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La batalla invisible entre los algoritmos y la autenticidad del gusto personal

Expertos y usuarios sostienen que la promesa de personalización termina produciendo patrones repetidos, con elecciones culturales cada vez más guiadas por datos y menos por curiosidad o hallazgos inesperados

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Una impresora de oficina grande expulsa una larga hoja de papel con tres ilustraciones de acuarela de mujeres vestidas con ropa de moda en un entorno de oficina.
La promesa de personalización convive con una sensación creciente de uniformidad cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de que los algoritmos han derribado el gusto personal crece entre expertos y usuarios digitales. Mientras las plataformas prometen personalización, en la práctica predominan la uniformidad y la fatiga cultural, según análisis y testimonios reunidos por The Guardian.

Los algoritmos y la inteligencia artificial han reformulado el gusto individual, reemplazando los procesos de descubrimiento social o personal por consumos preseleccionados. Así, la mayoría de las personas circula por contenidos, listas y tendencias ajustadas según sus propios datos o los de otros.

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Esto provoca la desaparición de la espontaneidad y dificulta distinguir entre preferencias reales e influencias automatizadas. Para el medio citado, esta situación genera monotonía y pone en duda la autenticidad de las elecciones culturales.

Una mujer con ropa deportiva hace ejercicio frente a un aro de luz con un teléfono, un tapete de yoga y bandas de resistencia en un apartamento luminoso.
El descubrimiento espontáneo se reemplaza por consumos preseleccionados según datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el gusto personal ha pasado de ser una construcción libre y variada a adoptar patrones dictados por plataformas digitales. Esta transformación responde a la búsqueda de maximizar el tiempo de permanencia, lo que reduce la posibilidad de formar preferencias propias y fomenta la homogeneización a través de redes sociales y comercio electrónico.

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La uniformidad de las microtendencias en redes sociales

El surgimiento de microtendencias ha creado saturación visual y cultural, reduciendo el espacio para la creatividad. Jóvenes y adultos perciben que la originalidad se ve desplazada por una rápida sucesión de estilos similares, especialmente en la moda y la música.

jóvenes adolescentes utilizan el celular, siendo una adicción incontenible, hiperconectividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las microtendencias aceleran la saturación visual y reducen el margen para la creatividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testimonios recogidos en el mercado de Portobello Road, Londres, reflejan cómo la presión por replicar patrones afecta incluso a quienes buscan alternativas vintage. Ione Gamble, directora de la revista alternativa Polyester, señala que las presiones externas definen los gustos de las personas, dificultando la formación de preferencias propias.

La abundancia de opciones y la velocidad de las tendencias, como el “CBK-core” o las estéticas efímeras en TikTok, han reducido el margen para cultivar un gusto auténtico. Helena, una joven estilista entrevistada por The Guardian, resume la incertidumbre: “¿He sido influida o realmente esto es lo mío?”, expresión que simboliza la dificultad actual para identificar la autenticidad en el mundo digital.

Inteligencia artificial y el auge de la “taste-washing”

Primer plano de una persona sonriendo, sosteniendo una cámara instantánea blanca con detalles de color y una foto recién impresa con el marco en blanco.
El regreso a prácticas analógicas expresa un deseo de control sobre las preferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial no solo cambió la forma de consumir, sino que ha convertido el gusto personal en un valor estratégico para las empresas tecnológicas.

El fenómeno conocido como “taste-washing”, documentado por el medio, designa la estrategia de las grandes tecnológicas para asociarse con tendencias culturales. De este modo, buscan humanizar la automatización y reforzar su papel en la cultura digital.

La viralización artificial y la espectacularización de estilos, sumadas a la difusión de contenidos generados por IA —que ya representan el 71% de las imágenes publicadas en línea—, aumentan la distancia entre consumo y autenticidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Boletines independientes y espacios sin algoritmos reactivan la curaduría humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Críticos del sector advierten que este ciclo perpetúa la pérdida de creatividad y la confusión identitaria. Algunas voces, como la de Erin Wylie, editora y exploradora de diseño, citada por The Guardian, proponen frenar el consumo como única vía para recuperar el sentido propio del gusto.

Cómo recuperar el gusto personal fuera del algoritmo

Las reacciones a la homogeneización digital han impulsado la búsqueda de alternativas fuera de los algoritmos. Plataformas independientes, consumo analógico y prácticas que limitan deliberadamente las opciones surgen como espacios de recuperación de la creatividad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las limitaciones voluntarias en la elección aparecen como método para recuperar identidad y criterio propio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vuelta a mercados vintage o la búsqueda de inspiración fuera de internet, como los referentes personales o familiares, constituyen ejemplos de resistencia. El crecimiento de boletines independientes y de sitios que excluyen algoritmos —como plataformas de recomendaciones o reseñas — evidencia el interés por la descentralización y la curaduría humana.

No obstante, especialistas citados por el medio enfatizan que las alternativas también pueden replicar dinámicas mercantiles si los prescriptores obtienen beneficios por sus sugerencias.

En este contexto, la escritora y especialista en diseño, Wylie, plantea que aplicar limitaciones voluntarias en la selección y fomentar la contemplación creativa pueden ayudar a definir las propias preferencias; en su caso, vestir ropa negra durante un mes fue un experimento útil para reconectar con su identidad.

Bodegón cenital de auriculares, una camiseta negra de banda, entradas de concierto, un cuaderno abierto con notas, bolígrafos y una radio vintage sobre una mesa de madera.
El regreso a mercados vintage se convierte en una salida a la uniformidad de las microtendencias digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La observación de expertos, incluida Gamble, indica que el regreso a medios físicos y experiencias analógicas manifiesta un deseo de autenticidad. Jóvenes que redescubren vinilos, revistas antiguas o cámaras fotográficas buscan distanciarse de la inmediatez algorítmica y de las microtendencias efímeras.

Aunque los algoritmos y la inteligencia artificial han reducido la autonomía sobre lo que nos atrae culturalmente, el interés por alternativas no algorítmicas crece. Quienes buscan restablecer su creatividad apuestan por el consumo consciente, la exploración fuera de línea y la construcción de referentes propios, alejados de automatismos.

El principal desafío sigue siendo discernir entre lo que surge de la repetición digital y aquello que responde a una elección genuina. Para los expertos consultados por The Guardian, recuperar el gusto personal exige tiempo, creatividad, cuestionamiento constante y una dosis de distancia crítica ante el bombardeo incesante de tendencias y recomendaciones.

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