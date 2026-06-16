4 señales que indican quién asumió el rol de dador en una relación, según la psicología

Un grupo de empleados de oficina observa a dos colegas sentados aparte compartiendo un café y conversación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dar, ayudar y hacer favores suele leerse como una conducta recíproca: alguien te invita un café, vos devolvés el gesto. Sin embargo, un estudio reciente sugiere que esa expectativa de “devolver” no opera igual en todos los vínculos.

En relaciones entre iguales, la reciprocidad es la norma; pero cuando hay jerarquía o diferencia de rol (jefe–empleado, mentor–aprendiz, tío–sobrino), la mente tiende a asumir otra regla: quien dio primero es quien volverá a dar. Ese patrón, además, puede instalarse con un solo episodio y volverse el “nuevo normal” del vínculo.

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La idea no explica toda la complejidad de por qué alguien “siempre da” en la vida real (también influyen la personalidad, los límites y la historia personal), pero sí aporta un mecanismo social clave: la manera en que interpretamos el intercambio de favores depende del tipo de relación y del estatus relativo de las partes.

Reciprocidad: por qué funciona entre iguales y falla en relaciones con jerarquía

El estudio mostró que la expectativa de reciprocidad se debilitó en vínculos asimétricos incluso cuando había dinero real en juego - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de partida es simple: en vínculos simétricos (amistades, colegas del mismo rango, pares), suele esperarse un sistema de turnos. Si una persona paga hoy, se asume que la otra pagará la próxima vez. Esa lógica de “contabilidad” social sostiene muchas teorías sobre cooperación y normas de intercambio. La investigación resumida por StudyFinds señaló que esa regla cambia cuando el vínculo se percibe como asimétrico.

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En seis experimentos, los participantes evaluaron escenas cotidianas (pagar un café, cocinar para alguien, ceder una preferencia) y debieron anticipar quién sería generoso en el siguiente encuentro. El resultado fue consistente: cuando existía una diferencia de rango o rol, la expectativa de reciprocidad se debilitó y se impuso la expectativa de precedente: quien dio primero, volvería a dar. Incluso cuando hubo dinero real en juego, el patrón se sostuvo.

El hallazgo resultó relevante por dos motivos. En primer lugar, mostró que el “siempre doy y nunca recibo” no necesariamente responde a “mala suerte” o a vínculos desequilibrados por azar, sino a una dinámica de expectativas sociales: en relaciones con desigualdad de poder o rol, muchas personas no esperan —ni exigen— una devolución. En segundo lugar, explicó por qué la generosidad puede convertirse en una identidad dentro del vínculo. Según el estudio, un solo acto generoso puede “resetear” la expectativa: el cerebro interpreta esa conducta como una señal de cómo funciona la relación y la fija como norma.

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Precedente y “dar siempre”: cuándo se convierte en norma y qué señales mirar

El estudio mostró que la expectativa de reciprocidad se debilitó en vínculos asimétricos incluso cuando había dinero real en juego - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis del precedente ayuda a entender por qué una relación puede estabilizarse en un formato donde una parte da y la otra recibe sin que aparezca el “pago de vuelta”. La mente ahorra esfuerzo: llevar la cuenta de “quién debe qué” requiere atención y negociación implícita; en cambio, seguir un guion (quien dio, da otra vez) reduce fricción y mantiene el vínculo en un carril previsible.

Esto no significa que la persona que recibe sea necesariamente “aprovechadora”, ni que la que da sea “demasiado buena”: puede ser que ambas estén actuando según una norma social no declarada que sostiene el orden del vínculo.

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En relaciones jerárquicas, la dirección del dar puede consolidar el sentido de roles: el jefe que invita, el mentor que presenta contactos, el familiar mayor que paga; pero el estudio también sugiere que el flujo puede ir “hacia arriba”: si alguien de menor rango hace un favor primero, la expectativa puede quedar fijada en que esa persona seguirá haciéndolo.

En la vida cotidiana, hay señales que suelen acompañar este patrón:

Siempre una sola persona es quien organiza, paga, resuelve, recuerda fechas o sostiene emocionalmente. Siempre una sola persona asume el costo constante de tiempo, dinero o energía, y no solo en gestos puntuales. Cuando esa persona deja de dar, el vínculo se distancia o aparece incomodidad, lo que indica que su rol de quien aporta era parte del acuerdo tácito. La otra persona agradece, pero no compensa; el agradecimiento está presente, pero no se traduce en acciones.