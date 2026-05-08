El argentino Faustino Oro hizo tablas en Cerdeña y quedó a un paso de convertirse en Gran Maestro de ajedrez

El argentino, de 12 años, no pudo vencer a Leon Luke Mendonca en el festival de ajedrez que se celebra en la isla italiana

Faustino Oro, ajedrecista argentino de 12 años y actual Maestro Internacional, firmó tablas en la séptima ronda del Festival internacional de Cerdeña de ante el Gran Maestro indio Leon Mendonca y quedó más cerca de concretar el sueño de alcanzar la máxima norma de la Federación Internacional del Ajedrez (FIDE). Ambos jugadores suman 4,5 puntos de 6 posibles en el certamen que reúne a 160 participantes con sistema suizo, y Fausti se ubica en el puesto 12º, manteniéndose invicto.

El enfrentamiento, que se desarrolló este viernes en la isla italiana, representó una dura prueba para Faustino Oro (ELO 2528) al enfrentar a un rival con mayor experiencia como Mendonca (ELO 2613 y Gran Maestro desde 2021). Sin embargo, el joven argentino pudo igualar la partida y quedó a un punto de obtener la tercera norma para acceder al título de Gran Maestro internacional, objetivo que persigue desde inicios de año.

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A lo largo del torneo en Cerdeña, Fausti superó al alemán Gerhard Lorscheid, al francés Alexis Tahay y al italiano Guido Caprio, e hizo tablas con los indios Adharsh K., Murali Karthikeyan y Aditya Mittal. El prodigio argentino ahora tendrá dos últimas partidas para conseguir su sueño de convertirse en el jugador más joven de la historia en lograr ser Gran Maestro. Para ello deberá ganar mañana, a partir de las 10.30 (hora de Argentina) frente al Maestro Internacional polaco Bartlomiej Niedbala (2378). En caso de empate, estará obligado a vencer a su oponente en la última fecha.

Faustino Oro intentará convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez (EFE/ Ignacio Ortega)

Con 12 años, Faustino Oro acumula una lista de récords mundiales en el ajedrez que ningún otro jugador de su edad había alcanzado antes. El niño nacido en Buenos Aires el 14 de octubre de 2013 ostenta el título de Maestro Internacional más joven de la historia, logrado en junio de 2024 con apenas 10 años, 8 meses y 16 días, y avanza a paso firme hacia la conquista del título de Gran Maestro.

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Según los registros de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) y las plataformas de monitoreo en vivo como 2700chess, Oro alcanzó en mayo de 2026 su pico histórico de Elo clásico con 2528 puntos, lo que lo posiciona como el séptimo mejor jugador de Argentina en la categoría absoluta. Sus registros en las modalidades de tiempo rápido (2513) y blitz (2547) completan un perfil técnico que supera ampliamente a jugadores con el doble de su edad. Con más de 540 partidas oficiales FIDE disputadas, mantiene una efectividad del 56% de los puntos en juego.

La trayectoria de Oro está jalonada por hitos que reescribieron los libros de récords del ajedrez mundial. Fue el jugador más joven del mundo en romper la barrera de los 2300 puntos de Elo FIDE, en junio de 2023. En septiembre de 2025, con 11 años, se convirtió en el primer niño de esa edad en superar los 2500 puntos, uno de los requisitos obligatorios para obtener el título de Gran Maestro. Antes de cumplir los 12 años, ya había superado al estadounidense Abhimanyu Mishra como el Maestro Internacional más precoz de la historia.

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El salto a la fama global llegó en marzo de 2024, cuando Oro derrotó al ex campeón mundial Magnus Carlsen en una partida a ritmo bullet —un minuto por jugador— en la plataforma Chess.com. La victoria se viralizó de inmediato y consolidó su apodo en los medios argentinos: “el Messi del ajedrez”. En febrero de 2026, el prodigio escaló hasta el quinto puesto del ranking mundial de blitz, con una puntuación personal récord de 3.295, por encima de grandes maestros consagrados como Fabiano Caruana, Maxime Vachier-Lagrave e Ian Nepomniachtchi.

El argentino Faustino Oro, de 12 años, es un niño récord del ajedrez en el mundo (Crédito: aeroflotopen)

Su rendimiento sobre el tablero físico también refleja ese nivel. En el Campeonato Mundial de Blitz FIDE 2025, anotó 10,5 puntos sobre 19 posibles con una performance de 2670, y venció a figuras de la talla del gran maestro armenio Levon Aronian. En el plano clásico, ganó el torneo Legends & Prodigies 2025 en Madrid con un invicto de 7,5 puntos sobre 9, resultado con el que obtuvo su primera norma de Gran Maestro en septiembre de 2025, a los 11 años, 11 meses y 10 días.

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La segunda norma llegó meses después, en un torneo cerrado disputado en Argentina, donde terminó cuarto con 5,5 puntos y una performance de 2608. Con dos normas en su haber y el rating necesario, Oro llegó al Aeroflot Open 2026 en Moscú con la posibilidad de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia, seis días antes que el récord de Mishra. Necesitaba ganar la última partida con piezas negras frente al gran maestro ruso Aleksey Grebnev, pero perdió ese duelo y terminó el torneo con 5,5 puntos sobre 9, a medio punto del objetivo.

Tras ese resultado, el récord de Mishra —Gran Maestro a los 12 años, 4 meses y 25 días— quedó fuera del alcance de Oro por cuestión de fechas. La búsqueda de la tercera norma continuó: en mayo de 2026, el argentino participa en el Open de Cerdeña, donde podría hacer historia grande.

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