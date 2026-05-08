Receta de budín de pera y chocolate, rápida y fácil

El perfume de pera y chocolate recién horneados transforma cualquier casa en un refugio cálido. Hay algo en esa combinación que despierta recuerdos y abre el apetito, sobre todo en tardes frescas o lluviosas. La textura húmeda y el contraste entre lo frutal y lo intenso del chocolate logran un equilibrio perfecto, invitando siempre a ese “un pedacito más”.
En Argentina, el budín de pera y chocolate es de las opciones preferidas para meriendas familiares, picnics y reuniones improvisadas. Es muy apreciado por su practicidad: no requiere utensilios especiales y se disfruta tanto tibio como frío, ideal para aprovechar peras maduras y ese chocolate que nunca falta en la alacena. Además, es una receta elegida por quienes buscan una alternativa casera y rápida para agasajar invitados o resolver un antojo dulce sin complicaciones.
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Muchas veces, los chicos participan en la preparación, cortando las peras o mezclando la masa, convirtiendo la cocina en un espacio de encuentro y juego. El budín suele aparecer en cumpleaños, bandejas de cafetería y hasta como postre improvisado después de una comida sencilla, porque su sabor conquista a grandes y chicos por igual.
Receta de budín de pera y chocolate
El budín de pera y chocolate es un bizcocho húmedo, suave y de miga tierna, ideal para quienes buscan un postre casero y sencillo. Lleva peras frescas cortadas en cubos, que aportan frescura y dulzor, junto a trozos de chocolate negro que se derriten y contrastan con la fruta en cada bocado. No necesita batidora eléctrica y se prepara en un solo bol, lo que simplifica la limpieza y agiliza la tarea.
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La receta es versátil: admite sumar nueces o cambiar el tipo de chocolate, y siempre resulta en un budín fácil de cortar, perfecto para la merienda, el desayuno o como postre liviano después de la comida. Su textura húmeda y el equilibrio de sabores lo convierten en una opción favorita para grandes y chicos.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
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- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 peras medianas, peladas y cortadas en cubos
- 2 huevos
- 120 gr de azúcar
- 80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
- 150 ml de leche
- 200 gr de harina leudante
- 80 gr de chocolate negro (en trozos o chips)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)
Cómo hacer budín de pera y chocolate, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar una budinera.
- En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que estén espumosos.
- Incorporar el aceite, la leche, la esencia de vainilla y la pizca de sal.
- Sumar la harina leudante e integrar con movimientos suaves. No sobrebatir para que la miga quede aireada.
- Agregar las peras en cubos y el chocolate. Mezclar solo lo justo para distribuirlos.
- Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie.
- Hornear durante 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio (puede quedar algo húmedo si toca chocolate derretido).
- Dejar entibiar antes de desmoldar. Espolvorear con azúcar impalpable si se desea.
Consejos técnicos importantes:
- Usar peras firmes evita que se desarmen durante la cocción.
- Si el horno calienta fuerte, controlar a partir de los 25 minutos para evitar que se seque.
- Para un budín más húmedo, se puede sumar media pera rallada a la mezcla.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 8 porciones abundantes, perfectas para compartir en una merienda o repartir durante varios días. El tamaño puede ajustarse según el molde, pero alcanza bien para disfrutar en familia o con amigos.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 220 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 32 gr
- Proteínas: 4 gr
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