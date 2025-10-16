Tendencias

5 ejercicios para reducir la grasa lateral, fortalecer el abdomen y proteger la espalda

El entrenador Matt Roberts, en diálogo con The Telegraph, indicó que esta rutina activa el core, aumenta la estabilidad y refuerza la zona media, disminuyendo el riesgo de lesiones

Por Dante Martignoni

Guardar
La alimentación adecuada es clave
La alimentación adecuada es clave para reducir la grasa abdominal y mejorar la salud global (Crédito: Freepik)

La acumulación de grasa abdominal es una de las preocupaciones físicas más frecuentes. Mejorar la alimentación representa, según el entrenador Matt Roberts, el primer paso para reducirla.

El objetivo va más allá de la apariencia: fortalecer la zona central optimiza la función corporal mediante una rutina que permita el desarrollo de la musculatura profunda. Buscar solo un “six-pack” sin un enfoque integral del core puede causar desequilibrios musculares, con impacto negativo en la postura, la columna y la pelvis.

El recto abdominal inferior integra un músculo esencial para la fuerza global, pero aislar esa zona resulta insuficiente para dotar de estabilidad funcional. El core es un conjunto que incluye oblicuos, transverso abdominal y lumbares, encargados de estabilizar la columna y permitir movimiento eficiente.

Roberts destacó a The Telegraph que entrenar el abdomen debe realizarse sobre todo el complejo pélvico-lumbar, con ejercicios que activen simultáneamente varias regiones.

Abdominales visibles y composición corporal

Para definir los abdominales es necesario alcanzar un porcentaje de grasa corporal específico: los hombres requieren entre 10% y 12% y las mujeres se sitúan entre 16% y 19%. Aunque parecen cifras difíciles, el entrenador británico afirmó que se logran con dieta controlada y ejercicios adecuados.

Mejorar el core también contribuye
Mejorar el core también contribuye al suelo pélvico, el control de la vejiga, el rendimiento deportivo y el aumento de la fuerza general (Crédito: Freepik)

Los músculos centrales se activan de forma conjunta, por lo que trabajar solo un segmento es ineficaz. El fortalecimiento global del core incrementa la estabilidad, favorece la movilidad, protege la columna vertebral y facilita las actividades cotidianas.

Los 5 ejercicios más eficaces para el core y los abdominales inferiores

El entrenador de celebridades propuso a The Telegraph los siguientes ejercicios, con sus beneficios principales:

1. Dead bugs

Este ejercicio fortalece el core profundo, especialmente el transverso abdominal, en vez de limitarse a los músculos superficiales. Se realiza acostado boca arriba, con brazos extendidos hacia el techo y piernas en ángulo de 90 grados, bajando alternadamente un brazo y la pierna contraria, siempre con la espalda baja apoyada.

Los dead bugs fortalece el
Los dead bugs fortalece el core profundo y protege la zona lumbar mediante movimientos controlados que activan abdominales, oblicuos y músculos estabilizadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios:

  • Se recomiendan dos o tres series de veinte a treinta repeticiones por cada lado.
  • Fortalece el core profundo, clave para una base estable.
  • Protege la zona lumbar, ya que no se depende del impulso y se evita la tensión en la espalda.

2. Abdominales McGill

Acostado boca arriba, con una pierna flexionada y otra extendida, se colocan las manos bajo la zona lumbar y se eleva suavemente la cabeza, los hombros y la parte superior de la espalda. Es esencial mantener la espalda baja neutra y no forzar el cuello.

Esta variación de los abdominales
Esta variación de los abdominales clásicos, entrena el núcleo de forma segura, manteniendo la alineación de columna y pelvis (Captura de video: YouTube)

Beneficios:

  • Realizar dos o tres series de diez a quince repeticiones por lado.
  • Fortalece el core sin generar compresión lumbar, lo que lo convierte en una alternativa segura a los abdominales tradicionales.
  • Mejora la alineación de columna y pelvis, protegiendo la espalda baja.
  • Logra una activación controlada y segura de los músculos abdominales.
  • Es un trabajo funcional que evita la sobrecarga lumbar que provocan otros movimientos.

3. Bola suiza (Stir the pot)

En posición de plancha sobre una pelota suiza, se sostienen los antebrazos en la pelota y se forman círculos pequeños con control, evitando cualquier movimiento de cadera o columna baja.

El Stir the pot mejora
El Stir the pot mejora la estabilidad y coordinación del core al desafiar los músculos profundos con movimientos circulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios:

  • Realizar dos o tres series de 15 a 30 repeticiones, en ambas direcciones.
  • Fortalece el core al activar el recto abdominal, el transverso, los oblicuos y los músculos profundos estabilizadores, como los erectores espinales, fundamentales para una columna neutral y fuerte.
  • La inestabilidad del balón potencia la estabilidad, útil para la vida diaria y para entrenamientos exigentes.
  • Previene lesiones gracias a la mejora del control pélvico y espinal.
  • Favorece la funcionalidad al fortalecer tanto los músculos centrales como la cintura escapular para una coordinación óptima.

4. Prensa de Pallof con banda

De rodillas, con el torso perpendicular al anclaje de una banda elástica que se sitúa a la altura del pecho, se sostiene la banda junto al pecho y se extiende hacia delante, resistiendo la tensión lateral.

Según Roberts, este ejercicio desarrolla
Según Roberts, este ejercicio desarrolla fuerza anti-rotacional y estabilidad del core, protegiendo la espalda baja y mejorando el rendimiento en movimientos funcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios:

  • Se recomienda realizar dos o tres series de diez a quince repeticiones por lado.
  • Desarrolla la fuerza del core y su capacidad anti-rotacional, ayudando a resistir movimientos rotatorios en tareas diarias y deportivas.
  • Reduce el riesgo de lesiones en espalda baja, caderas y rodillas gracias al fortalecimiento funcional del core.
  • Mejora el rendimiento deportivo, ya que la estabilidad y fuerza central potencian deportes que requieren giros, saltos o cambios de dirección.
  • Proporciona un trabajo integral del core al activar abdominales, oblicuos internos y externos y lumbares.
  • Favorece la postura adecuada y una alineación corporal correcta.
  • Es uno de los ejercicios más seguros y efectivos para el abdomen, evitando problemas que pueden surgir con otros movimientos como giros rusos o bicicletas.

5. Plancha lateral

Recostado de lado, con las piernas extendidas y apiladas y el antebrazo bajo el hombro, se elevan las caderas para formar una línea recta de cabeza a pies, manteniendo la tensión sin flexiones ni torsiones.

Este ejercicio tonifica oblicuos, hombros
Este ejercicio tonifica oblicuos, hombros y caderas, mejora el equilibrio y postura, y fortalece la zona media (Crédito: Freepik)

Beneficios:

  • Fortalece hombros, caderas y oblicuos, proporcionando estabilidad lateral.
  • Facilita la construcción de masa muscular abdominal real.
  • Mejora la postura corporal y protege la espina dorsal al reforzar los músculos que rodean la columna.
  • Es una alternativa segura, ya que minimiza el estrés lumbar respecto a los ejercicios de abdominales tradicionales.
  • Desarrolla balance y estabilidad, capacidades fundamentales para rutinas funcionales y la vida diaria.

Claves para la correcta activación del core

El entrenador resaltó al medio británico 3 principios esenciales para obtener los mayores beneficios:

  • Respirar profundo y contraer los músculos alrededor de la columna, como si estuviera por recibir un golpe en el abdomen.
  • Implementar el control pélvico activando el core profundo, caderas y glúteos, acercando la pelvis a las costillas.
  • Ejecutar los movimientos de forma lenta y precisa para optimizar la activación muscular y evitar compensaciones.

Temas Relacionados

EjercicioGrasa abdominalAbdomenBienestarRutinaEstabilidad corporalPosturaMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Científicos descifran prácticas sociales de hace 5.000 años a partir de un misterioso objeto

Una sustancia elaborada con resina de abedul permitió a un equipo internacional de investigadores recuperar información genética y química de antiguas comunidades agrícolas europeas

Científicos descifran prácticas sociales de

Día Mundial de la Alimentación: enfermedades y sobrepeso en aumento, el desafío argentino para una vida saludable

Tanto la obesidad como la carencia de nutrientes esenciales afectan la salud de la población y preocupan a los especialistas, quienes aseguran que modificar hábitos alimenticios requiere una combinación de decisiones individuales, cambios en políticas públicas y acceso garantizado a productos saludables

Día Mundial de la Alimentación:

Día Mundial del Pan: cinco recetas imperdibles para preparar en casa

Con opciones tradicionales y variantes innovadoras, la panificación ofrece sabores y texturas para todos los gustos. Aquí, una selección de propuestas

Día Mundial del Pan: cinco

Trauma, consentimiento y memoria: la idealización del agresor como herida oculta de la violencia

Bajo apariencias de cuidado o protección, la influencia del abusador puede moldear interpretaciones y emociones. Esta dinámica deja marcas profundas

Trauma, consentimiento y memoria: la

La maldición del hombre mono: la explicación biológica de por qué sufrimos, según Emiliano Bruner

En La Fórmula Podcast, el investigador y divulgador, repasó los puntos más relevantes de su libro La maldición del hombre mono y explicó cómo nuestra capacidad de imaginar pasado y futuro es, a la vez, un don evolutivo y una fuente de sufrimiento. También destacó la importancia de entrenar la atención para transformar esa inquietud crónica y cómo la práctica meditativa puede ofrecer una alternativa profunda al malestar humano

La maldición del hombre mono:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién era el histórico referente

Quién era el histórico referente de la UCR de Misiones que murió tras descompensarse en vivo durante un debate

Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados

Capturaron a cinco miembros de la banda que robó tres casas en una hora en Avellaneda y Lanús

Con penas de hasta 10 años, condenaron a los penitenciarios de Salta acusados de corrupción

Llaryora y Pullaro defendieron la propuesta de Provincias Unidas: “No queremos otro fracaso de la Argentina”

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo con más de 300 drones y 37 misiles contra cinco regiones de Ucrania

EEUU condenó los ataques con explosivos en Ecuador y reafirmó su apoyo a la lucha “para erradicar el crimen organizado”

Estados Unidos instó al Gobierno de Japón a detener la importación de energía rusa

Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Estados Unidos planea implementar una fuerza internacional para estabilizar la seguridad en la Franja de Gaza

TELESHOW
Un reencuentro que terminó en

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación

Gastón Soffritti: “Mis papás nunca pudieron leer mi libro”

Griselda Siciliani deslumbró con un osado look en el programa de Pergolini y adelantó la tercera temporada de Envidiosa