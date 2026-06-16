Cómo nació “LADIEZ”, la fiesta que recrea una cancha argentina en distintos países del mundo

LADIEZ nació por iniciativa del DJ Gastón Toloza para llevar una fiesta argentina con música, banderas y cultura futbolera a distintos países del mundo

La fiesta argentina del Mundial llegó a distintos países con una propuesta que reúne música nacional, banderas y costumbres vinculadas al fútbol argentino. El proyecto nació por iniciativa del DJ Gastón Toloza con el objetivo de llevar una experiencia inspirada en la pasión argentina a ciudades de Asia, Europa, Oceanía y América. La iniciativa busca recrear el clima de una cancha y de un club de barrio para públicos de diferentes culturas.

Toloza explicó en Infobae Al Amanecer que el proyecto surgió después de más de dos décadas de trabajo en la música y de una red de contactos construida en la producción de espectáculos. Según contó, el objetivo siempre fue recorrer el mundo con una propuesta vinculada con la identidad argentina.

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El DJ señaló que la marca elegida fue “La 10” por una expresión habitual entre los argentinos. “Se nos ocurrió La 10. Es un latiguillo argentino. Ponete La 10. Es algo muy nuestro”, afirmó durante la entrevista.

La fiesta LADIEZ busca recrear el clima de una cancha argentina y de un club de barrio para públicos de Asia, Europa, Oceanía y América (Instagram)

La propuesta combina música, fútbol y cultura argentina

Toloza indicó que la fiesta recrea el ambiente de un club de barrio. La producción instala banderas, camisetas y telas de grandes dimensiones para generar una experiencia similar a la de un estadio argentino. “Esto sería como la recreación de una fiesta de club de barrio. La gente cuando ve eso es como entrar a un estadio argentino”, expresó.

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El organizador explicó que la selección musical incluye únicamente artistas argentinos. La propuesta incorpora canciones de distintos géneros para representar la diversidad cultural del país. “Pasamos solamente música argentina. También tenemos géneros musicales increíbles. Desde Bizarrap, pasando por cuarteto y rock. También es una difusión de la cultura”, sostuvo Toloza.

El creador de la iniciativa detalló que la fiesta recorrió Egipto, Rusia, Turquía, Japón, Nueva Zelanda, Australia, China, Estados Unidos, México, Perú, Costa Rica y Cuba, entre otros destinos.

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El impacto de la pasión argentina en distintos países

El Dj aseguró que la respuesta del público extranjero supera sus expectativas. Según relató, muchas personas adoptan expresiones argentinas y muestran un fuerte interés por la cultura nacional.

También explicó que nunca antes se habían realizado fiestas argentinas en algunos de esos países. Recordó el caso de una persona en Cuba que viajó 300 kilómetros para entregarle un cuadro con el escudo argentino. “Nunca se había hecho fiesta argentina en Egipto, nunca se había hecho fiesta argentina en Japón, nunca se había hecho fiesta argentina en Cuba”, afirmó.

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Gastón Toloza explicó que eligió el nombre La 10 por una expresión habitual entre los argentinos ligada a la identidad argentina (Instagram)

El DJ también comparó las diferencias culturales con Japón. Relató que durante los festejos deportivos los hinchas esperan la luz verde del semáforo para ocupar la calle y luego regresan a la vereda cuando cambia la señal. “Festejan cuando frena el semáforo”, resumió Toloza al describir esa conducta.

El organizador agregó que en varios países el público se sorprende por la forma en que los argentinos viven el fútbol incluso sin la presencia de los jugadores. “Venían y me decían: ‘¿Acá no están los jugadores?’. Estamos ocho horas alentando a nosotros. El show es la gente”, expresó.

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Bangladesh, el próximo gran objetivo

Toloza confirmó que trabaja junto con la Embajada Argentina para llevar la fiesta a Bangladesh. Explicó que ya hubo varios intentos y manifestó su intención de concretar el proyecto. “Estamos tratando de cerrar ir a Bangladesh. Ya lo estábamos hablando con la Embajada Argentina”, indicó.

El DJ recordó que el vínculo entre Bangladesh y la Selección Argentina convirtió al país asiático en un destino de interés para la propuesta cultural. “Somos la selección de ellos. Es increíble lo que se vive ahí”, señaló.

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El organizador también explicó que la logística cambia según cada país. La disponibilidad de bebidas alcohólicas representa uno de los principales desafíos para mantener la experiencia completa. “En Egipto no hay fernet. Tuvimos que llevar para que la gente pruebe lo que es el fernet”, relató.

Sobre la gastronomía, sostuvo que la presencia de comunidades argentinas facilita la preparación de comidas típicas. Además, destacó que la carne argentina y otros productos nacionales tienen presencia en numerosos mercados internacionales.

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Finalmente, Toloza explicó que el valor de las entradas depende de las condiciones económicas y regulatorias de cada país. Recordó que algunas ediciones fueron gratuitas y que otras tuvieron precios adaptados al poder adquisitivo local. “No tenemos un precio fijo. Va variando según el país”, concluyó.

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