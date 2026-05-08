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Receta de budín de pera y chocolate, rápida y fácil

Esta opción casera se convierte en una alternativa ideal para quienes buscan un postre húmedo y lleno de sabor para cualquier momento del día

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Un budín de pera y chocolate redondo con una porción cortada, espolvoreado con azúcar glass. Contiene trozos de pera y chocolate, sobre una tabla de madera con fruta.
El budín de pera y chocolate ofrece una combinación de sabores caseros y texturas húmedas que conquista a chicos y grandes en la merienda familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfume de pera y chocolate recién horneados transforma cualquier casa en un refugio cálido. Hay algo en esa combinación que despierta recuerdos y abre el apetito, sobre todo en tardes frescas o lluviosas. La textura húmeda y el contraste entre lo frutal y lo intenso del chocolate logran un equilibrio perfecto, invitando siempre a ese “un pedacito más”.

En Argentina, el budín de pera y chocolate es de las opciones preferidas para meriendas familiares, picnics y reuniones improvisadas. Es muy apreciado por su practicidad: no requiere utensilios especiales y se disfruta tanto tibio como frío, ideal para aprovechar peras maduras y ese chocolate que nunca falta en la alacena. Además, es una receta elegida por quienes buscan una alternativa casera y rápida para agasajar invitados o resolver un antojo dulce sin complicaciones.

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Muchas veces, los chicos participan en la preparación, cortando las peras o mezclando la masa, convirtiendo la cocina en un espacio de encuentro y juego. El budín suele aparecer en cumpleaños, bandejas de cafetería y hasta como postre improvisado después de una comida sencilla, porque su sabor conquista a grandes y chicos por igual.

Receta de budín de pera y chocolate

El budín de pera y chocolate es un bizcocho húmedo, suave y de miga tierna, ideal para quienes buscan un postre casero y sencillo. Lleva peras frescas cortadas en cubos, que aportan frescura y dulzor, junto a trozos de chocolate negro que se derriten y contrastan con la fruta en cada bocado. No necesita batidora eléctrica y se prepara en un solo bol, lo que simplifica la limpieza y agiliza la tarea.

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Persona mezclando masa en un tazón, rodeada de peras enteras y picadas, chocolate, azúcar, harina y huevos sobre una mesa de madera.
Con pocos utensilios y 45 minutos de preparación total, el budín de pera y chocolate es la alternativa perfecta para postres y meriendas improvisadas

La receta es versátil: admite sumar nueces o cambiar el tipo de chocolate, y siempre resulta en un budín fácil de cortar, perfecto para la merienda, el desayuno o como postre liviano después de la comida. Su textura húmeda y el equilibrio de sabores lo convierten en una opción favorita para grandes y chicos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 2 peras medianas, peladas y cortadas en cubos
  • 2 huevos
  • 120 gr de azúcar
  • 80 ml de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 150 ml de leche
  • 200 gr de harina leudante
  • 80 gr de chocolate negro (en trozos o chips)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • Azúcar impalpable para espolvorear (opcional)

Cómo hacer budín de pera y chocolate, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y enharinar una budinera.
  2. En un bol grande, batir los huevos con el azúcar hasta que estén espumosos.
  3. Incorporar el aceite, la leche, la esencia de vainilla y la pizca de sal.
  4. Sumar la harina leudante e integrar con movimientos suaves. No sobrebatir para que la miga quede aireada.
  5. Agregar las peras en cubos y el chocolate. Mezclar solo lo justo para distribuirlos.
  6. Volcar la preparación en el molde y emparejar la superficie.
  7. Hornear durante 30 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio (puede quedar algo húmedo si toca chocolate derretido).
  8. Dejar entibiar antes de desmoldar. Espolvorear con azúcar impalpable si se desea.
Primer plano de una rebanada de budín de pera y chocolate en un plato blanco, con el resto del budín en el fondo. Está espolvoreado con azúcar.
El budín de pera y chocolate aporta 220 calorías, 9 gramos de grasa y 32 gramos de carbohidratos por porción, resultando en una opción dulce y moderada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos importantes:

  • Usar peras firmes evita que se desarmen durante la cocción.
  • Si el horno calienta fuerte, controlar a partir de los 25 minutos para evitar que se seque.
  • Para un budín más húmedo, se puede sumar media pera rallada a la mezcla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones abundantes, perfectas para compartir en una merienda o repartir durante varios días. El tamaño puede ajustarse según el molde, pero alcanza bien para disfrutar en familia o con amigos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 220 kcal
  • Grasas: 9 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 4 gr 

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