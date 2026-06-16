Las marcas de lujo se enfrentan a un rival inesperado: sus propios clásicos

El mercado vintage crece como nueva vía de distinción y autenticidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída de cerca de un 10% en las ventas de carteras de lujo desde los máximos alcanzados en 2023 refleja una transformación en las prioridades de los consumidores, que muestran un creciente interés por el mercado de segunda mano y los artículos vintage. Este escenario lleva a grandes casas de moda como Hermès y Chanel a reconsiderar sus estrategias, según informa el Wall Street Journal.

Las ventas de bolsos de lujo han disminuido casi un 10% respecto a su punto máximo de 2023, lo que representa una pérdida de aproximadamente USD 8 mil millones. Esta caída se relaciona con la saturación del mercado, el alza de precios y la preferencia de los jóvenes por productos vintage y de segunda mano.

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Al mismo tiempo, crecen las plataformas digitales dedicadas a estos artículos, donde las búsquedas de bolsos vintage aumentaron un 131% en mayo frente al mismo mes del año anterior.

Las ventas de carteras de lujo retroceden cerca de 10% desde el pico de 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descenso en la demanda se explica por varios factores. La saturación del mercado y la visibilidad que otorgan las redes sociales han afectado la percepción de exclusividad de modelos emblemáticos como el Hermès Birkin o el Chanel Classic Flap.

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Expertos citados por el medio señalan que la promesa de singularidad representa el principal atractivo de estos productos, pero la sobreexposición ha reducido ese valor distintivo.

Cambios en las preferencias de los consumidores de carteras de lujo

La sobreexposición en redes reduce la percepción de exclusividad de los modelos icónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Luca Solca, analista de Bernstein, “lo que se vende es la promesa de exclusividad. Todo aquello que genera visibilidad no es necesariamente bueno”, declaró al medio.

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Silvia Bellezza, profesora de la Universidad de Columbia, destaca que “comprar ropa vintage se está convirtiendo en un nuevo símbolo de estatus”, impulsando la valoración de la originalidad y la calidad frente a la producción masiva. Por su parte, Perrine Desmichel, profesora de la ESCP Business School de París, añade que los consumidores más jóvenes desean “consumir símbolos de estatus”.

La facilidad de acceder a imágenes y productos que antes eran exclusivos, sumada a la opción de adquirir bolsos con historia en el mercado de segunda mano, ha modificado el comportamiento de las nuevas generaciones. Buscan distinción y autenticidad, distanciándose de la estandarización que domina el consumo de lujo actual.

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La promesa de singularidad se convierte en el valor central que se disputa en el lujo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta de las marcas de lujo ante el nuevo escenario

Las marcas han apostado por reducir la oferta de nuevos modelos. Entre 2023 y 2025, lanzaron un 80% menos de bolsos en comparación con el periodo 2016-2019, según Bain & Company. Chanel, por ejemplo, ha renovado el 74% de su catálogo con diseños innovadores y ha generado una respuesta entusiasta, con modelos agotados que alcanzan altos precios en plataformas de reventa.

Firmas como Hermès, Saint Laurent y Bottega Veneta continúan apoyándose en sus modelos más reconocibles para mantener sus ingresos. El año pasado, los bolsos Birkin y Kelly representaron el 44% de las ventas de Hermès; Saint Laurent y Bottega Veneta lograron el 65% y el 77% respectivamente, de acuerdo con cifras citadas por el Wall Street Journal.

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El Hermès Birkin mantiene su peso como símbolo de estatus, pero su visibilidad creciente tensiona la idea de exclusividad.(Hermes)

Además de su valor simbólico, estos accesorios resultan esenciales para captar nuevos compradores y mejorar la rentabilidad por metro cuadrado en tiendas.

Las marcas consideran la innovación y la actualización de sus catálogos como medidas clave para responder al giro del mercado, aunque enfrentan la presión de mantener la relevancia en un contexto de demanda cambiante.

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Desafíos y oportunidades para la industria del lujo

Chanel renueva su catálogo y busca recuperar deseo con diseños innovadores que se agotan y luego sostienen precios altos en plataformas de reventa. (Chanel)

El ajuste ha impactado en los mercados financieros: desde principios de 2024, empresas como Kering y Hermès registraron caídas promedio del 27% en sus acciones. El verdadero reto consiste en adaptarse a un perfil de cliente que privilegia la autenticidad y la historia, en lugar de adquirir versiones repetidas de productos ya conocidos.

Aunque la industria del lujo ha superado crisis similares en el pasado, la actual exige nuevas estrategias. Las marcas deben encontrar el equilibrio entre innovación y tradición para conservar la lealtad del consumidor, en un entorno donde la distinción se negocia ahora también en el mercado vintage.

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Las casas de lujo encaran la paradoja de competir con la fascinación creciente por sus propias creaciones del pasado. En este contexto, sus colecciones anteriores emergen como adversarias inesperadas, obligando a las marcas a redefinir las fronteras de la exclusividad y la innovación, como concluye el Wall Street Journal.