toxinas y reduce drásticamente el malestar digestivo del día siguiente.

3. Descansar y moverse también es parte de la fiesta

El descanso insuficiente y la falta de movimiento pueden pasar desapercibidos en medio de la emoción del Mundial. Dormir poco o trasnochar durante los partidos afecta el sistema inmune y disminuye el rendimiento al día siguiente, según Life and Health Network.

Elegir opciones frescas suma variedad sin caer en excesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Priorizar el descanso adecuado y realizar actividad física regular, como una caminata de 10 minutos al aire libre, mejora el ánimo y reduce la fatiga. Estirarse o caminar entre partidos contrarresta el sedentarismo y previene el cansancio prolongado.

Participar junto a familiares y amigos en la promoción de hábitos saludables durante la celebración puede transformar la alegría del Mundial en la oportunidad de fortalecer el bienestar colectivo, generando nuevos recuerdos y tradiciones beneficiosas para todos.

Medir raciones reduce el cansancio posterior a las comidas abundantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar colectivo depende en gran medida del sueño: la Asociación Argentina de Medicina del Sueño resalta que la restricción crónica del sueño (dormir menos de las horas recomendadas debido a los horarios de los partidos o festejos) deprime la producción de citocinas, las proteínas que el sistema inmunológico utiliza para combatir infecciones.

Asimismo, la falta de descanso eleva los niveles de cortisol (la hormona del estrés) a la mañana siguiente, lo que despierta un deseo biológico incontrolable por consumir alimentos grasos y azucarados, saboteando los intentos de mantener hábitos saludables.