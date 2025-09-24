Tendencias

Baños de hielo: cuánto tiempo sugieren los expertos permanecer en el agua fría

Cleveland Clinic y Mayo Clinic advierten que quienes padecen afecciones cardíacas, hipertensión, diabetes o neuropatía periférica deben buscar orientación profesional antes de practicar inmersión en agua fría para evitar complicaciones graves

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El auge de los baños
El auge de los baños de hielo responde a la búsqueda de bienestar más allá del deporte profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen de atletas profesionales sumergidos en bañeras repletas de hielo después de una competencia se volvió una práctica común, pero la tendencia ha salido del ámbito deportivo y ahora atrae también al público general.

La inmersión en agua fría promete beneficios como la recuperación muscular y la mejora del estado de ánimo. Sin embargo, los especialistas advierten que los riesgos aumentan cuando se ignoran las recomendaciones sobre tiempo y temperatura.

Según Cleveland Clinic, un baño de hielo implica una inmersión breve y controlada en agua a muy baja temperatura, habitualmente después de la actividad física. El Dr. Dominic King, especialista en medicina deportiva de la institución, señala que se puede preparar en casa llenando una bañera hasta la mitad con agua fría y añadiendo tres bolsas grandes de hielo comercial, o utilizando recipientes pequeños para aplicar la técnica en zonas localizadas.

El atractivo de los baños de hielo se basa en sus potenciales efectos fisiológicos y psicológicos. De acuerdo con especialistas de Women’s Health, el agua fría estimula el sistema nervioso simpático y provoca la liberación de adrenalina, serotonina y dopamina, neurotransmisores vinculados con el bienestar.

La inmersión en agua fría
La inmersión en agua fría promete beneficios como recuperación muscular y mejora del estado de ánimo, pero requiere precaución médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el deporte, Cleveland Clinic indica que los baños de hielo alivian los músculos adoloridos y disminuyen la hinchazón al contraer los vasos sanguíneos y reducir el flujo sanguíneo. Algunas personas mencionan mejoras en la concentración y el sueño, aunque la evidencia de estos efectos es sobre todo anecdótica.

¿Cuánto tiempo se recomienda permanecer en el agua helada?

El tiempo de exposición y la temperatura son determinantes para la seguridad y los posibles beneficios de los baños de hielo. Tanto Cleveland Clinic como Mayo Clinic coinciden en que los principiantes deben comenzar con baños de entre tres y cinco minutos, en aguas a una temperatura de 10 a 15℃.

Para quienes tengan más experiencia, el rango puede reducirse a temperaturas de 4 a 10℃, siempre sin superar los cinco minutos de inmersión.

Expertos advierten sobre los riesgos
Expertos advierten sobre los riesgos de los baños de hielo si se ignoran las recomendaciones de tiempo y temperatura

Mayo Clinic recomienda iniciar con exposiciones muy breves, de 30 segundos a un minuto, y solo aumentar el tiempo de manera gradual, sin exceder los 10 minutos en total, incluso para personas entrenadas. Ambas instituciones subrayan la importancia de medir siempre la temperatura del agua antes de sumergirse y de finalizar la práctica ante cualquier signo de malestar, para evitar riesgos como la hipotermia o problemas cardiovasculares.

Riesgos y advertencias a considerar

Aunque los baños de hielo pueden proporcionar alivio muscular y bienestar, no están exentos de riesgos. Cleveland Clinic y Mayo Clinic advierten que personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, neuropatía periférica o problemas de circulación deben consultar a un médico antes de practicar inmersión en agua fría.

Entre los riesgos más serios se encuentran la hipotermia, el daño nervioso, la congelación, dificultades respiratorias y el estrés cardiovascular. La exposición excesiva puede llevar a la pérdida de control motor, calambres, desmayos e incluso poner en peligro la vida. Además, Mayo Clinic advierte que para los atletas la inmersión diaria puede interferir con el desarrollo muscular, ya que el frío inhibe ciertos procesos celulares cruciales para la adaptación física.

La clave para practicar baños
La clave para practicar baños de hielo de forma segura es la prudencia, la supervisión médica y conocer los propios límites (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes opten por probar esta técnica, las principales recomendaciones de los especialistas son: empezar con temperaturas moderadas y tiempos cortos, incrementar gradualmente la exposición y estar atentos a señales de malestar.

Evitar aguas con corriente, contar con toallas y ropa seca a mano, y nunca practicar la inmersión en soledad son precauciones esenciales. Consultar siempre con un profesional de la salud cuando existan condiciones médicas previas o dudas sobre la seguridad es indispensable. La clave está en la prudencia y en conocer los propios límites para evitar complicaciones que pueden comprometer la salud.

Temas Relacionados

Baños de hieloInmersión en agua fríaRecuperación muscularCleveland ClinicMayo ClinicBienestarEstado de ánimoipoterminaWOmen´s HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Harvard reveló cuáles son las cualidades esenciales para alcanzar el éxito

Un análisis publicado por GQ, basado en investigaciones de expertos de la institución académica de Cambridge, enumera los rasgos claves para lograr grandes metas y explica cómo aplicarlos a cualquier objetivo personal o profesional

Harvard reveló cuáles son las

Entrenamiento de fuerza: cómo lograr resultados en solo 20 minutos, dos veces por semana, según un experto

El Dr. Milo Wolf explicó a The Independent que es posible potenciar músculos, articulaciones y sistema metabólico mediante sesiones breves y bien planificadas, optimizando la eficiencia del tiempo invertido y combinando ejercicios clave que trabajan todo el cuerpo de manera equilibrada

Entrenamiento de fuerza: cómo lograr

Las 6 “green flags” para construir una relación amorosa saludable

Conocer estos indicadores positivos puede ser muy importante para armar un vínculo afectivo con otra persona. Cuáles son y qué tener en cuenta

Las 6 “green flags” para

Hombre descubre que un niño tomó a su perro para montar una atracción casera donde cobra por acariciarlo

El pequeño montó su negocio en la calle, donde cobra tres dólares por cada persona que desee acariciar a su canino

Hombre descubre que un niño

Virus del papiloma humano: síntomas, riesgos y prevención, según una especialista

En una nueva edición de El Puente, la experta en infectología Florencia Cahn abordó los factores clave detrás del VPH, cómo y a quiénes afecta, y las medidas que la ciencia recomienda para evitar sus complicaciones

Virus del papiloma humano: síntomas,
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuáles son los documentos válidos

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en las elecciones 2025?

Engañaron a una jubilada, se hicieron pasar por su hija y se robaron 10 mil dólares

La ex modelo y los otros tres hombres detenidos por traficar marihuana desde Bolivia a Salta irán a juicio oral

Calendario 2025: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

El novio de Rocío Collado, la docente asesinada en Mendoza, continuará detenido a la espera de nuevas pericias

INFOBAE AMÉRICA
Rusia amenazó a Ucrania con

Rusia amenazó a Ucrania con un escenario militar “aún más grave” si Kiev mantiene su rechazo a negociar

El supertifón Ragasa obliga a evacuar a cerca de dos millones de personas en China tras su paso mortal por Taiwán y Filipinas

TikTok recopiló datos sensibles de cientos de miles de niños canadienses y los usó para fines comerciales

La defensa de Bolsonaro pidió a la Corte Suprema de Brasil el fin de su prisión domiciliaria y de todas las medidas cautelares

Polémica en Brasil: Río de Janeiro otorgará un bonus económico a policías que “neutralicen” a presuntos criminales

TELESHOW
David Garrett, el violinista más

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No satura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos